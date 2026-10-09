Trading Idee: Apple — Bestellkürzung vor dem Falt-iPhone

Trading Idee

Die Aktien von Apple (ISIN: US0378331005) geben am Freitag einen Teil ihrer jüngsten Gewinne ab. Nach einem Schluss bei 340,42 US-Dollar am Donnerstag fallen die Titel des im kalifornischen Cupertino ansässigen iPhone-Herstellers vorbörslich um gut 2 Prozent auf rund 333 Dollar. Bis zum Rekordhoch von 345,34 Dollar aus dem September fehlen damit gut 3 Prozent.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auslöser ist ein Bericht der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei. Danach hat Apple seine Bestellungen für Bauteile des iPhone 18 Pro und des iPhone 18 Pro Max im Oktober um mindestens 15 Prozent gekürzt, weil die Nachfrage schwächer ausfällt als geplant. Die beiden Modelle kosten wegen der stark gestiegenen Preise für Speicherchips 100 Dollar mehr als ihre Vorgänger. Ein Zulieferer verweist zudem darauf, dass das günstigere Standardmodell erst Anfang des kommenden Jahres folgt und im laufenden Halbjahr fehlt.

In eigener Sache

Ob die Kürzung auch das erste faltbare Gerät betrifft, ist offen. Das iPhone Duo kommt am 23. Oktober in den Handel und ist mit einem Einstiegspreis von 1.999 Dollar das teuerste iPhone bisher. Für die Bilanz zählt deshalb weniger die reine Stückzahl als der Mix. Verkauft Apple weniger Pro-Modelle, aber mehr Faltgeräte, kann der Umsatz je Gerät trotzdem steigen. Schon Anfang Oktober hatte das Analysehaus Jefferies auf schwächere Preise für gebrauchte iPhone 18 Pro hingewiesen, ein frühes Zeichen für eine zurückhaltende Nachfrage.

Die Analysten bleiben gespalten. Citi bestätigte am Donnerstag die Kaufempfehlung mit einem Ziel von 365 Dollar, die Investmentbank Yorkville nahm die Bewertung am Mittwoch mit Kaufen und einem Ziel von 400 Dollar auf. Morgan Stanley bleibt bei Overweight, senkte das Ziel Anfang Oktober aber leicht von 360 auf 355 Dollar. UBS rät dagegen mit einem Ziel von 296 Dollar zum Halten. Von 44 Analysten raten 25 zum Kauf, 13 zum Halten und 6 zum Verkauf, ihr mittleres Kursziel liegt mit 328,09 Dollar knapp unter dem aktuellen Kurs. Mehrere Vorstände haben Anfang Oktober Aktien verkauft, darunter Verwaltungsratschef Tim Cook und Vorstandschef John Ternus.

Das Geschäftsjahr von Apple endete am 30. September. Die Schätzungen stehen bei 8,93 Dollar Gewinn je Aktie für 2025/26, 9,43 Dollar für 2026/27 und 10,50 Dollar für 2027/28. Daraus folgen Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) von 37,3 (2025/26), 35,3 (2026/27) und 31,7 (2027/28). Das KGV gibt an, wie viele Jahresgewinne beim aktuellen Kurs bezahlt werden. Die Aktien sind damit hoch bewertet, und der Gewinn soll im neuen Geschäftsjahr nur um gut 5 Prozent steigen. Viel Spielraum für Enttäuschungen bleibt bei diesem Niveau nicht.

Ein stärkerer Widerstand liegt bei 340 Dollar, knapp über dem aktuellen Kurs. Die Marke bei 337,50 Dollar, die zuletzt als Unterstützung diente, wurde vorbörslich unterschritten. Eine stärkere Unterstützung folgt erst bei 310 Dollar, eine weitere bei 300 Dollar. Der Stopp bei 322 Dollar liegt dazwischen, die Knock-out-Schwelle des Scheins bei 261,87 Dollar weit unter allen Marken. Am 16. Oktober steht ein grosser Verfallstermin an. Auf Monatssicht rechnet der Markt mit einer Schwankung von knapp 8 Prozent in die eine oder andere Richtung, also rund 26 Dollar.

Saisonal ist die Phase günstig. Zwischen Mitte September und Mitte Dezember lagen die Aktien in acht der vergangenen zehn Jahre im Plus, im Mittel um rund 11 Prozent, was allerdings keine Prognose ist. Der wichtigste Termin sind die Zahlen zum Schlussquartal am 2. November. Dann zeigt sich, wie stark die höheren Speicherpreise auf die Bruttomarge drücken und ob das iPhone Duo die Schwäche der Pro-Modelle ausgleicht. Hinzu kommen die Abhängigkeit vom chinesischen Markt und die laufenden Wettbewerbsverfahren in den USA und Europa.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von Apple über einen Open-End-Turbo von ING mit der WKN NB570R in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 350 Dollar eine Rendite von 23,91% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 322 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 15,16% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,58. Der Hebel liegt bei 4,65 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 21,36 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Apple-Aktien investiert.

Trading-Idee: Apple Basiswert Apple (ISIN: US0378331005) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent ING ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NB570R9 / NB570R Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 6,38/6,40€ (09.10.2026, 13:52 Uhr) Basispreis variabel 261,87$ Knock-out-Schwelle 261,87$ Hebel 4,65 Abstand zum Knock-out 21,36% Stop-Loss Call 5,43€ (-15,16%) Ziel Call 7,93€ (+23,91%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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