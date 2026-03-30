Trading Idee: Apple - Abprall an Unterstützungszone und neuer Anstieg?

Trading Idee

Die Aktien von Apple, dem weltweit größten Technologiekonzern mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Billionen US-Dollar, gingen am Vortag bei 246,63 Dollar (Open: 250,07 / High: 250,87 / Low: 245,51) aus dem Handel und befinden sich damit erneut in der Nähe der zentralen Unterstützungszone zwischen 243,00 bis 246,00 Dollar.

Können die Apple-Papiere erneut an der massiven Unterstützungszone um 245 Dollar nach oben abprallen, wäre wahrscheinlich der 50er-EMA im Tageschart um 259 Dollar die nächste Anlaufmarke. Gelingt auch ein Hochlauf über die Ichimoku-Wolke im Tageschart bei 265 Dollar, würde auch ein langfristiges Stärkesignal entstehen. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Widerstand um 280 Dollar zu rechnen.

In eigener Sache

Sollten die Apple-Aktien hingegen unter die Unterstützungszone um 245 Dollar fallen und auch das Verlaufstief bei 243,42 Dollar nach unten durchbrechen, würde sich die Lage hingegen eintrüben und weitere Abwärtsdynamik bis zur Unterstützungszone um 225 Dollar möglich werden.

Fundamental betrachtet wird Apple mit einem KGV von 29,69 für 2026 bewertet, was deutlich über dem Marktdurchschnitt von 22,59 liegt. Das mittlere Analysten-Kursziel liegt bei 298,77 Dollar. Der nächste Quartalsbericht wird am 30. April 2026 erwartet. Die am 8. Juni erwartete WWDC mit dem geplanten Siri-Relaunch könnte mittelfristig als Kurstreiber wirken.

Fazit:

Trader könnten auf eine Erholung Richtung 260,00 US-Dollar spekulieren und um 245,00 Dollar einsteigen. Dazu könnte ein Open End Turbo Long (WKN: MJ11S7) von Morgan Stanley erwogen werden. Das Kursziel liegt bei 260,00 Dollar (Ziel Call: 7,14€, +21,91%), der Stopp könnte bei 240,00 Dollar (Stopp Call: 5,40€) platziert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) beträgt 2,82.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Apple-Aktien investiert.

Trading Idee: Apple Basiswert Apple Inc. (ISIN: US0378331005) Produktgattung Endlos-Turbo-Zertifikat (Long) Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt DE000MJ11S77 / MJ11S7 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 5,97/5,99€ (30.03.2026, 15:40 Uhr) Basispreis variabel 179,47$ Knock-out-Schwelle 179,47$ Hebel 3,57 Abstand zum Knock-out 27,71% Stop-Loss Call 5,40€ Ziel Call 7,14€ (+21,91%)

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