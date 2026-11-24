Trading Idee

Die Aktien der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001) müssen künftig ohne die Unterstützung des eigenen Rückkaufprogramms auskommen. Das im September gestartete Programm über 1,2 Milliarden Euro ist abgeschlossen, das Frankfurter Geldhaus erwarb dafür knapp 30,7 Millionen eigene Aktien zu durchschnittlich rund 39,12 Euro. Am heutigen Dienstag notieren die Titel mit gut 36 Euro bereits rund 10 Prozent unter ihrem Schlusskurs vom 9. November.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Zahlen zum dritten Quartal am 5. November überzeugten nur auf den zweiten Blick. Zwar stieg der Gewinn nach Steuern um 45 Prozent auf 859 Millionen Euro, die Erträge von 3,2 Milliarden Euro lagen aber gut 3 Prozent unter den Schätzungen der Analysten, und die Titel gaben am Tag der Vorlage um 2,8 Prozent nach. Wegen des harten Wettbewerbs um Spareinlagen senkte die Bank ihr Jahresziel für den Zinsüberschuss von rund 8,6 auf rund 8,5 Milliarden Euro. Auf einer Bankenkonferenz der US-Investmentbank J.P. Morgan erklärte Vorstandschefin Bettina Orlopp am vergangenen Freitag, dem 20. November, dass sie auch für 2027 keine Entspannung bei den Einlagezinsen erwartet. Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit Ende September um gut 3 Prozent auf 3,11 Euro je Aktie gesenkt.

In eigener Sache

Unsicherheit bringt zudem der Großaktionär. Die italienische UniCredit hält nach ihrem im Juli beendeten Übernahmeangebot gut 44 Prozent der Aktien, und am 19. November einigte sie sich mit der Bundesregierung, die noch rund 13 Prozent besitzt. Die Commerzbank bleibt demnach börsennotiert und behält ihren Sitz in Frankfurt, im Gegenzug verzichtet der Bund auf zwei eigene Vertreter im Aufsichtsrat. Laut Orlopp dürfte die Übernahme der Kontrolle im Dezember abgeschlossen werden. Wie stark die neue Konzernmutter danach Stellen abbaut und ob mittelständische Firmenkunden einen Teil ihrer Geschäfte zu anderen Banken verlagern, ist offen.

Für die Aktien spricht dagegen die Kapitalausschüttung. Orlopp stellte für 2026 inzwischen einen Gewinn von 3,5 statt mindestens 3,4 Milliarden Euro in Aussicht, und die Bank will weiterhin den gesamten Gewinn an die Aktionäre zurückgeben. Über rund 2 Milliarden Euro, die dafür noch offen sind, will der Vorstand in den kommenden Wochen entscheiden. Ein neues Rückkaufprogramm wäre das größte Risiko für eine Short-Position. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von gut 9 für 2027 sind die Titel zudem günstig bewertet, und das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei rund 42 Euro.

In der vergangenen Woche sind die Aktien unter die 200-Tage-Linie gefallen, die aktuell bei rund 37,14 Euro verläuft. Die Short-Position soll erst bei einer Erholung auf 37 Euro knapp darunter eröffnet werden, der Stopp bei 37,50 Euro liegt über dieser Linie. Angepeilt wird das Kursziel von 35 Euro unter dem Oktobertief bei 35,59 Euro. Mit einem RSI von 36 Punkten, der die Kraft der Bewegung über 14 Tage misst, sind die Titel noch nicht überverkauft. Wegen des hohen Hebels und der nahen Knock-out-Schwelle ist der Stopp aber strikt einzuhalten, denn eine Ankündigung zu neuen Rückkäufen kann die Aktien rasch nach oben springen lassen.

Fazit:

Trader könnten bei einem Anstieg auf 37 Euro eine Short-Position auf die Titel der Commerzbank über einen Open-End-Turbo Short von Vontobel mit der WKN BE4MDE in Betracht ziehen. Fällt der Basiswert auf das Ziel bei 35 Euro, ein Minus von 5,4 Prozent, entspräche das einem Gewinn von 101,53% im Schein. Der Stopp-Loss könnte bei 37,50 Euro platziert werden, 1,4 Prozent über dem Einstieg, was einem Verlust von 26,02% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 3,90. Der Hebel liegt bei 18,88 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 4,95 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Commerzbank-Aktien investiert.

Trading-Idee: Commerzbank Basiswert Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001) Produktgattung Open-End-Turbo Short Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000BE4MDE5 / BE4MDE Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 2,82/2,83€ (24.11.2026, 15:30 Uhr) Basispreis variabel 38,83€ Knock-out-Schwelle 38,83€ Hebel 18,88 Abstand zum Knock-out 4,95% Stop-Loss Put 1,45€ (-26,02%) Ziel Put 3,95€ (+101,53%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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