Trading Idee Amazon: Gaming-Sparte mit Durchbruch?

Dabei ist die Idee nicht neu. Schon seit 2012 versucht Amazons Spiele-Sparte, lange Zeit dabei vom neuen Gesamt- CEO Andy Jassy verantwortet, den großen Wurf zu landen. Bislang ohne Erfolg. So gab es schon in der Branche das geflügelte Sprichwort, dass Amazon alles könne außer einem guten Videospiel.

Endlich ein Blockbuster

Seit letzter Woche könnte allerdings dieses gute Videospiel nun endlich vorrätig sein. Es heißt New World und soll nach Angaben des Unternehmens bereits mehrere Millionen Online-Spieler angezogen haben. Damit verknüpft Amazon auch gleichzeitig seine Livestreaming-Webseite Twitch, auf der bislang Spieler beispielsweise ihre jeweiligen Spielesequenzen streamen konnten. Nun hat sich Jassy selbst noch mal optimistisch geäußert. Er sieht sogar die Chance, dass das Videospiel-Business vielleicht sogar die größte Unterhaltungs-Sparte im Amazon-Konzern werden kann. Das überrascht, nachdem man vor kurzem erst 8,45 Milliarden Dollar für das Hollywood-Studio MGM ausgegeben hatte, um das Filmgeschäft nach vorne zu bringen.

Synergieeffekte

Tatsache bleibt: Amazon hat richtig erkannt, dass das Kerngeschäft, die E-Commerce-Plattform, wohl nur noch überschaubare Wachstums-Chancen bietet. Deshalb macht man schon seit Jahren Druck in neuen Bereichen, aktuell mit besonderem Erfolg im Cloud-Geschäft. Nun soll über Amazon Prime auch der gesamte Entertainment-Sektor ausgebaut werden. Angesichts der derzeitigen Marktstellung und der Möglichkeit, hier verschiedene Dienste miteinander zu verknüpfen, eine durchaus aussichtsreiche Strategie. Das könnte sich auch langsam wieder in der Aktie niederschlagen, wenn es ihr gelingt, die aktuelle Unterstützung im Bereich von 3.190 Dollar zu verteidigen.

Fazit

Spekulativ aufgestellte Anleger, die hier auf einen schnellen Turnaround setzen wollen, können dazu auch einen Call-Optionsschein nutzen. Wir empfehlen einen Unlimited Turbo Optionsschein der Société Générale mit einem Hebel von 6,7. Das aktuelle Potenzial taxieren wir auf rund 55 Prozent mit einem Kursziel bei rund 0,65 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 0,25 Euro.

Trading Idee Amazon Basiswert Amazon Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent Société Générale ISIN DE000SB2FQF6 / SB2FQF Laufzeit Open end Stand 06.10.2021 14:09 Uhr Kurs Hebelprodukt 0,42 Euro Basispreis variabel 2.714,06 Dollar Knock-out-Schwelle 2.825,44 Dollar Hebel 6,7 Abstand zum Knock-out 12,2 Prozent Stop-Loss 0,25 Euro Ziel 0,65 Euro (+54,8 %)

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc-consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

