Trading Idee: Boeing - Jetzt Übergang in den Steigflug?

Trading Idee

Die Aktien von Boeing, einem weltweit führenden Luft- und Raumfahrt- sowie Rüstungskonzern mit Sitz in Arlington, Virginia, notieren aktuell bei rund 219 US-Dollar und könnten nach dem Kursrutsch seit dem Verlaufshoch bei 244,07 Dollar vor einem Richtungswechsel auf Long stehen. Der Aufwärtstrend ist übergeordnet weiterhin intakt. Trader könnten davon mit einem Long-Trade profitieren.

Die Aktien zeigen laut saisonalen Daten der vergangenen 10 Jahre für den Zeitraum vom 25. Mai bis 7. Juni eine starke Trefferquote von 90% auf der Long-Seite. In neun von zehn Fällen stieg der Kurs in dieser Phase, mit einer mittleren Rendite von +9,65%. Nur im Jahr 2019 gab es einen minimalen Verlust von -0,33%. Diese saisonale Stärke könnte den Papieren in den kommenden Handelstagen auch im laufenden Jahr 2026 Auftrieb verleihen. Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel bei 270,79 Dollar, mit einer Spanne von 230 bis 300 Dollar. Die Mehrheit der 27 Analysten stuft die Aktien mit einer Kaufempfehlung ein.

In eigener Sache

Solange der 200er-EMA um 216,86 Dollar oder spätestens die Unterstützung um 212 Dollar hält, ist bei den Boeing-Papieren mit einer Bodenbildung nach dem vorherigen Kursrutsch und einem erneuten Anstieg zu rechnen. Ein Stärkesignal würde generiert werden, sobald der 10er-EMA um aktuell 223,43 Dollar nach oben durchbrochen werden würde. In diesem Fall würde die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Hochlauf bis zum Widerstandsbereich um 245 Dollar deutlich steigen.

Fazit:

Die Aktien von Boeing befinden sich an einem charttechnisch interessanten Punkt am 200er-EMA bei rund 217 Dollar. Die saisonale Analyse mit einer 90-prozentigen Trefferquote und die soliden Quartalszahlen stützen die Erwartung einer Gegenbewegung in Richtung 245 Dollar. Trader könnten eine Long-Position über den Open End Turbo von ING Markets mit der WKN NB2AQ0 in Betracht ziehen. Der Einstieg bietet sich im Bereich von 219 Dollar an, mit einem Kursziel bei 245 Dollar in der Nähe des Verlaufshochs. Der Stopp-Loss wird bei 209 Dollar platziert, unterhalb der Unterstützungszone bei 212 Dollar. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei attraktiven 2,52.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Boeing-Aktien investiert.

Boeing Basiswert Boeing Co. (US0970231058) Produktgattung Endlos-Turbo-Zertifikat (Long) Emittent ING Markets ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NB2AQ04 / NB2AQ0 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 4,60/4,62€ (22.05.2026, 21:59 Uhr) Basispreis variabel 166,18$ Knock-out-Schwelle 166,18$ Hebel 4,06 Abstand zum Knock-out 24,39% Stop-Loss Call 3,74€ Ziel Call 6,84€ (+48,08%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer: