Trading Idee: Brent Öl - Long-Chance nach Kursverfall

Trading Idee

Der Brent-Crude-Ölpreis, die europäische Benchmark für Rohöl, notiert aktuell bei rund 81,23 Dollar pro Barrel. Nach dem massiven Kursverfall von den Verlaufshochs um 120 Dollar auf unter 82 Dollar bieten der stark überverkaufte RSI(14) bei 31,22 und die Unterstützungszone um 71,00/74,00 Dollar eine antizyklische Long-Chance auf eine Gegenbewegung.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Ölpreis hat seit den kriegsbedingten Spikes im Februar und März 2026, als die Eskalation im Iran den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zum Erliegen brachte und Brent auf Verlaufshochs bis zu 120,00 Dollar trieb, massiv korrigiert. Der Waffenstillstand und das nachlassende geopolitische Risiko drückten den Preis in nur wenigen Wochen um rund 33% nach unten. Gleichzeitig hat die OPEC+ bei ihrem jüngsten Treffen die Förderquoten unverändert gelassen, was das Überangebot nicht lindert.

In eigener Sache

Charttechnisch ist das Bild klar bärisch. Sämtliche gleitenden Durchschnitte verlaufen oberhalb des Kurses, der 10er-EMA bei rund 85 Dollar, der 200er-EMA bei 85,10 Dollar und der 50er-EMA bei 96,01 Dollar. Der RSI(14) notiert jedoch bei 31,22 im überverkauften Bereich, was auf eine bevorstehende Erholung bei Brent hindeutet. Das Verlaufstief bei 77,23 Dollar bildet die kurzfristige Unterstützung, darunter liegt das offene Gap bei 73,81 Dollar. Auf der Oberseite fungiert der Bereich um 85 Dollar als erster Widerstand, gefolgt von der breiten Zone um 87 bis 91,50 Dollar.

Die antizyklische These lautet, der Abverkauf ist übertrieben, der RSI signalisiert eine Bodenbildung, und eine Gegenbewegung bis an den 200er-EMA bei 85 Dollar liegt im Bereich des Wahrscheinlichen. Ob daraus eine nachhaltige Trendumkehr wird, steht auf einem anderen Blatt. Dafür müsste Brent mindestens die Zone um 91,50 Dollar zurückerobern.

Solange das Verlaufstief bei 77,23 Dollar oder spätestens die Marke um 73,81 Dollar hält, ist eine technische Gegenbewegung in Richtung 85 Dollar wahrscheinlich. Ein nachhaltiger Anstieg über den 200er-EMA bei 85 Dollar würde ein erstes Stärkesignal liefern und den Weg in Richtung 87 bis 91 Dollar ebnen.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf Brent Crude über einen Open End Turbo von ING Markets mit der WKN NB5W3Q in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg auf 85 Dollar eine Rendite von +36,73% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 77 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 36,94% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt nahezu 1.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Brent Crude Öl investiert.

Brent Crude Oil Basiswert Brent Öl Produktgattung Open End Turbo (Long) Emittent ING ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NB5W3Q4 / NB5W3Q Laufzeit open end Kurs K.-o.-Call (Datum) 9,64/9,65€ (19.06.2026, 18:09 Uhr) Basispreis variabel 69,83$ Knock-out-Schwelle 69,83$ Hebel 8,73 Abstand zum Knock-out 12,34% Stop-Loss Call 5,97€ Ziel Call 12,95€ (+36,73%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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