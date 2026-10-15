Trading Idee: Bayer — Pharma-Erfolge gegen Glyphosat-Sorgen, Ziel 47,80 Euro

Trading Idee

Die Aktien von Bayer (ISIN: DE000BAY0017) bekommen Rückenwind aus dem Pharmageschäft. Seit die US-Arzneimittelbehörde FDA am 8. Oktober einen wichtigen Zulassungsantrag für das Nierenmittel Kerendia angenommen hat, haben die Papiere des in Leverkusen ansässigen Pharma- und Agrarkonzerns knapp 7 Prozent auf 45,41 Euro zugelegt. Allein am Mittwoch und am Donnerstag kamen zusammen fast 3 Prozent hinzu.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Antrag will Bayer das Mittel auch bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung ohne Diabetes einsetzen, gestützt auf eine Studie der letzten Entwicklungsphase. Grünes Licht ist die Annahme des Antrags allerdings noch nicht. Schon im September hatte die Behörde das Mittel Hyrnuo im beschleunigten Verfahren für die Erstbehandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit HER2-Mutation freigegeben. Zudem will Bayer 2,2 Milliarden Dollar in ein neues Pharmawerk in New Albany im US-Bundesstaat Ohio stecken, rund 600 Arbeitsplätze sollen dort entstehen.

In eigener Sache

Die größte Unbekannte bleibt der glyphosathaltige Unkrautvernichter Roundup, der nach Ansicht vieler Kläger Lymphdrüsenkrebs auslösen soll. In den USA sind noch rund 65.000 Klagen offen. Ein Vergleich über bis zu 7,25 Milliarden Dollar, der Zahlungen über 17 bis 21 Jahre verteilt, soll den Grossteil davon beenden. Die abschliessende Anhörung vor einem Gericht in Missouri fand am 14. September statt, eine Entscheidung von Richter Timothy Boyer steht noch aus. Rückenwind gab im Juni der Oberste Gerichtshof der USA, der Klagen wegen fehlender Warnhinweise mit 7 zu 2 Stimmen deutlich erschwerte. Der Streit bindet trotzdem Geld, und die Nettofinanzverschuldung lag Ende 2025 bei rund 29,8 Milliarden Euro.

Diese Risiken drücken die Bewertung. Je Aktie sollen nach den Schätzungen der Analysten 2026 rund 5,09 Euro Gewinn hängen bleiben, 2027 dann 5,37 Euro und 2028 schon 6,14 Euro, woraus sich Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) von 8,9, 8,5 und 7,4 ergeben. Bei einem KGV unter 10 kostet ein Euro erwarteter Jahresgewinn weniger als 10 Euro Börsenwert, ein Abschlag, der vor allem die Rechtsrisiken widerspiegelt. Die Mehrheit der Analysten sieht das als Chance. Von 18 Experten raten 13 zum Kauf, Barclays traut den Aktien 70 Euro zu, HSBC 65 Euro, im Mittel liegen die Ziele bei 58,22 Euro.

Ein ruhiger Monat ist der Oktober für Bayer selten. In zwei der vergangenen drei Jahre verloren die Aktien im Oktober zwischen 10 und 18 Prozent. Am 3. November folgt der Bericht für die Monate Juli bis September, in denen das Agrargeschäft traditionell schwach ist. Ein weiteres Urteil gegen Monsanto oder Zweifel am Vergleich in Missouri könnten die Erholung schnell beenden.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von Bayer über einen Open-End-Turbo von ING mit der WKN NB4N72 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 47,80 Euro eine Rendite von 19,12% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 43,90 Euro platziert werden, was einem Verlust von 13,30% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,44. Der Hebel liegt bei 3,77 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 26,23 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Bayer-Aktien investiert.

Trading-Idee: Bayer Basiswert Bayer (ISIN: DE000BAY0017) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent ING Markets ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NB4N727 / NB4N72 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 11,99/12,03€ (15.10.2026, 14:11 Uhr) Basispreis variabel 33,50€ Knock-out-Schwelle 33,50€ Hebel 3,77 Abstand zum Knock-out 26,23% Stop-Loss Call 10,43€ (-13,30%) Ziel Call 14,33€ (+19,12%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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