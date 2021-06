Trading Idee Alphabet: Starker Hebel

Die Google-Mutter Alphabet ist sehr stark in das Jahr 2021 gestartet. Im ersten Quartal hat das Unternehmen den Umsatz zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Drittel auf 55,3 Mrd. US-Dollar steigern können. Das war die Basis für ein deutlich überproportionales Gewinnwachstum, der Überschuss legte sogar um mehr als 160 Prozent auf 17,9 Mrd. US-Dollar zu.

Konsolidierung beendet

An der Börse gab es nach den Zahlen in der ersten Maihälfte trotzdem erst einmal eine Korrektur als Reaktion auf die zuvor aufgelaufenen hohen Kurszuwächse. Diese Konsolidierungsphase hat Alphabet erst kürzlich mit dem Anstieg auf ein neues Hoch verlassen.

Interessante Konstellation

Damit bietet sich eine interessante Konstellation. Denn die Alphabet-Aktie sieht für sich genommen schon aussichtsreich aus. Da aber auch der Nasdaq-100-Index insgesamt den Ausbruch nach oben versucht, könnte das die Aktie des Google-Konzerns weiter beflügeln. Denn die erste Jahreshälfte hat gezeigt, dass die Alphabet-Aktie auf eine positive Nasdaq-Entwicklung noch einen attraktiven Hebel bietet.

Fazit

Spekulativ ausgerichtete Investoren, die auf einen weiteren Kursanstieg von Alphabet setzen wollen, können dafür einen Open End Turbo Call Optionsschein der UBS mit einem Hebel von 4,4 nutzen. Das Kursziel für den Schein sehen wir bei 6,80 Euro, den Stop-Loss setzen wir bei 3,60 Euro.

Trading Idee Alphabet Basiswert Alphabet Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent UBS ISIN DE000UE5W1Z8 / UE5W1Z Laufzeit Open end Stand 28.06.2021 11:33 Uhr Kurs Hebelprodukt 4,86 Euro Basispreis variabel 1.977,15 Dollar Knock-out-Schwelle 1.977,15 Dollar Hebel 4,4 Abstand zum Knock-out 22,4 Prozent Stop-Loss 3,60 Euro Ziel 6,80 Euro (+39,9 %)

Disclaimer:

