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Trading Idee

Trading Idee: Apple - Abprall an Unterstützungszone und neuer Anstieg?

31.03.26 16:05 Uhr

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Die Aktien von Apple, dem weltweit größten Technologiekonzern mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Billionen US-Dollar, gingen am Vortag bei 246,63 Dollar (Open: 250,07 / High: 250,87 / Low: 245,51) aus dem Handel und befinden sich damit erneut in der Nähe der zentralen Unterstützungszone zwischen 243,00 bis 246,00 Dollar.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
215,85 EUR 1,35 EUR 0,63%
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Können die Apple-Papiere erneut an der massiven Unterstützungszone um 245 Dollar nach oben abprallen, wäre wahrscheinlich der 50er-EMA im Tageschart um 259 Dollar die nächste Anlaufmarke. Gelingt auch ein Hochlauf über die Ichimoku-Wolke im Tageschart bei 265 Dollar, würde auch ein langfristiges Stärkesignal entstehen. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Widerstand um 280 Dollar zu rechnen.

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Sollten die Apple-Aktien hingegen unter die Unterstützungszone um 245 Dollar fallen und auch das Verlaufstief bei 243,42 Dollar nach unten durchbrechen, würde sich die Lage hingegen eintrüben und weitere Abwärtsdynamik bis zur Unterstützungszone um 225 Dollar möglich werden.

Fundamental betrachtet wird Apple mit einem KGV von 29,69 für 2026 bewertet, was deutlich über dem Marktdurchschnitt von 22,59 liegt. Das mittlere Analysten-Kursziel liegt bei 298,77 Dollar. Der nächste Quartalsbericht wird am 30. April 2026 erwartet. Die am 8. Juni erwartete WWDC mit dem geplanten Siri-Relaunch könnte mittelfristig als Kurstreiber wirken.

Trading Idee: Apple

Fazit:

Trader könnten auf eine Erholung Richtung 260,00 US-Dollar spekulieren und um 245,00 Dollar einsteigen. Dazu könnte ein Open End Turbo Long (WKN: MJ11S7) von Morgan Stanley erwogen werden. Das Kursziel liegt bei 260,00 Dollar (Ziel Call: 7,14€, +21,91%), der Stopp könnte bei 240,00 Dollar (Stopp Call: 5,40€) platziert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) beträgt 2,82.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Apple-Aktien investiert.

Trading Idee: Apple
BasiswertApple Inc. (ISIN: US0378331005)
ProduktgattungEndlos-Turbo-Zertifikat (Long)
EmittentMorgan Stanley
ISIN/WKN HebelproduktDE000MJ11S77 / MJ11S7
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)5,97/5,99€ (30.03.2026, 15:40 Uhr)
Basispreis variabel179,47$
Knock-out-Schwelle179,47$
Hebel3,57
Abstand zum Knock-out27,71%
Stop-Loss Call5,40€
Ziel Call7,14€ (+21,91%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

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