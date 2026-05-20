Trading Idee: D.R. Horton - Saisonale Stärke trifft auf Erholung

Trading Idee

Die Aktien von D.R. Horton, dem größten Hausbauunternehmen der USA mit Sitz in Arlington, Texas, notieren aktuell bei rund 144 US-Dollar.

Nach dem starken Kursrücklauf seit dem Verlaufshoch bei 166,98 Dollar, ist die Aktie erneut an der Unterstützung um 132,50 Dollar nach oben abgeprallt und hat bereits den für den kurzfristigen Kursverlauf wichtigen 10er-EMA bei 141,61 Dollar nach oben durchbrochen. Damit zeigen die Papiere weiteren Aufwärtswillen und gelingt auch ein Anstieg über den 50er-EMA 146,21 Dollar, wäre mit einem weiteren Hochlauf über den 200er-EMA bei 148,82 Dollar und die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke bei etwa 150 Dollars rechnen. Und in der Folge dann auch über das Verlaufshoch bei 166,98 Dollar.

In eigener Sache

Saisonal spricht die Ausgangslage ebenfalls klar für steigende Kurse. In den vergangenen zehn Jahren (2016-2026) legten die D.R.-Horton-Aktien im Zeitraum vom 22. Mai bis 21. Juli ausnahmslos zu, eine Trefferquote von 100%. Die durchschnittliche Rendite in diesem Zeitfenster betrug 10,74%, mit einer annualisierten Rendite von 86,10%. Selbst im schwächsten Jahr lag der Gewinn noch bei 0,41%. Diese saisonale Stärke dürfte mit dem typischen Sommeranstieg im US-Häusermarkt zusammenhängen.

D.R. Horton meldete im zweiten Fiskalquartal 2026 einen Gewinn je Aktie von 2,24 Dollar und übertraf damit die Analystenerwartung von 2,13 Dollar. Der Umsatz lag bei 7,56 Milliarden Dollar. Die Nettoverkaufsaufträge stiegen um 11% auf 24.992 Häuser, während das Unternehmen den Bestand an unverkauften fertiggestellten Häusern um 35% reduzierte. Die Vorsteuermarge lag bei 11,5%. Das Unternehmen verfügt über eine solide Bilanz mit 6 Milliarden Dollar Liquidität und einem Verschuldungsgrad von nur 0,23. In den letzten zwölf Monaten wurden 4 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurückgegeben, durch aggressive Aktienrückkäufe und Dividenden, die seit zwölf Jahren in Folge gesteigert werden.

Herausfordernd bleibt das Marktumfeld. Die durchschnittlichen Verkaufspreise sanken um 3% auf 361.600 Dollar, und mehrere Analysten senkten ihre Schätzungen. Dennoch zeigt die Bewertung mit einem KGV von 13,63 für 2026, sinkend auf 12,14 für 2027 und 10,40 für 2028, dass die Aktien günstig bewertet sind. Die Qualitäts- und Verschuldungskennzahlen werden von stock3 mit 91% bewertet. Der faire Wert wird von Analysten mit 143,90 Dollar angegeben, das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt bei 165,29 Dollar. Goldman Sachs (Kursziel 190 Dollar) und UBS (206 Dollar) stufen die Aktien mit „Buy" ein, während die Mehrheit mit „Hold" bewertet.

Fazit:

Die D.R.-Horton-Aktien bieten nach dem Abprall an der Unterstützungszone um 132 Dollar eine gute Einstiegschance. Die extrem starke saisonale Performance mit 100% Trefferquote im Zeitraum Mai bis Juli, die günstige Bewertung und die solide Bilanz sprechen für eine Erholung. Trader könnten eine Long-Position mit dem Einstieg bei 144 Dollar, dem Kursziel bei 170 Dollar und einem Stopp-Loss bei 130 Dollar in Betracht ziehen. Als Hebelprodukt eignet sich das Open-End-Papier auf D.R. Horton von Morgan Stanley (WKN: ME03VZ) an. Das CRV beträgt 1,81.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in D.R.-Horton-Aktien investiert.

D.R.Horton Basiswert D.R. Horton Inc. (ISIN: US23331A1097) Produktgattung Open End Turbo Long Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt DE000ME03VZ9 / ME03VZ Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 2,74/2,76€ (21.05.2026, 19:30 Uhr) Basispreis variabel 112,67$ Knock-out-Schwelle 112,67$ Hebel 4,51 Abstand zum Knock-out 21,84% Stop-Loss Call 1,52€ Ziel Call 4,96€ (+80,77%)

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