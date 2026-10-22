Trading Idee: Chevron — Rekordhoch dank teurem Öl, Ziel 245 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von Chevron (ISIN: US1667641005) eilen von Rekord zu Rekord. Am Donnerstag kletterten sie im frühen New Yorker Handel bis auf 229,04 Dollar und damit so hoch wie nie, gaben anschliessend aber auf rund 225 Dollar nach. Am Vortag hatten sie noch bei 226,78 Dollar geschlossen. Gemessen am Tief Anfang Juli bei 164,78 Dollar summiert sich der Anstieg auf rund 37 Prozent, allein im vergangenen Monat waren es gut 10 Prozent.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Getragen wird der Anstieg vom Ölpreis. Die Nordseesorte Brent kostet inzwischen rund 110 Dollar je Fass, weil Anleger einen Ausfall der Lieferungen durch die Strasse von Hormus fürchten und die Spannungen im Nahen Osten nicht abreissen. Vorstandschef Mike Wirth sieht die weltweiten Lagerreserven weitgehend aufgebraucht, was den Preis nach unten absichert. Der zweitgrösste Ölkonzern der USA profitiert davon doppelt, denn er fördert so viel wie nie. Im zweiten Quartal erreichte die US-Produktion mit knapp 2,1 Millionen Barrel Öläquivalent am Tag einen Rekord, auch die Raffinerien liefen mit mehr als einer Million Barrel täglich so stark wie noch nie. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie übertraf Chevron mit 6,06 Dollar die Erwartungen um fast ein Fünftel, und vom operativen Mittelzufluss blieben nach Investitionen 15,4 Milliarden Dollar übrig. Davon tilgte Chevron allein in diesem Quartal Schulden über 8 Milliarden Dollar.

In eigener Sache

Auch abseits des Ölpreises arbeitet das Management an der Zukunft. In Venezuela will Chevron in fünf Jahren 7 Milliarden Dollar investieren und die Förderung bis 2031 auf 600.000 Barrel am Tag steigern, finanziert aus den laufenden Einnahmen der dortigen Gemeinschaftsunternehmen. Mit Microsoft schloss der Konzern einen Vertrag über 20 Jahre, der Rechenzentren des Softwarekonzerns mit Strom aus eigenen Gaskraftwerken versorgen soll. Anfang Oktober kündigte Chevron zudem den Verkauf von Beteiligungen an Pipeline- und Speichergesellschaften an, darunter Anteile an Hess Midstream. Ein Sparprogramm über 3 Milliarden Dollar ist bereits ein halbes Jahr früher als geplant umgesetzt.

Die Analysten ziehen ihre Ziele nach. HSBC traut den Titeln 250 Dollar zu, UBS 235 Dollar, Mizuho hob von 224 auf 234 Dollar an. Im Mittel liegt das Kursziel bei knapp 231 Dollar. Für Aktionäre bleibt die Dividende ein Argument, Chevron hat sie 38 Jahre in Folge erhöht und zahlt derzeit gut 3 Prozent Rendite. Auch die Jahreszeit passt ins Bild, denn der November war in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt der stärkste Monat der Aktien.

Die Bewertung verrät allerdings, wie stark der Markt auf das Ölpreisniveau setzt. Für 2026 erwarten Analysten einen Gewinn von 17,06 Dollar je Aktie, was einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,3 entspricht. Für die beiden Folgejahre rechnen sie aber nur noch mit 13,38 und 12,05 Dollar je Aktie, weil sie mit einer Entspannung am Ölmarkt kalkulieren. Eine Beruhigung im Nahen Osten könnte den Ölpreis und damit die Papiere schnell nach unten ziehen, ebenso eine Debatte über Sondersteuern auf hohe Gewinne. Am 30. Oktober legt Chevron vor dem US-Börsenstart die Zahlen zum dritten Quartal vor. Dass die Papiere am Donnerstag vom Rekord gleich wieder abbröckelten, zeigt die Müdigkeit nach dem steilen Anstieg. Ein Einstieg nach einem Rücksetzer ist daher sinnvoller, als dem Kurs am Rekordhoch hinterherzulaufen.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 218 Dollar eine Long-Position auf die Titel von Chevron über einen Open-End-Turbo von Vontobel mit der WKN VJ2S1Q in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 245 Dollar eine Rendite von 53,44% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 207 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 21,95% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,43. Der Hebel liegt bei 4,32 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 23,17 Prozent. Die Renditen beziehen sich auf den Einstieg bei 218 Dollar und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 5,15/5,17 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Chevron-Aktien investiert.

Trading-Idee: Chevron Basiswert Chevron (ISIN: US1667641005) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VJ2S1Q3 / VJ2S1Q Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 5,15/5,17€ (22.10.2026, 16:21 Uhr) Basispreis variabel 167,49$ Knock-out-Schwelle 167,49$ Hebel 4,32 Abstand zum Knock-out 23,17% Stop-Loss Call 3,52€ (-21,95%) Ziel Call 6,92€ (+53,44%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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