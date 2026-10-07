Trading Idee: Broadcom — Rückenwind von Marvell und Anthropic, Ziel 472 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von Broadcom (ISIN: US11135F1012) haben sich am Dienstag mit einem Plus von 3,7 Prozent auf 375,81 US-Dollar aus ihrer wochenlangen Seitwärtsphase gelöst.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Am selben Tag kamen zwei Einschätzungen hinzu, die die Sorgen der vergangenen Wochen dämpften. Morgan Stanley sieht Broadcom vergleichsweise gut gegen die Stromknappheit in US-Rechenzentren abgeschirmt, die Prognosen für 2027 dürften davon unberührt bleiben. UBS berichtete nach Gesprächen in der Lieferkette, dass Google für zwei weitere Generationen seiner KI-Chips mit Broadcom plant, und bestätigte am 2. Oktober die Kaufempfehlung mit einem Ziel von 470 Dollar.

In eigener Sache

Noch wichtiger für die mittelfristige Planung ist die Beziehung zu Anthropic. Aus dem Börsenprospekt des KI-Unternehmens geht hervor, dass Broadcom ihm bis zu 42 Milliarden Dollar über wandelbare Schuldverschreibungen leiht. Damit soll etwa ein Drittel der Mietzusagen von 125,2 Milliarden Dollar für Rechenkapazität mit KI-Chips von Google und Broadcom finanziert werden. Anthropic dürfte 2027 zum grössten Abnehmer von Broadcoms Rechenchips werden. Der Konzern ist damit Lieferant und Geldgeber zugleich, was die Umsätze absichert, aber auch ein zusätzliches Risiko in die Bilanz holt.

Wie gross das Geschäft schon heute ist, zeigen die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal bis Anfang August. Der Umsatz stieg um 86 Prozent auf 29,6 Milliarden Dollar, davon entfielen 16,7 Milliarden Dollar auf KI-Halbleiter, ein Plus von 221 Prozent. Der freie Mittelzufluss erreichte mit 13,7 Milliarden Dollar einen Rekord. Für das laufende vierte Quartal hat Vorstandschef Hock Tan 34,8 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht gestellt, darunter 21,7 Milliarden Dollar mit KI-Chips. Für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 rechnet das Management mit KI-Umsätzen von rund 115 und 230 Milliarden Dollar.

Die Schätzungen stehen bei 12,06 Dollar Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2026, 19,83 Dollar für 2027 und 32,36 Dollar für 2028. Daraus folgen Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) von 31,2 (2026), 19,0 (2027) und 11,6 (2028). Das KGV gibt an, wie viele Jahresgewinne beim aktuellen Kurs bezahlt werden. Gemessen am erwarteten Gewinn des übernächsten Jahres ist Broadcom damit trotz des KI-Booms nicht teuer, vorausgesetzt, die hohen Wachstumsziele werden erreicht. Die Dividende wurde 16 Jahre in Folge angehoben und liegt bei 2,60 Dollar je Aktie, eine Rendite von 0,7 Prozent. Von 50 Analysten raten 47 zum Kauf und 3 zum Halten, ihr mittleres Kursziel liegt bei 531,31 Dollar. Das Kursziel des Trades bei 472 Dollar liegt darunter und noch unter dem Rekordhoch von 495 Dollar aus dem Juni.

Am Optionsmarkt hat der Kurs mit dem Anstieg vom Dienstag die bisherige Hürde bei 370 Dollar hinter sich gelassen, darüber ist derzeit kein weiterer Widerstand ausgewiesen. Auf der Unterseite folgen Unterstützungen bei 360 und 352,50 Dollar, die stärkere liegt bei 350 Dollar. Der Stopp bei 341 Dollar liegt damit unter allen diesen Marken, die Knock-out-Schwelle des Scheins bei 280,50 Dollar noch einmal deutlich darunter. Der grösste Optionsverfall der kommenden Wochen steht am 16. Oktober an. Eingepreist ist auf Monatssicht eine Schwankung von rund 10 Prozent in die eine oder andere Richtung.

Das grösste Risiko liegt in der Abhängigkeit von wenigen Kunden. Die fünf grössten Abnehmer stehen für rund 45 Prozent des Umsatzes, und das KI-Wachstum hängt an einer Handvoll grosser KI-Labore, von denen einige noch keine Gewinne schreiben. Die Bruttomarge sinkt mit dem wachsenden Anteil der Rechenchips, für das vierte Quartal sind rund 73 Prozent nach 78 Prozent im Vorjahr angekündigt. Engpässe bei Trägermaterialien, Speicherchips und Strom für Rechenzentren können Auslieferungen verzögern, und in den vergangenen 90 Tagen haben die Analysten ihre Gewinnschätzungen 23 Mal gesenkt und nur 10 Mal angehoben. Die nächsten Zahlen folgen am 10. Dezember.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von Broadcom über einen Open-End-Turbo von Vontobel mit der WKN VK7C6G in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 472 Dollar eine Rendite von 98,65% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 341 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 36,00% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,74. Der Hebel liegt bei 3,86 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 25,36 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Broadcom-Aktien investiert.

Trading-Idee: Broadcom Basiswert Broadcom (ISIN: US11135F1012) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VK7C6G4 / VK7C6G Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 8,66/8,68€ (07.10.2026, 12:15 Uhr) Basispreis variabel 280,50$ Knock-out-Schwelle 280,50$ Hebel 3,86 Abstand zum Knock-out 25,36% Stop-Loss Call 5,55€ (-36,00%) Ziel Call 17,24€ (+98,65%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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