DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 -0,4%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.421 +0,4%Euro1,1642 +0,3%Öl98,44 -5,6%Gold4.556 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Vonovia A1ML7J Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor Sprung über 25.000 Punkte -- Asiens Börsen fester - Nikkei mit Rekord -- Uber prüft Übernahme von Delivery Hero -- Trump meldet Fortschritte bei Iran-Abkommen -- Ölpreis im Fokus
Top News
Trump lässt auf Rahmenabkommen mit Iran hoffen: DAX vor Sprung über 25.000-Punkte-Marke Trump lässt auf Rahmenabkommen mit Iran hoffen: DAX vor Sprung über 25.000-Punkte-Marke
Trump sieht Fortschritte im Iran-Konflikt - Teheran widerspricht Aussagen zu Hormus - Kritik wächst Trump sieht Fortschritte im Iran-Konflikt - Teheran widerspricht Aussagen zu Hormus - Kritik wächst
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Trading Idee

Trading Idee: Boeing - Jetzt Übergang in den Steigflug?

25.05.26 08:00 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Trading Idee: Boeing - Jetzt Übergang in den Steigflug? | finanzen.net

Die Aktien von Boeing, einem weltweit führenden Luft- und Raumfahrt- sowie Rüstungskonzern mit Sitz in Arlington, Virginia, notieren aktuell bei rund 219 US-Dollar und könnten nach dem Kursrutsch seit dem Verlaufshoch bei 244,07 Dollar vor einem Richtungswechsel auf Long stehen. Der Aufwärtstrend ist übergeordnet weiterhin intakt. Trader könnten davon mit einem Long-Trade profitieren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
190,00 EUR 1,44 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktien zeigen laut saisonalen Daten der vergangenen 10 Jahre für den Zeitraum vom 25. Mai bis 7. Juni eine starke Trefferquote von 90% auf der Long-Seite. In neun von zehn Fällen stieg der Kurs in dieser Phase, mit einer mittleren Rendite von +9,65%. Nur im Jahr 2019 gab es einen minimalen Verlust von -0,33%. Diese saisonale Stärke könnte den Papieren in den kommenden Handelstagen auch im laufenden Jahr 2026 Auftrieb verleihen. Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel bei 270,79 Dollar, mit einer Spanne von 230 bis 300 Dollar. Die Mehrheit der 27 Analysten stuft die Aktien mit einer Kaufempfehlung ein.

In eigener Sache
NEU: Trading-Idee sofort per E-Mail erhalten!

Erhalte die Trading-Idee künftig sofort bei Erscheinen in Dein Postfach! Jetzt kostenlos anmelden und keine Trading-Chance mehr verpassen!

Informationen zur Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten, insbesondere zu Verantwortlichem, Versanddienstleister, Speicherdauer sowie deinen Rechten, findest du in unserer Datenschutzerklärung.

Solange der 200er-EMA um 216,86 Dollar oder spätestens die Unterstützung um 212 Dollar hält, ist bei den Boeing-Papieren mit einer Bodenbildung nach dem vorherigen Kursrutsch und einem erneuten Anstieg zu rechnen. Ein Stärkesignal würde generiert werden, sobald der 10er-EMA um aktuell 223,43 Dollar nach oben durchbrochen werden würde. In diesem Fall würde die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Hochlauf bis zum Widerstandsbereich um 245 Dollar deutlich steigen.

Trading Idee: Boeing

Fazit:

Die Aktien von Boeing befinden sich an einem charttechnisch interessanten Punkt am 200er-EMA bei rund 217 Dollar. Die saisonale Analyse mit einer 90-prozentigen Trefferquote und die soliden Quartalszahlen stützen die Erwartung einer Gegenbewegung in Richtung 245 Dollar. Trader könnten eine Long-Position über den Open End Turbo von ING Markets mit der WKN NB2AQ0 in Betracht ziehen. Der Einstieg bietet sich im Bereich von 219 Dollar an, mit einem Kursziel bei 245 Dollar in der Nähe des Verlaufshochs. Der Stopp-Loss wird bei 209 Dollar platziert, unterhalb der Unterstützungszone bei 212 Dollar. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei attraktiven 2,52.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Boeing-Aktien investiert.

Boeing
BasiswertBoeing Co. (US0970231058)
ProduktgattungEndlos-Turbo-Zertifikat (Long)
EmittentING Markets
ISIN/WKN HebelproduktDE000NB2AQ04 / NB2AQ0
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)4,60/4,62€ (22.05.2026, 21:59 Uhr)
Basispreis variabel166,18$
Knock-out-Schwelle166,18$
Hebel4,06
Abstand zum Knock-out24,39%
Stop-Loss Call3,74€
Ziel Call6,84€ (+48,08%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
18.05.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026Boeing OutperformRBC Capital Markets
12.05.2026Boeing BuyUBS AG
11.05.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
04.05.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026Boeing OutperformRBC Capital Markets
12.05.2026Boeing BuyUBS AG
11.05.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
04.05.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen