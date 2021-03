Trading Idee Daimler: Ungebremst nach oben

So ist jedenfalls der Eindruck beim Stuttgarter Autokonzern Daimler, der anlässlich der Hauptversammlung einen umfangreichen Einblick in die aktuelle Lage gibt. Schon im Vorfeld erklärte das Unternehmen, dass die Lieferengpässe bei Halbleitern zwar stören. Dennoch sollen Absatz und Umsatz im laufenden Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum weiter zulegen können.

Trucks laufen gut

Positiv äußert sich Daimler auch zu seiner Truck-Sparte. Daimler Trucks, die bekanntlich ausgelagert und an die Börse gebracht werden soll, verzeichnet gute Auftragseingänge, insbesondere auf dem europäischen und amerikanischen Markt. Optimistisch zeigt sich Daimler hierbei nicht nur hinsichtlich der Absatzzahlen, sondern auch bezüglich der Profitabilität.

Realistische Ziele

Und Daimler hat natürlich auch noch das Mega-Thema Elektromobilität fest im Blick. Vorstandschef Ola Källenius kündigte an, dass man das Ziel einer CO2-neutralen Neuwagenflotte nicht erst 2039, sondern früher erreichen will. Es bleibt aber vorerst bei der Prognose, bis 2030 den prozentualen Absatz elektrifizierter Autos auf mehr als 50 Prozent bei Mercedes-Benz zu steigern. Das ist zwar nicht so ambitioniert wie bei der Konkurrenz, aber womöglich realistischer.

Weiteres Potenzial

Natürlich hält sich die Börse trotz dieser eigentlich guten Perspektiven kurz vor den Osterfeiertagen etwas zurück. Dass die Aktie dennoch zulegen kann, ist ein sehr gutes Signal dafür, dass die nun erreichte Widerstandszone bei gut 76 Euro nicht nur angegriffen, sondern auch überwunden werden kann. Nächster Stop wäre dann in der längerfristigen Chartbetrachtung der Bereich um 85 Euro.

Fazit

Spekulativ aufgestellte Anleger, die auf die weitere dynamische Aufwärtsentwicklung der Aktie setzen wollen, können dies auch mit einem Optionsschein tun. Wir empfehlen einen Best Unlimited Turbo Optionsschein der Société Générale mit einem Hebel von 5,9. Ausgehend vom technischen Potenzial des Underlying würden wir dem Schein ein Potenzial von rund 60 Prozent mit einem Kursziel von rund 2,10 Euro zutrauen. Den Stop-Loss setzen wir bei 0,90 Euro.

Trading Idee Daimler Basiswert Daimler Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent Société Générale ISIN DE000SD8AFX8 / SD8AFX Laufzeit Open end Stand 31.03.2021 13:36 Uhr Kurs Hebelprodukt 1,30 Euro Basispreis variabel 63,43 Euro Knock-out-Schwelle 63,43 Euro Hebel 5,9 Abstand zum Knock-out 16,8 Prozent Stop-Loss 0,90 Euro Ziel 2,10 Euro (+61,5 %)

