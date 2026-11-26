Trading Idee

Die Aktien von Bayer (ISIN: DE000BAY0017) haben seit ihrem am 12. November erreichten Jahreshoch von 57,84 Euro zeitweise gut 15 Prozent abgegeben, obwohl ein US-Gericht am 20.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Richter in Missouri hält die Einigung für fair und angemessen und wies Einwände zurück, wonach die Zahlungen an einzelne Erkrankte zu gering ausfallen. Damit dürfte der Großteil der Roundup-Klagen in den USA vom Tisch sein, und die US-Investmentbank Jefferies sieht Umfang und Unsicherheit der Glyphosat-Verpflichtungen deutlich verringert. Auch vor Gericht läuft es besser. Im ersten Roundup-Prozess seit dem Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofs vom Juni entschieden die Geschworenen Ende Oktober einstimmig zugunsten der Tochter Monsanto. Offen sind noch rund 200 Bundesverfahren außerhalb des Vergleichs sowie Klagen wegen der früher von Monsanto hergestellten Industriechemikalie PCB.

In eigener Sache

Operativ kommt der Schwung vor allem aus dem Pharmageschäft. Im dritten Quartal kletterte der Spartenumsatz um 6 Prozent, getragen vom Prostatakrebsmittel Nubeqa, das um 58 Prozent auf rund 1 Milliarde Euro zulegte, und vom Nierenmittel Kerendia, das um 65 Prozent wuchs. Bei der Vorlage der Zahlen am 3. November hob Bayer das Ziel für das bereinigte operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) auf 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro an. Beim freien Mittelzufluss erwartet der Konzern nun minus 0,5 bis minus 1,5 Milliarden Euro und damit eine Milliarde Euro mehr als bisher, nachdem von Januar bis September 3,7 Milliarden Euro für Rechtsstreitigkeiten abgeflossen waren. Ende Oktober erhielt außerdem der Gerinnungshemmer Asundexian in China als weltweit erstes Mittel seiner Wirkstoffklasse eine Zulassung zur Vorbeugung erneuter Schlaganfälle.

Auf wenig Gegenliebe stieß am gestrigen Mittwoch dagegen ein Lizenzabkommen mit dem chinesischen Hersteller Hansoh. Für einen Krebs-Wirkstoffkandidaten in früher klinischer Erprobung zahlt Bayer vorab 150 Millionen Dollar, mit Meilensteinzahlungen kann das Geschäft auf mehr als 3 Milliarden Dollar anwachsen. Für 2027 hat das Management zudem ein schwierigeres Jahr im Agrargeschäft angekündigt, weil einmalige Lizenzeinnahmen wegfallen und viele US-Farmer unter Kostendruck stehen. Konkrete Ziele für 2027 will Bayer erst mit den Jahreszahlen im Februar nennen.

Den um Sondereffekte bereinigten Überschuss je Aktie sehen die Analysten 2027 bei 4,85 Euro, seit Ende Juni haben sie ihre Erwartung um knapp 4 Prozent nach oben geschraubt. Beim Einstiegskurs von 50,60 Euro errechnet sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 10,4, und im Mittel trauen die Experten den Papieren gut 61 Euro zu. Nach dem Richterspruch bekräftigten UBS und die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlungen, J.P. Morgan rät weiter zum Übergewichten, während Jefferies neutral bleibt.

Mit dem Tief vom gestrigen Mittwoch rutschten die Aktien nur kurz unter den 50-Tage-Durchschnitt (50er-EMA), der inzwischen bei knapp 50,70 Euro verläuft, am heutigen Donnerstag ging es um rund 4,5 Prozent auf knapp 53 Euro nach oben. Der Einstieg erfolgt per Limit bei 50,60 Euro direkt am 50er-EMA, das Ziel von 57,00 Euro orientiert sich am Jahreshoch, abgesichert wird unter dem Mittwochstief bei 48,70 Euro. Erste Hürde ist der Zehn-Tage-Durchschnitt (10er-EMA) bei rund 53,40 Euro, an dem der Anstieg vorerst stoppte. Hält der 50er-EMA, bleibt der Aufwärtstrend seit dem Oktobertief bei 42,59 Euro intakt, zumal die Titel klar über der Ichimoku-Wolke und der 200-Tage-Linie (200er-EMA) bei knapp 44,90 Euro notieren. Mit 33,72 Euro liegt die Knock-out-Marke des Produkts weit unter dem Stopp, der Hebel fällt mit knapp 3 entsprechend gering aus.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 50,60 Euro eine Long-Position auf die Titel von Bayer über einen Open-End-Turbo von ING mit der WKN NB4N72 in Betracht ziehen. Steigt der Basiswert auf das Ziel bei 57,00 Euro, ein Plus von 12,6 Prozent, entspräche das einem Gewinn von 37,21% im Schein. Der Stopp-Loss könnte bei 48,70 Euro platziert werden, 3,8 Prozent unter dem Einstieg, was einem Verlust von 11,35% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 3,28. Der Hebel liegt bei 2,96 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 33,36 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 50,60 Euro, aktuell notiert der Schein bei 19,41/19,45 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Bayer-Aktien investiert.

Trading Idee: Bayer Basiswert Bayer (ISIN: DE000BAY0017) Produktgattung Open End Turbo Long Emittent ING ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NB4N727 / NB4N72 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 19,41/19,45€ (26.11.2026, 17:06 Uhr) Basispreis variabel 33,72€ Knock-out-Schwelle 33,72€ Hebel 2,96 Abstand zum Knock-out 33,36% Stop-Loss Call 15,15€ (-11,35%) Kursziel Call 3,88€ (+91,13%) 23,45€ (+37,21%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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