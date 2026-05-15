Trading Idee: Boeing - Long-Chance nach Kursrutsch
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Die Aktien von Boeing, einem weltweit führenden Luft- und Raumfahrt- sowie Rüstungskonzern mit Sitz in Arlington, Virginia, notieren aktuell bei rund 220 US-Dollar und haben nach dem Verlaufshoch bei 244,07 Dollar deutlich korrigiert. Der Aufwärtstrend ist übergeordnet aber weiterhin intakt. Mehr dazu und wie Trader mit einem Long-Trade davon profitieren könnten, erfahren Sie in der folgenden Analyse.
Werte in diesem Artikel
Die Boeing-Papiere gerieten zuletzt deutlich unter Druck, da die hohen Erwartungen an den Besuch einer hochrangigen US-Wirtschaftsdelegation mit US-Präsident Donald Trump in Peking klar verfehlt wurden. Statt der zuvor spekulierten Bestellungen Chinas bei Boeing in einer Größenordnung von bis zu 500 Jets wurden am Ende nur 200 Flugzeuge genannt, was die Anleger als Enttäuschung werteten.
Die Aktien befinden sich aber bisher in einer normalen Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend und sollten wahrscheinlich kurz vor einem Verlaufstief stehen und in der Folge wieder nach oben abdrehen, um die Aufwärtsbewegung weiter fortzuführen. Die nächste wichtige Auffangmarke wäre der 200er-EMA, der aktuell im Bereich von 216,74 Dollar verläuft. Für die Bullen würde es erst kritisch werden, sobald die Ichimoku-Wolke im Tageschart nach unten durchbrochen werden würde. In einer möglichen Gegenbewegung sollte nun zunächst der 50er-EMA bei 224,16 Dollar zurückerobert und dann der 10er-EMA bei 230,49 Dollar angesteuert werden.
Fazit:
Die Boeing-Aktien befinden sich in einer Korrekturphase nach dem Verlaufshoch bei 244,07 Dollar und testen den Bereich um den 200er-EMA als Unterstützung. Bei einem Einstieg im Bereich von 218 Dollar am 200er-EMA könnten Trader eine Long-Position in Boeing-Aktien in Betracht ziehen. Als Kursziel dient die Marke von 245 Dollar an der oberen Widerstandszone. Ein Stopp-Loss bei 200 Dollar unterhalb der runden Unterstützungsmarke sichert den Trade ab. Das CRV beträgt 1,45. Als Instrument bietet sich ein Open End Turbo Long von ING Markets an (WKN: NB2AQ0).
Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Boeing-Aktien investiert.
|Boeing
|Basiswert
|Boeing Co. (US0970231058)
|Produktgattung
|Endlos-Turbo-Zertifikat (Short)
|Emittent
|ING Markets
|ISIN/WKN Hebelprodukt
|DE000NB2AQ04 / NB2AQ0
|Laufzeit
|Open End
|Kurs K.-o.-Call (Datum)
|4,69/4,72€ (18.05.2026, 13:30 Uhr)
|Basispreis variabel
|165,96$
|Knock-out-Schwelle
|165,96$
|Hebel
|24,54
|Abstand zum Knock-out
|4,01%
|Stop-Loss Call
|2,91€
|Ziel Call
|6,79€ (+50,91%)
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Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Jordan Tan / Shutterstock.com
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|12.05.2026
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|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2026
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12.05.2026
|Boeing Buy
|UBS AG
|11.05.2026
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.2026
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.2025
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.2024
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.2024
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.2024
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.01.2023
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|Credit Suisse Group
|22.12.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
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