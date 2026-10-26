Trading Idee: CrowdStrike — Neue Sicherheitslücke treibt die Kurse, Ziel 275 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von CrowdStrike (ISIN: US22788C1053) stehen im Mittelpunkt, seit eine kritische Lücke in der Programmiersprache PHP die Angst vor einer Welle von Hackerangriffen geweckt hat. Am Freitag sprangen die Titel des im texanischen Austin ansässigen Spezialisten für Cybersicherheit um 8,3 Prozent auf 257,57 US-Dollar. Vor den Quartalszahlen am 1. Dezember steht zudem der November an, in dem der technologielastige Nasdaq zwischen 2012 und 2024 in zwölf von 13 Jahren zulegte.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hinter dem Sprung steht eine Warnung aus der Softwarewelt. Am 21. Oktober veröffentlichten die Entwickler von PHP, mit dem schätzungsweise 70 Prozent aller Websites betrieben werden, Notfall-Updates für zwei Schwachstellen, über die Angreifer fremden Code auf Webservern ausführen können. Eine der Lücken wurde nach Angaben der Entdecker von einer künstlichen Intelligenz aufgespürt, auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnte. CrowdStrike-Chef George Kurtz rechnet in den kommenden Monaten mit zahlreichen Einbrüchen in Firmennetze. Die von CrowdStrike erfassten KI-gestützten Angriffe haben sich nach seinen Worten zwischen Juli und September jeden Monat verdoppelt.

In eigener Sache

Rückenwind bekam die ganze Branche zudem von einer Umfrage der Investmentbank Evercore ISI unter Vertriebspartnern. Diese meldeten einen festeren Ausblick für die Sicherheitsbudgets, vor allem für den Schutz von Daten und KI-Anwendungen, von digitalen Identitäten und von Cloud-Umgebungen. Für CrowdStrike selbst meldete der Konzern am Mittwoch eine erweiterte Partnerschaft mit dem Chipkonzern Nvidia. Das Sicherheitsmodul Falcon AIDR, das KI-Agenten, also selbstständig handelnde KI-Programme, vor Angriffen schützt, läuft nun in der abgeschirmten Laufzeitumgebung OpenShell von Nvidia. Als Nächstes soll der Schutz bis auf die Ebene der Chips reichen.

Auch die jüngsten Zahlen stützen die Geschichte. Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende Juli stieg der neu gewonnene wiederkehrende Jahresumsatz (ARR), also der hochgerechnete Wert der laufenden Abonnements, um 51 Prozent auf den Rekordwert von 333 Millionen Dollar, insgesamt erreichte der ARR 5,84 Milliarden Dollar. Der Umsatz legte um 26 Prozent auf 1,47 Milliarden Dollar zu, der freie Mittelzufluss lag bei 377 Millionen Dollar. Für das Geschäftsjahr bis Ende Januar 2027 peilt das Management einen Umsatz von 5,99 bis 6,01 Milliarden Dollar an. Den ARR will CrowdStrike bis zum Geschäftsjahr 2030 auf 10 Milliarden Dollar steigern, ein Jahr früher als bisher geplant.

Die Analysten haben ihre Ziele zuletzt reihenweise angehoben. Die japanische Bank Mizuho traut den Papieren seit Donnerstag 275 Dollar zu, die Grossbank Citi 295 Dollar und die Investmentbank BTIG sogar 312 Dollar. Bernstein bleibt dagegen bei Halten und einem Ziel von 132 Dollar, im Mittel liegen die Kursziele mit rund 251 Dollar inzwischen unter dem aktuellen Kurs. Ihren Preis hat das Wachstum allerdings. Je Aktie rechnen die Experten für das laufende Geschäftsjahr mit einem Gewinn von 1,27 Dollar, danach mit 1,66 und 2,17 Dollar. Gemessen am aktuellen Kurs liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) damit bei gut 200 und würde bis zum Geschäftsjahr 2029 auf knapp 120 sinken, während der Gesamtmarkt bei knapp 23 liegt. Das KGV setzt den Kurs ins Verhältnis zum erwarteten Gewinn je Aktie, und ein so hoher Wert setzt voraus, dass das kräftige Wachstum noch viele Jahre anhält.

Nach dem Wochenplus von gut 13 Prozent ist viel Zuversicht eingepreist. Bleiben größere Angriffe über die PHP-Lücke aus, könnte ein Teil des Aufschlags schnell wieder verschwinden, zumal Technologiewerte zuletzt unter Druck standen und der Nasdaq 100 binnen zwei Wochen fast 8 Prozent verlor. In der kommenden Woche bringen die Zinsentscheidung der US-Notenbank am 28. Oktober und die Zahlen der grossen Technologiekonzerne neue Schwankungen. Im laufenden dritten Quartal soll der Umsatz nach Firmenangaben um 23 bis 24 Prozent wachsen, etwas langsamer als zuletzt. Eingestiegen wird deshalb erst nach einem Rücksetzer, und entschieden wird der Trade am Stopp-Loss, nicht an der deutlich tiefer liegenden Knock-out-Schwelle.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 245 Dollar eine Long-Position auf die Titel von CrowdStrike über einen Open-End-Turbo von HSBC mit der WKN HM9R9P in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 275 Dollar eine Rendite von 55,11% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 230 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 27,55% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,00. Der Hebel liegt bei 4,50 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 21,92 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 245 Dollar und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 5,99/6,04 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in CrowdStrike-Aktien investiert.

Trading-Idee: CrowdStrike Basiswert CrowdStrike (ISIN: US22788C1053) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent HSBC ISIN/WKN Hebelprodukt DE000HM9R9P5 / HM9R9P Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 5,99/6,04€ (23.10.2026, 21:59 Uhr) Basispreis variabel 191,29$ Knock-out-Schwelle 191,29$ Hebel 4,50 Abstand zum Knock-out 21,92% Stop-Loss Call 3,52€ (-27,55%) Ziel Call 7,54€ (+55,11%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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