Trading Idee

Die Aktien von Alphabet (ISIN: US02079K3059) leiden unter der Frage, wann sich die gewaltigen Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) auszahlen.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Operativ lief das dritte Quartal gut. Der Umsatz wuchs um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar, verfehlte die Erwartungen aber erstmals seit über einem Jahr, wenn auch nur knapp. Das Cloudgeschäft, in dem Google Rechenleistung und KI-Modelle an Unternehmen vermietet, verdoppelte seine Erlöse sogar auf 30,7 Milliarden Dollar, und der Auftragsbestand der Sparte erreichte 561 Milliarden Dollar, von denen gut 55 Prozent in den kommenden zwei Jahren zu Umsatz werden sollen. Die Werbung in der Suchmaschine legte um 12 Prozent auf 63,3 Milliarden Dollar zu, die auf der Videoplattform YouTube um 9 Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie von 2,12 Dollar fiel allerdings deutlich schwächer aus als erwartet, auch weil ein Bewertungsverlust von 8,7 Milliarden Dollar das Ergebnis um 55 Cent je Aktie drückte, vor allem wegen des gefallenen Kurses der Beteiligung am Raumfahrtkonzern SpaceX.

In eigener Sache

Zum Problem wird der Geldbedarf. Allein im dritten Quartal flossen 51,4 Milliarden Dollar in Rechenzentren, Chips und Netze, mehr als das laufende Geschäft mit 42,3 Milliarden Dollar einbrachte. Nach Abzug der Investitionen blieb damit ein Minus von 9,1 Milliarden Dollar, und Analysten rechnen auch für jedes Quartal des kommenden Jahres mit roten Zahlen beim freien Mittelzufluss. Finanzchefin Anat Ashkenazi bestätigte die Planung für dieses Jahr und kündigte an, die Ausgaben würden 2027 deutlich steigen, Einzelheiten will sie mit den Zahlen zum vierten Quartal nennen. Am Tag nach der Vorlage rutschten die Titel um 12,6 Prozent ab.

Gemessen am Gewinn sind die Papiere dagegen nicht teuer, und die Analysten haben ihre Schätzungen für 2027 seit Ende September sogar angehoben, beim Umsatz um 3,5 und beim bereinigten Gewinn um 1,5 Prozent. Im Schnitt erwarten sie für 2027 einen bereinigten Gewinn von gut 15 Dollar je Aktie, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2027 beträgt somit gut 18. Von 60 Analysten raten 53 zum Kauf, im Mittel trauen sie den Papieren gut 400 Dollar zu, mehr als 40 Prozent über dem vorbörslichen Kurs vom heutigen Montag.

Im Chart haben die Titel am vergangenen Freitag die Novembertiefs um 277 Dollar unterschritten und das Momentum-Barometer RSI unter 30 Punkte gedrückt. Der Einstieg per Stop-Buy liegt bei 284 Dollar, also erst über dem kurzfristigen Durchschnitt der vergangenen zehn Tage. Das Ziel bei 296 Dollar liegt an den Zwischenhochs aus der ersten Novemberhälfte, gestoppt wird bei 273 Dollar knapp unterhalb der Novembertiefs. Schwierig bleibt das Umfeld, denn am Mittwoch stehen wichtige Inflationsdaten an, eine Zinserhöhung der Fed noch vor Weihnachten gilt als nahezu sicher, und die Stimmung für KI-Werte hat sich in der vergangenen Woche deutlich eingetrübt.

Fazit:

Trader könnten bei einem Anstieg auf 284 Dollar eine Long-Position auf die Titel von Alphabet über einen Mini-Future von Morgan Stanley mit der WKN MM0XC0 in Betracht ziehen. Steigt der Basiswert auf das Ziel bei 296 Dollar, ein Plus von 4,2 Prozent, entspräche das einem Gewinn von 13,57% im Schein. Der Stopp-Loss könnte bei 273 Dollar platziert werden, 3,9 Prozent unter dem Einstieg, was einem Verlust von 13,42% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,01. Der Hebel liegt bei 3,33 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 26,37 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Alphabet-Aktien investiert.

Trading-Idee: Alphabet Basiswert Alphabet (ISIN: US02079K3059) Produktgattung Mini-Future Long (Open End) Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt DE000MM0XC04 / MM0XC0 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 7,32/7,36€ (23.11.2026, 14:32 Uhr) Basispreis variabel 199,14$ Knock-out-Schwelle 209,10$ Hebel 3,33 Abstand zum Knock-out 26,37% Stop-Loss Call 8,83€ (+13,57%) Ziel Call 4,85€ (+26,24%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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