Trading Idee: Amazon — Rabattschlacht vorbei, Blick auf die Zahlen, Ziel 285 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von Amazon (ISIN: US0231351067) haben sich in den vergangenen Tagen deutlich erholt. Am Mittwoch schlossen die Titel des in Seattle ansässigen Online-Händlers und Cloud-Anbieters mit einem Plus von 1,42 Prozent bei 259,92 US-Dollar, auf Wochensicht steht ein Zuwachs von gut 4 Prozent. Vorbörslich geben sie am Donnerstag mit rund 257,60 Dollar leicht nach. Zum Rekordhoch von 287,20 Dollar fehlen damit noch gut 10 Prozent.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Am Dienstag und Mittwoch lief die zweite grosse Rabattaktion des Jahres, die Prime Big Deal Days. Der Softwarekonzern Adobe hatte vorab mit Online-Ausgaben von 9,9 Milliarden Dollar für die zwei Tage gerechnet, 9,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Erste Daten des Marktforschers Numerator fielen gemischt aus. Am ersten Tag gaben die teilnehmenden Haushalte im Schnitt 22 Prozent weniger aus als bei der Aktion 2025, der durchschnittliche Bestellwert stieg dagegen um 5 Prozent auf 51,03 Dollar. Für Amazon ist die Aktion vor allem ein erster Test für das Weihnachtsgeschäft.

In eigener Sache

Parallel strafft der Konzern weiter seine Verwaltung. Amazon bestätigte Mitte der Woche den Abbau von knapp 1.000 Bürostellen, überwiegend in der Handelssparte, betroffen sind unter anderem Kundenservice und die Betreuung der Drittanbieter in den USA, Indien und Grossbritannien. Seit Oktober 2025 hat Amazon damit rund 30.000 Stellen in der Verwaltung gestrichen. Das gesparte Geld fliesst in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz, für die Vorstandschef Andy Jassy in diesem Jahr rund 220 Milliarden Dollar ausgeben will.

Die Analysten bleiben fast geschlossen auf der Käuferseite. Anfang Oktober bestätigten TD Cowen die Kaufempfehlung mit einem Ziel von 350 Dollar, Cantor Fitzgerald mit 320 Dollar und Susquehanna mit 325 Dollar. Yorkville nahm die Bewertung am Mittwoch neu mit Kaufen und einem Ziel von 300 Dollar auf. Von 59 Analysten raten 57 zum Kauf und 2 zum Halten, ihr mittleres Kursziel liegt bei 331,53 Dollar und damit knapp 29 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Für 2026 ist der ausgewiesene Gewinn durch Buchgewinne aus Beteiligungen verzerrt, deshalb zählen die Folgejahre. Die Schätzungen stehen bei 10,60 Dollar Gewinn je Aktie für 2027 und 13,68 Dollar für 2028. Daraus folgen Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) von 24,3 (2027) und 18,8 (2028). Das KGV gibt an, wie viele Jahresgewinne beim aktuellen Kurs bezahlt werden. Für einen Konzern, dessen Gewinn bis 2028 um jährlich mehr als ein Viertel wachsen soll, ist das keine hohe Bewertung. Auch das Modell des Finanzportals Investing.com sieht den fairen Wert mit 285,29 Dollar über dem aktuellen Kurs.

Am Optionsmarkt liegt bei 260 Dollar ein stärkerer Widerstand, genau auf Höhe des Schlusskurses vom Mittwoch. Darüber ist bis zum Rekordhoch keine weitere grosse Marke ausgewiesen. Auf der Unterseite folgen eine Unterstützung bei 250 Dollar und eine stärkere Unterstützung bei 240 Dollar, der Stopp bei 238 Dollar liegt knapp darunter. Die Knock-out-Schwelle des Scheins bei 165,22 Dollar liegt weit unter allen Marken und sogar unter dem 52-Wochen-Tief von 196 Dollar. Der grösste Optionsverfall der kommenden Wochen steht am 16. Oktober an. Eingepreist ist auf Monatssicht eine Schwankung von rund 12 Prozent in die eine oder andere Richtung, also rund 30 Dollar.

Der wichtigste Termin sind die Quartalszahlen, die für den 29. Oktober erwartet werden. Amazon hat für das dritte Quartal einen Umsatz von 197 bis 202 Milliarden Dollar und ein operatives Ergebnis von 22,5 bis 26,5 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Das operative Ergebnis läge damit unter den 27,5 Milliarden Dollar des Vorquartals, unter anderem weil der grosse Prime Day diesmal in den Juni fiel. Fällt der Ausblick auf das Weihnachtsquartal vorsichtig aus oder steigen die Investitionen erneut, dürfte das die Aktien belasten. Hinzu kommen die laufenden Kartellverfahren in den USA und der harte Wettbewerb im Onlinehandel und im Cloud-Geschäft.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von Amazon über einen Open-End-Turbo von ING mit der WKN NG7SGN in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 285 Dollar eine Rendite von 29,41% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 238 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 21,01% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,40. Der Hebel liegt bei 2,77 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 35,86 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Amazon-Aktien investiert.

Trading-Idee: Amazon Basiswert Amazon (ISIN: US0231351067) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent ING Markets ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NG7SGN3 / NG7SGN Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 8,31/8,33€ (08.10.2026, 13:36 Uhr) Basispreis variabel 165,22$ Knock-out-Schwelle 165,22$ Hebel 2,77 Abstand zum Knock-out 35,86% Stop-Loss Call 6,58€ (-21,01%) Ziel Call 10,78€ (+29,41%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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