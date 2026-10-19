Trading Idee: British American Tobacco — Nikotinbeutel treiben das Geschäft, Ziel 57 Euro

Trading Idee

Die Aktien von British American Tobacco (ISIN: GB0002875804) sind gefragt, seit Anleger an den Börsen wieder verstärkt Schutz in defensiven Werten suchen. Binnen einer Woche legten sie gut 6 Prozent zu, am Freitagabend kosteten sie bei Lang und Schwarz zuletzt 52,84 Euro. Der Londoner Leitindex FTSE 100 verzeichnete gleichzeitig seine stärkste Woche seit einem halben Jahr, getragen von defensiven Branchen.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hinter dem in London ansässigen Tabakkonzern mit Zigarettenmarken wie Lucky Strike, Dunhill und Pall Mall steht längst mehr als das klassische Rauchergeschäft. Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz mit sogenannten neuen Kategorien um 18 Prozent. Dazu zählen die E-Zigarette Vuse, der Tabakerhitzer glo und vor allem die Nikotinbeutel der Marke Velo, kleine Säckchen, die unter die Lippe gelegt werden und ohne Tabak auskommen. Allein dieses Geschäft legte um 66 Prozent zu. Produkte ohne Verbrennung stehen inzwischen für knapp 20 Prozent des Konzernumsatzes. Insgesamt stieg der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um 2,9 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie um 7,9 Prozent. In den USA, dem wichtigsten Markt, kletterte der Umsatz sogar um 8,5 Prozent.

In eigener Sache

Für das Gesamtjahr peilt Vorstandschef Tadeu Marroco beim bereinigten Gewinn je Aktie nun die Mitte der Spanne von 5 bis 8 Prozent Wachstum an. Helfen soll das Sparprogramm Fit2Win, das bis 2028 jährlich 700 Millionen Pfund einsparen soll und einen umfangreichen Stellenabbau vorsieht. Zugleich kauft BAT in diesem Jahr für 1,3 Milliarden Pfund eigene Aktien zurück. Auf dem Kapitalmarkttag Ende September in Winston-Salem enttäuschte der Konzern allerdings, weil er die Jahresziele für Umsatz und operatives Ergebnis lediglich am unteren Ende bestätigte. Die Aktien verloren damals 2,4 Prozent.

Charttechnisch sind die Papiere am Freitag aus der Ichimoku-Wolke im Tageschart nach oben ausgebrochen und haben damit ein langfristiges Kaufsignal generiert. Zudem ist der 10er-EMA über den 50er-EMA angestiegen, womit ein weiteres Stärkesignal geliefert wurde. Und der 50er-EMA steht nun ebenfalls kurz vor dem bullischen Durchbruch über den 200er-EMA, was die Long-Seite zusätzlich stärken würde. Zwischen dem 20. Oktober und dem 26. Dezember legten die Aktien zudem in sieben der vergangenen zehn Jahre zu, im Mittel um knapp 7 Prozent, 2018 verloren sie in diesem Zeitraum allerdings rund ein Viertel.

Trotz der jüngsten Erholung kosten die Papiere wenig. Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn von 3,61 Pfund je Aktie, für 2027 von 3,88 Pfund und für 2028 von 4,20 Pfund. Beim Londoner Schlusskurs von 44,57 Pfund ergeben sich Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) von 12,3, 11,5 und 10,6, während die Branche im Schnitt mit gut 20 bewertet wird. Dazu schüttet BAT vierteljährlich 61,26 Pence je Aktie aus, auf das Jahr gerechnet eine Rendite von rund 5,5 Prozent. Seit 29 Jahren zahlt BAT ohne Unterbrechung. Unter den Analysten überwiegen die Kaufempfehlungen deutlich, die US-Investmentbank Jefferies hob ihr Kursziel Anfang Oktober von 55 auf 56 Pfund an.

In New York werden die Titel als Hinterlegungsscheine (ADR) gehandelt, die am Freitag bei 60 Dollar schlossen. Auf dieser Höhe liegt ein erster Widerstand, umgerechnet etwa auf dem aktuellen Kurs von 52,84 Euro. Den stärkeren Widerstand gibt es erst bei 65 Dollar, was hierzulande rund 57,25 Euro entspricht und das Ziel von 57 Euro knapp darunter erklärt. Nach unten finden die Aktien bei 50 Dollar Halt, umgerechnet rund 44 Euro, die stärkere Unterstützung liegt bei 47 Dollar oder etwa 41,40 Euro. Der Stopp bei 49,80 Euro sitzt damit deutlich über beiden Marken, die Knock-out-Schwelle von 41,99 Euro nur knapp oberhalb der stärkeren Unterstützung.

Den Rückenwind der Nikotinbeutel bremst das schrumpfende Zigarettengeschäft. Weltweit gingen die Absatzmengen im ersten Halbjahr um 4,7 Prozent zurück, in der Region Asien, Pazifik, Mittlerer Osten und Afrika fiel der Umsatz um 6,3 Prozent. Nach Daten der Schweizer Grossbank UBS sank der Zigarettenabsatz im August auch in Spanien und Frankreich. Einen Bericht zum dritten Quartal legt BAT nicht vor, neue Zahlen zum Geschäftsverlauf folgen üblicherweise erst Anfang Dezember. Nach dem schnellen Anstieg der vergangenen Tage sind Rücksetzer jederzeit möglich, und ein Wechsel der Anleger zurück in Technologiewerte würde die Nachfrage nach defensiven Titeln rasch dämpfen.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von British American Tobacco über einen Open-End-Turbo von Lang und Schwarz mit der WKN LX590S in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 57,00 Euro eine Rendite von 33,33% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 49,80 Euro platziert werden, was einem Verlust von 26,67% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,25. Der Hebel liegt bei 4,40 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 20,54 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in British-American-Tobacco-Aktien investiert.

Trading-Idee: British American Tobacco Basiswert British American Tobacco (ISIN: GB0002875804) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent L&S ISIN/WKN Hebelprodukt DE000LX590S1 / LX590S Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,18/1,20€ (16.10.2026, 22:57 Uhr) Basispreis variabel 41,99€ Knock-out-Schwelle 41,99€ Hebel 4,40 Abstand zum Knock-out 20,54% Stop-Loss Call 0,88€ (-26,67%) Ziel Call 1,60€ (+33,33%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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