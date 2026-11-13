Trading Idee: Amazon — Cloud-Boom und Anthropic-Börsengang, Ziel 285 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von Amazon (ISIN: US0231351067) haben seit unserer Analyse vom 8. Oktober zugelegt. Mit 267,44 US-Dollar schlossen sie am Donnerstag knapp 4 Prozent über dem damaligen Kurs von 257,60 Dollar, der vorgestellte Turbo NG7SGN verteuerte sich von 8,33 auf 9,46 Euro, ein Plus von gut 13 Prozent.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Zahlen vom 29. Oktober zeigten zwei Gesichter. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 12 Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis um 61 Prozent auf 28,1 Milliarden Dollar bei einer Rekordmarge von 13,9 Prozent. Die Cloud-Sparte AWS wuchs um 39,3 Prozent auf 46 Milliarden Dollar und lieferte mit 17,8 Milliarden Dollar den größten Teil des operativen Gewinns. Beim Gewinn je Aktie blieb Amazon mit 1,89 Dollar allerdings unter den erwarteten 1,96 Dollar, und nachbörslich fielen die Papiere um gut 10 Prozent. Schon am folgenden Handelstag drehten sie nach einem Tief bei 242,28 Dollar wieder nach oben.

In eigener Sache

Ausschlaggebend für die Erholung war der Ausblick. Vorstandschef Andy Jassy traut AWS in den Jahren 2027 und 2028 ein Wachstum von mehr als 40 Prozent zu, getrieben vom Bedarf an Rechenleistung für künstliche Intelligenz. Für das Weihnachtsquartal stellt Amazon einen Umsatz von 240 bis 247 Milliarden Dollar und ein operatives Ergebnis von 28,5 bis 33,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Kehrseite sind die Investitionen, die in diesem Jahr rund 220 Milliarden Dollar erreichen und 2027 weiter steigen sollen. Allein im dritten Quartal flossen 75,9 Milliarden Dollar in die Infrastruktur, über zwölf Monate gerechnet ergibt sich ein freier Mittelabfluss von knapp 47 Milliarden Dollar.

Ein Gegengewicht zu diesen Ausgaben ist die Beteiligung an Anthropic. Insgesamt hat Amazon 18 Milliarden Dollar in den Entwickler der KI-Modellreihe Claude gesteckt, bei einem Ausgabepreis am oberen Ende der Spanne von 78 Dollar wäre der Anteil rund 272 Milliarden Dollar wert. Die Preisfestsetzung ist für den 18. November geplant, der erste Handelstag für den 19. November, und das Angebot soll mehrfach überzeichnet sein. Anthropic mietet zudem in großem Stil Rechenleistung bei AWS, sodass Amazon gleich doppelt vom Wachstum des KI-Entwicklers profitiert.

Die Analysten stehen fast geschlossen hinter den Papieren. Von 61 Experten raten 58 zum Kauf und 3 zum Halten, ihr mittleres Kursziel liegt bei rund 327 Dollar. Nach den Zahlen hob die japanische Bank Mizuho ihr Ziel von 330 auf 335 Dollar, Piper Sandler nennt 320 Dollar. TD Cowen nahm das Ziel leicht von 350 auf 340 Dollar zurück, und das Analysehaus D.A. Davidson bleibt mit 250 Dollar beim Halten-Votum. Gemessen am Gewinn der vergangenen zwölf Monate liegt das KGV, also das Verhältnis von Kurs zu Jahresgewinn, bei gut 21, doch darin stecken Buchgewinne aus der Anthropic-Beteiligung. Legt man die Schätzung von 10,76 Dollar je Aktie für das kommende Jahr zugrunde, zahlen Anleger knapp 25 Dollar für jeden Dollar Gewinn.

Kurzfristig hängt viel am Umfeld. Nach dem Rücktritt des bisherigen Nvidia-Chefs Jensen Huang legt der Grafikchipkonzern am 17. November Zahlen vor, die als Stimmungstest für alle KI-Werte gelten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist auf über 5,1 Prozent gestiegen, und nach der hartnäckigen Inflation wird an den Märkten sogar eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt im Dezember diskutiert. Ein enttäuschender Börsengang von Anthropic würde zudem den Wert der Beteiligung und damit den ausgewiesenen Gewinn von Amazon drücken. Vorbörslich notierten die Titel am Freitag mit gut 270 Dollar etwas fester, die Kauforder ist deshalb erst für einen Rücklauf auf 260 Dollar vorgesehen.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 260 Dollar eine Long-Position auf die Titel von Amazon über einen Open-End-Turbo von Morgan Stanley mit der WKN MB4LHS in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 285 Dollar eine Rendite von 19,74% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 249 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 8,68% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,27. Der Hebel liegt bei 2,05 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 48,63 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 260 Dollar und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 12,38/12,40 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Amazon-Aktien investiert.

Trading-Idee: Amazon Basiswert Amazon (ISIN: US0231351067) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt DE000MB4LHS8 / MB4LHS Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 12,38/12,40€ (13.11.2026, 13:59 Uhr) Basispreis variabel 133,56$ Knock-out-Schwelle 133,56$ Hebel 2,05 Abstand zum Knock-out 48,63% Stop-Loss Call 10,47€ (-8,68%) Ziel Call 13,72€ (+19,74%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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