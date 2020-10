Trading Idee BASF: Hält der Aufwärtstrendkanal?

Aktien in diesem Artikel BASF 52,75 EUR

Am Vortag wurde mit dem Tagestief bei 51,60 Euro die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals er-reicht. Von hier gelang ein Intraday-Reversal, eine Tagesumkehr. Es bildete sich eine bullishe weiße Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper und einem langen unteren Schatten. Dazu direkt an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals, ein bullishes Signal. Auch am heutigen Freitag befindet sich der Titel mit einem Aufschlag von 1,76% bei 52,70 Euro gut im Plus. Doch die Bullen-Party könnte bald vorbei sein.

Die vorherige Abwärtsdynamik war sehr hoch und sollte nicht unbeachtet bleiben. Wahrscheinlich befinden sich die Titel nur in einer Gegenbewegung und drehen bald wieder nach unten ab. Wichtig ist nun der 10er-EMA. Kann die Aktie nur leicht über den 10er-EMA bei aktuell rund 53,00 Euro ansteigen, wäre dies ein Signal für in der Folge weiter fallende Kurse und eine Fortsetzung des kurzfristigen Abwärtstrends.

Fazit:

Trader könnten die aktuelle Aufwärtskorrektur im kurzfristigen Abwärtstrend nutzen und eine Short-Position im Bereich des 10er-EMA erwägen. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Unlimited Turbo Optionsschein (PX6TZ3) der BNP Paribas an. Das Kursziel ist bei 48,00 Euro zu sehen. Der Stopp könnte, etwas über dem vorherigen Verlaufshoch bei 54,50 Euro platziert werden.

• Basiswert: BASF (ISIN: DE000BASF111)

• Produktgattung: Unlimited Turbo Optionsschein

• Emittent: BNP Paribas

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000PX6TZ31 / PX6TZ3

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Put (Datum): 1,05€/1,06€ (23.10.2020, 13:41 Uhr)

• Basispreis variabel: 63,09€

• Knock-out-Schwelle: 63,09€

• Hebel: 4,94

• Abstand zum Knock-out: 19,88%

• Stopp-Loss Short: 0,86€

• Ziel Short: 1,51€ (+43,73%)



