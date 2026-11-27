Trading Idee

Die Aktien von Coca-Cola (ISIN: US1912161007) haben seit Jahresbeginn fast 40 Prozent gewonnen und zählen damit zu den gefragtesten defensiven Werten, seit viele Anleger Technologiewerte meiden.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Von Juli bis Anfang Oktober wuchs der Umsatz aus eigener Kraft um 7 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar, und die weltweit verkaufte Getränkemenge stieg um 5 Prozent. Am stärksten legte die zuckerfreie Variante Coca-Cola Zero Sugar mit einem Plus von 16 Prozent zu, regional stach Lateinamerika heraus, wo die Erlöse um ein Viertel stiegen. Je Aktie verdiente Coca-Cola bereinigt 0,91 Dollar, 11 Prozent mehr als vor einem Jahr und mehr als erwartet. Für das Gesamtjahr rechnet das Management nun mit einem bereinigten Gewinnanstieg von mindestens 11 Prozent statt bisher 9 bis 10 Prozent und mit einem freien Mittelzufluss von mindestens 13 Milliarden Dollar.

In eigener Sache

Parallel baut Coca-Cola sein Abfüllgeschäft weiter ab. Am heutigen Freitag schloss der Konzern den Verkauf seiner Mehrheit am afrikanischen Abfüller Coca-Cola Beverages Africa an Coca-Cola HBC ab, für die indische Abfülltochter laufen Vorbereitungen für einen Börsengang. Weil damit Umsatz wegfällt, erwartet das Management für 2027 beim bereinigten Umsatz einen Gegenwind von etwa 8 Prozent und beim Gewinn je Aktie von etwa 2 Prozent, die Ziele für 2027 nennt der Konzern im Februar. Ende November holte Coca-Cola zudem mit David Elkins einen neuen Finanzchef aus der Pharmabranche.

Billig sind die Papiere nach dem Anstieg allerdings nicht mehr. Bei 3,53 Dollar Gewinn je Aktie, den die Analysten für 2027 erwarten, steht das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beim Einstieg bei knapp 28, vor einem Jahr waren es rund 21, und das durchschnittliche Ziel der Experten von knapp 100 Dollar ist fast erreicht. Mehrere Mitglieder der Konzernführung nutzten die Rekordstände im November, um Aktien aus Vergütungsprogrammen zu verkaufen. Auch die Saisonalität gibt kaum Rückenwind, denn seit 2006 endete der Dezember nur in 11 von 20 Jahren mit einem Plus, im Median lag der Zuwachs bei 0,5 Prozent.

Nach dem Rekordhoch vom 16. November bei 100,56 Dollar rutschten die Papiere bis auf 94,60 Dollar ab und erholten sich seitdem wieder. Der Einstieg erfolgt beim aktuellen Kurs von 97,40 Dollar, nahe am Zehn-Tage-Durchschnitt (10er-EMA) mit 97,20 Dollar. Das Ziel von 102,00 Dollar setzt ein neues Rekordhoch voraus, abgesichert wird mit 94,00 Dollar unter den Tiefs vom 19. und 23. November und knapp über dem 50-Tage-Durchschnitt (50er-EMA), der sich bei 93,56 Dollar befindet. Die Ichimoku-Wolke verläuft deutlich unter dem Kurs, während die 200-Tage-Linie (200er-EMA) mit 85,35 Dollar weit entfernt ist. Am 1. Dezember steht ein Dividendenabschlag von 0,53 Dollar je Aktie an, um den der Kurs rechnerisch sinkt, was den Abstand zum Stopp etwas verringert.

Fazit:

Trader könnten auf dem aktuellen Niveau um 97,40 Dollar eine Long-Position auf die Titel von Coca-Cola über einen Open-End-Turbo von Morgan Stanley mit der WKN MN0YF6 in Betracht ziehen. Steigt der Basiswert auf das Ziel bei 102,00 Dollar, ein Plus von 4,7 Prozent, entspräche das einem Gewinn von 18,52% im Schein. Der Stopp-Loss könnte bei 94,00 Dollar platziert werden, 3,5 Prozent unter dem Einstieg, was einem Verlust von 14,48% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,28. Der Hebel liegt bei 4,02 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 25,03 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Coca-Cola-Aktien investiert.

Trading Idee: Coca-Cola Basiswert Coca-Cola (ISIN: US1912161007) Produktgattung Open End Turbo Long Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt DE000MN0YF65 / MN0YF6 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 2,21/2,22€ (27.11.2026, 16:21 Uhr) Basispreis variabel 73,02$ Knock-out-Schwelle 73,02$ Hebel 4,02 Abstand zum Knock-out 25,03% Stop-Loss Call 1,90€ (-14,48%) Kursziel Call 2,63€ (+18,52%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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