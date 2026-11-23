Trading Idee

Die Aktien von Arista Networks (ISIN: US0404132054) sind in den Strudel des Ausverkaufs bei KI-Werten geraten, obwohl der Netzwerkspezialist aus dem Silicon Valley gerade das stärkste Wachstum seit seinem Börsengang gemeldet hat. Am vergangenen Freitag, dem 20. November, brachen die Titel um 11,6 Prozent auf 167,62 US-Dollar ein. Für 2027 stellt das Management ein Umsatzplus von 38 bis 40 Prozent auf rund 18,5 Milliarden Dollar in Aussicht.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 58,5 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar, Analysten hatten nur mit 3,33 Milliarden gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,20 Dollar ebenfalls deutlich über den erwarteten 1,08 Dollar. Firmenchefin Jayshree Ullal sprach von einer Rekordprofitabilität, die selbst ihre hohen Erwartungen übertroffen habe. Im vierten Quartal sollen es 3,9 bis 4,0 Milliarden Dollar Umsatz und 1,26 bis 1,30 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie werden. Einziger Wermutstropfen war die Bruttomarge, die wegen höherer Bauteilkosten und eines veränderten Kundenmixes von 65,2 auf 64,0 Prozent sank.

In eigener Sache

Der Absturz zum Wochenschluss hatte mit dem Unternehmen selbst wenig zu tun. Die frisch gelisteten Anthropic-Aktien setzten ihre Talfahrt fort, der Chipkonzern Nvidia verlor 14 Prozent, und im SP500 gab der Technologiesektor rund 7 Prozent nach. Zusätzlich verunsicherte US-Präsident Donald Trump mit der Drohung, den Bau von Rechenzentren durch US-Firmen im Ausland zu untersagen oder mit einer hohen Steuer zu belegen. Die Rechenzentren der großen Cloudanbieter sind aber die wichtigsten Abnehmer der Netzwerktechnik von Arista. Seit dem Zwischenhoch vom 12. November bei 212,15 Dollar haben die Titel damit mehr als ein Fünftel verloren.

Gemessen an den Gewinnerwartungen für die kommenden zwölf Monate ist die Bewertung innerhalb weniger Wochen deutlich gesunken. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf dieser Basis liegt bei knapp 30, Ende September waren es noch fast 44. Der Konsens rechnet für 2027 mit 6,04 Dollar Gewinn je Aktie, rund 38 Prozent mehr als in diesem Jahr, was einem KGV von knapp 28 entspricht. Von 31 Analysten raten 30 zum Kauf, ihr mittleres Kursziel von knapp 250 Dollar liegt rund 49 Prozent über dem aktuellen Kurs. Mit gut 14 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln und ohne Schulden steht Arista zudem finanziell äußerst solide da.

Mit dem Kursrutsch vom vergangenen Freitag rutschten die Titel unter die 200-Tage-Linie um 172 Dollar, nachbörslich erholten sie sich auf knapp 171 Dollar. Gekauft werden soll erst bei 175 Dollar, wenn die Aktien diese Linie zurückerobert haben. Bis 185 Dollar knapp unterhalb der 50-Tage-Linie um 187 Dollar reicht das Kursziel, gestoppt wird unter dem Tief vom vergangenen Freitag bei 165 Dollar. Kurzfristig bleibt das Umfeld schwierig, denn am Mittwoch stehen mit dem Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben wichtige Inflationsdaten an, und eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember gilt als nahezu sicher. Fällt die Stimmung für KI-Werte weiter, ist das Novembertief bei 158,34 Dollar schnell wieder in Reichweite.

Fazit:

Trader könnten bei einem Anstieg auf 175 Dollar eine Long-Position auf die Titel von Arista Networks über einen Open-End-Turbo von Lang und Schwarz mit der WKN LX82RJ in Betracht ziehen. Steigt der Basiswert auf das Ziel bei 185 Dollar, ein Plus von 5,7 Prozent, entspräche das einem Gewinn von 16,19% im Schein. Der Stopp-Loss könnte bei 165 Dollar platziert werden, 5,7 Prozent unter dem Einstieg, was einem Verlust von 25,29% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 0,64. Der Hebel liegt bei 3,63 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 25,40 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 175 Dollar und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 3,97/4,17 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Arista-Aktien investiert.

Trading-Idee: Arista Networks Basiswert Arista Networks (ISIN: US0404132054) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Lang und Schwarz ISIN/WKN Hebelprodukt DE000LX82RJ7 / LX82RJ Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 3,97/4,17€ (20.11.2026, 22:00 Uhr) Basispreis variabel 119,06€ Knock-out-Schwelle 119,06€ Hebel 3,63 Abstand zum Knock-out 25,40% Stop-Loss Call 3,29€ (-25,29%) Ziel Call 5,11€ (+16,19%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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