Trading Idee: Arista Networks — KI-Netzwerke treiben das Rekordjahr, Ziel 230 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von Arista Networks (ISIN: US0404132054) haben am Dienstag ein neues Rekordhoch erreicht. Mit einem Plus von gut 4 Prozent schlossen die Titel des im kalifornischen Santa Clara ansässigen Netzwerkausrüsters bei 215,36 US-Dollar, im Handelsverlauf kosteten sie bis zu 216,07 Dollar. Seit dem Tief im April bei 115,42 Dollar hat sich der Kurs damit fast verdoppelt.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach der bullischen Vortageskerze und dem Durchbruch über die Widerstandszone um 211,00/212,00 Dollar wäre es nun wichtig, dass Anschlusskäufe folgen und ein nachhaltiger Ausbruch nach oben gelingt. Rücksetzer sollten im Idealfall direkt am ehemaligen Widerstandsbereich um 211,00/212,00 Dollar auslaufen, bevor es dann zu einem weiteren Hochlauf kommt.

In eigener Sache

Hinter dem Anstieg steht die Nachfrage nach schnellen Netzwerken für Rechenzentren, in denen Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) laufen. Je mehr Grafikprozessoren die grossen Cloud-Anbieter zusammenschalten, desto mehr Datenverkehr fliesst zwischen den Rechnern, und genau dafür liefert Arista Switches und das eigene Betriebssystem EOS. Im zweiten Quartal setzte der Konzern erstmals mehr als 3 Milliarden Dollar in einem Quartal um, genau 3,04 Milliarden Dollar und damit 37,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 40 Prozent auf 1,02 Dollar.

Die Jahresprognose hat der Konzern in diesem Jahr bereits dreimal angehoben. Statt der im Mai genannten 11,5 Milliarden Dollar rechnet Arista für 2026 nun mit 12,6 Milliarden Dollar Umsatz, ein Wachstum von rund 40 Prozent. Allein mit Netzwerken für KI-Rechenzentren sollen mindestens 3,5 Milliarden Dollar zusammenkommen, mit der Vernetzung von Unternehmensstandorten weitere 1,25 Milliarden Dollar. Für das dritte Quartal stellte das Management rund 3,3 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,06 bis 1,08 Dollar in Aussicht.

Wie gut die kommenden Quartale abgesichert sind, zeigen zwei Zahlen aus der Bilanz. Die Abnahmeverpflichtungen gegenüber Zulieferern haben sich binnen eines Jahres fast verdreifacht und liegen bei 9,7 Milliarden Dollar. Die noch nicht verbuchten Umsätze aus bereits bezahlten Aufträgen stiegen auf 6,9 Milliarden Dollar. Grund dafür ist, dass grosse KI-Installationen oft 18 bis 24 Monate bis zur Abnahme durch den Kunden brauchen und erst dann als Umsatz zählen. Die Zahl der Kunden für die KI-Netzwerktechnik ist laut Arista auf über 100 gestiegen, und neben den beiden Grosskunden Microsoft und Meta sollen künftig ein oder zwei weitere Abnehmer mehr als 10 Prozent zum Umsatz beitragen.

Die Analysten ziehen mit. In den vergangenen 90 Tagen wurden die Gewinnschätzungen 23 Mal angehoben und kein einziges Mal gesenkt. Zuletzt bestätigte Bernstein am 30. September die Kaufempfehlung mit einem Ziel von 250 Dollar, Evercore ISI bestätigte am 10. September Kaufen mit demselben Ziel. Das mittlere Kursziel der 29 Analysten liegt bei 242,21 Dollar. Seit September gehört Arista zudem zum Standard and Poor’s 100, dem Index der hundert grössten US-Konzerne.

Die Schätzungen stehen bei 4,15 Dollar Gewinn je Aktie für 2026, 5,27 Dollar für 2027 und 6,54 Dollar für 2028. Daraus folgen Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) von 51,9 (2026), 40,9 (2027) und 32,9 (2028). Das KGV gibt an, wie viele Jahresgewinne beim aktuellen Kurs bezahlt werden. Gegenüber dem Kurs-Gewinn-Verhältnis des Gesamtmarkts um 23 ist Arista damit mehr als doppelt so hoch bewertet. Getragen wird der Aufschlag vom Wachstum, denn der Gewinn je Aktie soll bis 2028 jährlich um rund ein Viertel zulegen. Die Bilanz ist schuldenfrei, Barmittel und Wertpapiere summierten sich zuletzt auf 13,3 Milliarden Dollar.

Die hohe Bewertung ist zugleich das grösste Risiko, denn schon ein etwas vorsichtigerer Ausblick kann bei diesem Bewertungsniveau deutliche Abschläge auslösen. Die Bruttomarge sank im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Prozentpunkte auf 63,4 Prozent, weil teurere Speicher- und Halbleiterbauteile sowie der Produktmix belasteten, und das Management rechnet mit knappen Lieferketten bis 2028. Hinzu kommt die Abhängigkeit von wenigen Grosskunden, deren Investitionsbudgets über einen grossen Teil des Umsatzes entscheiden. Die Zahlen zum dritten Quartal werden Anfang November erwartet und liegen damit außerhalb dieses Trades.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von Arista Networks über einen Open-End-Turbo von Lang und Schwarz mit der WKN LX9XGU in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 230 Dollar eine Rendite von 27,66% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 204 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 21,28% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,30. Der Hebel liegt bei 4,07 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 20,69 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Arista-Networks-Aktien investiert.

Trading-Idee: Arista Networks Basiswert Arista Networks (ISIN: US0404132054) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Lang und Schwarz ISIN/WKN Hebelprodukt DE000LX9XGU5 / LX9XGU Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 0,45/0,47€ (07.10.2026, 10:30 Uhr) Basispreis variabel 151,79€ Knock-out-Schwelle 151,79€ Hebel 4,07 Abstand zum Knock-out 20,69% Stop-Loss Call 0,37€ (-21,28%) Ziel Call 0,60€ (+27,66%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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