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Trading Idee: Broadridge - Bullische Saisonalität und Bewertungschance nach 40 Prozent-Kursverfall

04.06.26 11:30 Uhr

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Die Aktien von Broadridge Financial Solutions, dem führenden Technologieanbieter für Investorkommunikation, Wertpapierabwicklung und Vermögensverwaltung in der globalen Finanzbranche, notieren aktuell bei rund 153 US-Dollar. Nach dem massiven Kursverfall von über 270 Dollar auf das Verlaufstief bei 139,79 Dollar bieten die makellose saisonale Trefferquote und die günstige Bewertung eine Long-Chance.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadridge Financial Solutions IncShs
130,80 EUR 1,10 EUR 0,85%
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Broadridge zeigt seit August 2025 einen ausgeprägten Abwärtstrend seit dem Verlaufshoch bei 271 Dollar, der die Aktien bis auf das Verlaufstief bei 139,79 Dollar gedrückt hat. Seit diesem Tief konsolidieren die Papiere in einer breiten Seitwärtsrange zwischen 140 und 160 Dollar und notieren aktuell bei 152,59 Dollar. Der für den kurzfristige Kursverlauf wichtige Wegweiser, der 10er-EMA, verläuft bei 152,28 Dollar nahezu auf Höhe des aktuellen Kurses, der 50er-EMA bei 158,28 Dollar und der 200er-EMA bei 191,65 Dollar deutlich darüber.

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Der Abwärtstrend ist also übergeordnet noch klar intakt, allerdings zeigen sich mit dem Anstieg über den 10er-EMA, dem bisher nur kurzen Rücklauf nach dem Abprall am 50er-EMA sowie der bullischen Tageskerze vom Vortag mit dem langen unteren Schatten und dem kleinen Kerzenkörper erste Signale für einen nachhaltigen Richtungswechsel auf Long. Die Ichimoku-Wolke befindet sich aber noch oberhalb des Kurses und muss für einen langfristigen Trendwechsel nach oben durchbrochen werden.

Außerdem zeigen die Aktien laut saisonalen Daten der vergangenen 10 Jahre für den Zeitraum vom 4. Juni bis 25. Juli eine Trefferquote von 100% auf der Long-Seite. In allen zehn betrachteten Jahren stieg der Kurs in dieser Phase, mit einer mittleren Rendite von +5,79% und einer Median-Rendite von +6,19%. Die annualisierte Rendite des Musters beträgt beachtliche +50,00% bei einer Volatilität von 17,71%. Die stärkste Performance wurde 2023 mit +11,93% erzielt, gefolgt von 2020 mit +8,39% und 2021 mit +7,53%. Bei der Saisonalität handelt es sich allerdings nur um Durchschnittswerte des genannten Zeitraums, es ist also kein garantierter Verlauf für das aktuelle Jahr. Jedoch sollte man besser mit, als gegen die Saisonalität handeln.

Mit einem Forward-KGV von 16,0 und einem PEG-Verhältnis von lediglich 0,40 handelt die Aktie deutlich unter dem historischen Bewertungsniveau. Der faire Wert wird mit 214 Dollar angegeben, Analysten sehen das mittlere Kursziel bei 207 Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von über 35% entspricht. Die Dividendenrendite von 2,60% bei 19 aufeinanderfolgenden Jahren mit Dividendenerhöhungen unterstreicht zudem die Aktionärsfreundlichkeit.

Trading Idee: Broadridge Financial Solutions

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Broadridge-Papiere über einen Turbo Long von Morgan Stanley mit der WKN MM4ENV in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 190 Dollar Richtung 200er-EMA eine Rendite von +130,21% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 144 Dollar platziert werden, was einem Verlust von -33,21% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 3,92.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Broadridge-Aktien investiert.

Broadridge Financial Solutions Inc.
BasiswertBroadridge Financial Solutions Inc. (ISIN: US11133T1034)
ProduktgattungTurbo Long
EmittentMorgan Stanley
ISIN/WKN HebelproduktDE000MM4ENV2 / MM4ENV
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)2,36/2,39€ (03.06.2026, 21:59 Uhr)
Basispreis variabel125,78$
Knock-out-Schwelle125,78$
Hebel5,65
Abstand zum Knock-out17,58%
Stop-Loss Call1,62€
Ziel Call5,58€ (+130,21%)

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Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

In eigener Sache

Übrigens: Broadridge Financial Solutions und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

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