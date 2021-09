Trading Idee Bayer: Weiteres Abwärtspotenzial

Aktien in diesem Artikel Bayer 45,71 EUR

Sah es vor einem halben Jahr noch danach aus, dass Bayer schnell einen Vergleich mit den Klägern in den USA bezüglich des Glyphosat-Einsatzes in Unkrautvernichtungsmitteln von Monsanto erzielen könnte, hat sich das Bild nun deutlich verschlechtert. Die Geschädigten, die ihre Ansprüche überwiegend in Sammelklagen gebündelt haben, sind mit dem Angebot der Leverkusener unverändert nicht einverstanden.

Mehr noch: Immer wieder werden neue Einzelklagen öffentlich. Anleger fürchten mittlerweile, dass die im Jahr 2020 gebildeten Rückstellungen für etwaige Vergleiche nicht ausreichen. Das sorgt weiter für Unsicherheit. Die Zukunftsfantasie durch Fokussierung auf die Wachstumsbranchen Pharma und Agrochemie hilft der Aktie daher aktuell nicht.

Stichwort Pharma: In den vergangenen Tagen präsentierte sich Bayer auf der ESMO-Konferenz in der Schweiz. Auf diesem speziell für onkologische Präparate konzipierten Forum gab das Unternehmen Informationen zu den neuen Produktkandidaten aus der Krebs-Pipeline. Spürbare positive Impulse auf den Aktienkurs sind jedoch bislang ausgeblieben.

Bayer ist für die Zukunft sicher gut aufgestellt, kurzfristig belasten jedoch die schlechten Nachrichten, die die Aktie in Richtung des 5-Jahrestiefs drücken können. Spekulativ orientierte Anleger setzen mit einem Turbo Bear Open End der HVB auf kurzfristig fallende Kurse. Dabei halten wir einen Rückgang der Aktie bis in den Bereich um 40 bis 41 Euro für möglich. Für den Optionsschein sehen wir ein Kurspotenzial von 30 bis 35 Prozent mit einem Kursziel von 1,21 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 0,68 Euro.

Trading Idee Bayer Basiswert Bayer Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Put Emittent HVB ISIN DE000HR9TMS9 / HR9TMS Laufzeit Open end Stand 16.09.2021 10:41 Uhr Kurs Hebelprodukt 0,91 Euro Basispreis variabel 54,58 Euro Knock-out-Schwelle 54,58 Euro Hebel 5,1 Abstand zum Knock-out 19,4 Prozent Stop-Loss 0,68 Euro Ziel 1,21 Euro (+33 %)

Disclaimer:

