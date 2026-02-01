Trading Idee: DAX - Aufwärtstrend setzt sich fort - Long auf 25.350 Punkte

Trading Idee

Der deutsche Leitindex DAX zeigt sich am heutigen Montag in guter Verfassung und notiert bei rund 25.150 Punkten. Das technische Bild bleibt bullisch, und saisonale Muster stützen die Aufwärtsbewegung. Mit einem Endlos-Turbo-Zertifikat Long von Lang und Schwarz lässt sich an steigenden Kursen partizipieren.

Der deutsche Leitindex DAX notiert am heutigen Montag bei rund 25.147 Punkten (Lang und Schwarz-Daten, Eröffnung: 25.065 Punkte, Tageshoch bisher: 25.199,50 Punkte, Tagestief bisher: 24.882,00 Punkte) und hat sich damit weiter über seinen wichtigsten gleitenden Durchschnitten etabliert. Der kurzfristige 10er-EMA liegt bei 25.032,83 Punkten, der mittelfristige 50er-EMA bei 24.729,69 Punkten sowie der langfristige 200er-EMA bei 23.836,25 Punkten. Der DAX notiert zudem komfortabel oberhalb der Ichimoku-Wolke. Auf der Oberseite fungiert der Widerstandsbereich um 25.300 bis 25.400 Punkte als nächste relevante Hürde, gefolgt vom Januarhoch bei 25.510 Punkten. Unterstützung bietet die Zone um 24.900 bis 25.000 Punkte. Es ist mit Kursrücksetzern in diesen Bereich zu rechnen, übergeordnet aber mit einem weiteren Kursanstieg Richtung 25.300 bis 25.400 Punkte. Rutscht der DAX nachhaltig unter die 24.900-Punkte-Marke ab, würde dies ein Warnsignal für die Bullen darstellen. Saisonale Daten zeigen auf Basis von 25 Jahren eine klare Aufwärtstendenz des DAX im Februar. Da 2026 auf die Bundestagswahl im Februar 2025 folgt, profitiert der Leitindex zusätzlich von einem historisch besonders starken ersten Quartal in deutschen Nachwahljahren. Wahrscheinlich wird der DAX unter normalen Rücksetzern weiter Richtung 25.300 und darüber Richtung 25.500 Punkte zulegen.

Trader könnten auf einen weiteren Hochlauf Richtung 25.350 Punkte spekulieren und um 25.150 Punkte einsteigen. Dazu könnte ein Endlos-Turbo-Zertifikat Long (LX71Z6) von Lang und Schwarz erwogen werden. Das Kursziel liegt bei 25.350 Punkten (Kursziel Call: 7,50 €), der Stopp könnte bei 24.950 Punkten (Stopp Call: 3,50 €) platziert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) beträgt 0,99.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

Trading Idee: DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Open End Turbo-Optionsschein Emittent Lang und Schwarz ISIN/WKN Hebelprodukt DE000LX71Z60 / LX71Z6 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 5,50€/5,51€ (23.02.2026, 12:40 Uhr) Basispreis variabel 24.638,70 Punkte Knock-out-Schwelle 24.638,70 Punkte Hebel 45,41 Abstand zum Knock-out 1,98% Stop-Loss Call 3,50€ Ziel Call 7,50€ (+36,15%)

