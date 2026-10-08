Trading Idee: AMD — KI-Agenten treiben den Prozessorboom, Ziel 700 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von Advanced Micro Devices (ISIN: US0079031078) gehören in diesem Jahr zu den stärksten Werten an den US-Börsen. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs des im kalifornischen Santa Clara ansässigen Chipkonzerns fast verdreifacht, am Dienstag markierten die Titel ein Rekordhoch bei 658,52 US-Dollar. Am Mittwoch schlossen sie bei 645,86 Dollar, vorbörslich notieren sie am Donnerstag mit rund 638 Dollar etwas leichter. Der Börsenwert liegt damit bei gut 1 Billion Dollar.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Den jüngsten Schub lieferte eine neue Art von Software. Meta hat Anfang September mit Muse einen persönlichen KI-Assistenten gestartet, der eigenständig Aufgaben über Stunden oder Tage erledigt, ein sogenannter KI-Agent. Solche Agenten laufen vor allem auf klassischen Serverprozessoren, während die Grafikchips das eigentliche Denken übernehmen. Muse wie auch der neue Agent von OpenAI setzen auf die EPYC-Prozessoren von AMD. Seit dem Start von Muse haben die Aktien knapp 30 Prozent zugelegt.

In eigener Sache

Citi hob deshalb am Dienstag das Kursziel von 575 auf 800 Dollar an und bestätigte die Kaufempfehlung. Analyst Atif Malik rechnet damit, dass der Markt für Serverprozessoren durch KI-Agenten von 29 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr auf rund 300 Milliarden Dollar im Jahr 2030 wächst, und sieht AMD als grössten Profiteur. Am selben Tag zog Mizuho das Ziel von 580 auf 705 Dollar nach oben. Auch Stifel, Cantor Fitzgerald und Rosenblatt sehen die Aktien inzwischen bei 700 Dollar.

Die Nachfrage übersteigt derzeit das Angebot. Vorstandschefin Lisa Su sagte Anfang der Woche in Taipeh, AMD werde das Angebot im kommenden Jahr deutlich ausweiten, die Nachfrage bleibe über mehrere Jahre sehr hoch. Nach Gesprächen mit dem Auftragsfertiger TSMC und dem Elektronikhersteller Foxconn reiste sie weiter nach Südkorea, um bei Samsung und SK Hynix Speicherchips für die nächsten Generationen der KI-Beschleuniger zu sichern. Kapazitäten plant AMD inzwischen drei bis fünf Jahre im Voraus statt wie bisher ein bis zwei Jahre. Ende September kündigte der Konzern zudem die Übernahme des KI-Forschungsunternehmens World Labs der Informatikerin Fei-Fei Li an, bezahlt in eigenen Aktien im Wert von 8,2 Milliarden Dollar.

Die Zahlen stützen den Anstieg. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 50 Prozent auf 11,54 Milliarden Dollar, das Rechenzentrumsgeschäft verdoppelte sich auf 6,7 Milliarden Dollar und steht inzwischen für 58 Prozent des Umsatzes. Für das dritte Quartal stellt das Management rund 13 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, für 2027 soll sich das Rechenzentrumsgeschäft erneut mehr als verdoppeln. Die Analysten erwarten für das laufende Jahr rund 51 Milliarden Dollar Umsatz und für 2027 rund 89 Milliarden Dollar.

Die Schätzungen stehen bei 7,73 Dollar Gewinn je Aktie für 2026, 16,06 Dollar für 2027 und 23,83 Dollar für 2028. Daraus folgen Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) von 82,5 (2026), 39,7 (2027) und 26,8 (2028). Das KGV gibt an, wie viele Jahresgewinne beim aktuellen Kurs bezahlt werden. Die hohe Bewertung für das laufende Jahr halbiert sich damit bis 2027, setzt aber voraus, dass sich der Gewinn tatsächlich mehr als verdoppelt. Von 55 Analysten raten 44 zum Kauf und 11 zum Halten, ihr mittleres Kursziel liegt mit 636,21 Dollar bereits auf Höhe des aktuellen Kurses. Die Spanne reicht von 365 bis 1.250 Dollar.

Am Optionsmarkt liegt bei 640 Dollar eine stärkere Marke, die der Kurs vorbörslich knapp unterschritten hat. Darunter folgen eine Unterstützung bei 607,50 Dollar und eine stärkere Unterstützung bei 595 Dollar. Der Stopp bei 590 Dollar liegt unter beiden Marken. Die Knock-out-Schwelle des Scheins liegt bei 384,66 Euro, umgerechnet rund 431 Dollar, und damit weit unter allen Marken. Der grösste Optionsverfall der kommenden Wochen steht am 16. Oktober an. Eingepreist ist auf Monatssicht eine Schwankung von rund 15 Prozent in die eine oder andere Richtung, also rund 100 Dollar.

Das grösste Risiko ist die Bewertung. Nach dem steilen Anstieg reicht schon eine leichte Enttäuschung, um deutliche Abschläge auszulösen, zumal die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit 2002 gestiegen ist. Die Ausgaben für Forschung und Vertrieb lagen im zweiten Quartal 40 Prozent über dem Vorjahr, das Geschäft mit Spielekonsolen und Grafikkarten schrumpft, und knappe Fertigungskapazitäten bremsen die Auslieferungen. Mehrere Vorstände, darunter Lisa Su, haben in den vergangenen Wochen Aktien verkauft. Die Zahlen zum dritten Quartal folgen am 3. November.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von Advanced Micro Devices über einen Open-End-Turbo von Lang und Schwarz mit der WKN LX9WKV in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 700 Dollar eine Rendite von 28,06% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 590 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 21,94% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,28. Der Hebel liegt bei 2,90 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 32,41 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in AMD-Aktien investiert.

Trading-Idee: AMD Basiswert Advanced Micro Devices (ISIN: US0079031078) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Lang und Schwarz ISIN/WKN Hebelprodukt DE000LX9WKV7 / LX9WKV Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,95/1,96€ (08.10.2026, 11:13 Uhr) Basispreis variabel 384,66€ Knock-out-Schwelle 384,66€ Hebel 2,90 Abstand zum Knock-out 32,41% Stop-Loss Call 1,53€ (-21,94%) Ziel Call 2,51€ (+28,06%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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