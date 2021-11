Trading Idee BioNTech: Der Doppel-Schub

Im Spätsommer war in die Pandemielage in den westlichen Industrieländern relativ entspannt. An der Börse bedingte das die Frage, wann und in welchem Umfang Folgeimpfungen mit dem Präparat von BioNTech benötigt werden - die Dringlichkeit schien eine Zeit lang zumindest nicht besonders hoch.

Erst Booster, dann Anpassung

Das hat sich in der Zwischenzeit deutlich geändert. Denn zum einen ist klar geworden, dass eine Booster-Impfung nach sechs Monaten empfehlenswert ist, was aktuell die Nachfrage bei BioNTech ankurbelt. Zugleich zeichnet sich schon der Bedarf für die nächste große Impfwelle ab - falls der neuen Virusvariante Omnikron dank zahlreicher Mutationen tatsächlich eine Immunflucht gelingt. Nach eigener Aussage ist BioNTech dank entsprechender Vorarbeiten innerhalb von etwa sechs Wochen in der Lage, den Impfstoff entsprechend anzupassen.

Richtung Allzeithoch

Damit könnte das erste Halbjahr 2022 neue Rekorde bei der Impfnachfrage bringen. Die Aktie hat darauf bereits reagiert und ist nach einer längeren Konsolidierung steil nach oben gedreht. Angesichts der Nachrichtenlage halten wir es für möglich, dass der Titel perspektivisch das Allzeithoch aus dem letzten August testet, was ein weiteres Aufwärtspotenzial von fast 20 Prozent bieten würde.

Fazit:

Wer auf dieses bullishe Szenario setzen möchte, kann dafür ein Open End Turbo Zertifikat von HSBC mit einem Hebel von 4,9 nutzen. Aus dem möglichen Test des Allzeithochs bei der Aktie leitet sich für das Zertifikat ein Kurspotenzial von mindestens 80 Prozent ab, gleichbedeutend mit einem Kursziel von 1,10 Euro. Der Stop-Loss ist bei 0,35 Euro zu setzen.

Trading Idee BioNTech Basiswert BioNTech ADR Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent HSBC ISIN DE000TT9LAC9 / TT9LAC Laufzeit Open end Stand 29.11.2021 09:34 Uhr Kurs Hebelprodukt 0,60 Euro Basispreis variabel 304,62 US-Dollar Knock-out-Schwelle 304,62 US-Dollar Hebel 4,9 Abstand zum Knock-out 12,5 Prozent Stop-Loss 0,35 Euro Ziel 1,10 Euro (+83,3 %)

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc-consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt), die dazugehörigen endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

