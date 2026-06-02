Trading Idee: Broadridge - Bullische Saisonalität und Bewertungschance nach 40 Prozent-Kursverfall

Trading Idee

Die Aktien von Broadridge Financial Solutions, dem führenden Technologieanbieter für Investorkommunikation, Wertpapierabwicklung und Vermögensverwaltung in der globalen Finanzbranche, notieren aktuell bei rund 153 US-Dollar. Nach dem massiven Kursverfall von über 270 Dollar auf das Verlaufstief bei 139,79 Dollar bieten die makellose saisonale Trefferquote und die günstige Bewertung eine Long-Chance.

Broadridge zeigt seit August 2025 einen ausgeprägten Abwärtstrend seit dem Verlaufshoch bei 271 Dollar, der die Aktien bis auf das Verlaufstief bei 139,79 Dollar gedrückt hat. Seit diesem Tief konsolidieren die Papiere in einer breiten Seitwärtsrange zwischen 140 und 160 Dollar und notieren aktuell bei 152,59 Dollar. Der für den kurzfristige Kursverlauf wichtige Wegweiser, der 10er-EMA, verläuft bei 152,28 Dollar nahezu auf Höhe des aktuellen Kurses, der 50er-EMA bei 158,28 Dollar und der 200er-EMA bei 191,65 Dollar deutlich darüber.

In eigener Sache

Der Abwärtstrend ist also übergeordnet noch klar intakt, allerdings zeigen sich mit dem Anstieg über den 10er-EMA, dem bisher nur kurzen Rücklauf nach dem Abprall am 50er-EMA sowie der bullischen Tageskerze vom Vortag mit dem langen unteren Schatten und dem kleinen Kerzenkörper erste Signale für einen nachhaltigen Richtungswechsel auf Long. Die Ichimoku-Wolke befindet sich aber noch oberhalb des Kurses und muss für einen langfristigen Trendwechsel nach oben durchbrochen werden.

Außerdem zeigen die Aktien laut saisonalen Daten der vergangenen 10 Jahre für den Zeitraum vom 4. Juni bis 25. Juli eine Trefferquote von 100% auf der Long-Seite. In allen zehn betrachteten Jahren stieg der Kurs in dieser Phase, mit einer mittleren Rendite von +5,79% und einer Median-Rendite von +6,19%. Die annualisierte Rendite des Musters beträgt beachtliche +50,00% bei einer Volatilität von 17,71%. Die stärkste Performance wurde 2023 mit +11,93% erzielt, gefolgt von 2020 mit +8,39% und 2021 mit +7,53%. Bei der Saisonalität handelt es sich allerdings nur um Durchschnittswerte des genannten Zeitraums, es ist also kein garantierter Verlauf für das aktuelle Jahr. Jedoch sollte man besser mit, als gegen die Saisonalität handeln.

Mit einem Forward-KGV von 16,0 und einem PEG-Verhältnis von lediglich 0,40 handelt die Aktie deutlich unter dem historischen Bewertungsniveau. Der faire Wert wird mit 214 Dollar angegeben, Analysten sehen das mittlere Kursziel bei 207 Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von über 35% entspricht. Die Dividendenrendite von 2,60% bei 19 aufeinanderfolgenden Jahren mit Dividendenerhöhungen unterstreicht zudem die Aktionärsfreundlichkeit.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Broadridge-Papiere über einen Turbo Long von Morgan Stanley mit der WKN MM4ENV in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 190 Dollar Richtung 200er-EMA eine Rendite von +130,21% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 144 Dollar platziert werden, was einem Verlust von -33,21% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 3,92.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Broadridge-Aktien investiert.

Broadridge Financial Solutions Inc. Basiswert Broadridge Financial Solutions Inc. (ISIN: US11133T1034) Produktgattung Turbo Long Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt DE000MM4ENV2 / MM4ENV Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 2,36/2,39€ (03.06.2026, 21:59 Uhr) Basispreis variabel 125,78$ Knock-out-Schwelle 125,78$ Hebel 5,65 Abstand zum Knock-out 17,58% Stop-Loss Call 1,62€ Ziel Call 5,58€ (+130,21%)

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