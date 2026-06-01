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Trading Idee: DAX an der 25.000 - Profis all-in, Privatanleger zögern

22.06.26 14:00 Uhr

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Der DAX, der deutsche Leitindex bestehend aus den 40 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands, notiert zum Wochenstart bei rund 24.998 Punkten. Die Konsolidierung um die 25.000er-Marke, die bullishe EMA-Staffelung und die extrem einseitige Positionierung aktiver Fondsmanager bei gleichzeitiger Zurückhaltung der Privatanleger sprechen für einen Ausbruch in Richtung der Zielzone zwischen 25.300 und 25.500 Punkten.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX hat die neue Woche genau dort begonnen, wo er am Freitag aufgehört hat, an der 25.000er-Marke. Intraday wurde ein Hoch bei 25.077 Punkten markiert, danach setzte eine leichte Konsolidierung ein. Nach dem turbulenten Verfallstag am Freitag ohne US-Liquidität (US-Feiertag) kehrt jetzt etwas Normalität ein. Die US-Börsen sind heute wieder geöffnet, was dem Handel die nötige Tiefe zurückgibt.

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Zu beachten ist die aktuelle Sentimentlage. Der NAAIM Exposure Index, der die durchschnittliche Aktienquote aktiver US-Fondsmanager misst, steht bei 92,83 und damit nahe am Anschlag. Die Profis sind voll investiert. Gleichzeitig zeigt die AAII-Umfrage unter Privatanlegern ein ganz anderes Bild. Der Bull-Bear-Spread ist zum fünften Mal in Folge negativ, die Masse der Kleinanleger traut dem Aufschwung also nicht. Diese Divergenz ist klassisch bullish, denn das Privatanleger-Sentiment gilt als zuverlässiger Kontraindikator. Der Fear & Greed Index von SimpleVisor (anders berechnet als der übliche Fear-Greed-Index von CNN) liegt mit 79,46 im Bereich extremer Gier, angetrieben vom SpaceX-IPO und der allgemein positiven Marktstimmung. Extreme Gier kann kurzfristig als Warnsignal gelesen werden, in Kombination mit der AAII-Zurückhaltung relativiert sich das Bild aber deutlich. Wahrscheinlich wird es bald zu einem Rücksetzer kommen, dann aber gefolgt von einem weiteren Anstieg Richtung Ende Juli.

Trading Idee: DAX

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf den DAX über einen Open End Turbo von Morgan Stanley mit der WKN MN7299 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg auf 25.500 Punkte eine Rendite von +26,81% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 24.700 Punkten platziert werden, was einem Verlust von 16,17% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,66.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

Trading Idee: DAX
BasiswertDAX (ISIN: DE0008469008)
ProduktgattungTurbo Long
EmittentMorgan Stanley
ISIN/WKN HebelproduktDE000MN72996 / MN7299
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)18,58/18,59€ (22.06.2026, 14:00 Uhr)
Basispreis variabel23.142,20 Punkte
Knock-out-Schwelle23.142,20 Punkte
Hebel13,25
Abstand zum Knock-out7,46%
Stop-Loss Call15,60€
Ziel Call23,60€ (+26,81%)

Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

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