Trading Idee: DAX - Aufwärtstrend setzt sich fort - Long auf 25.350 Punkte
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Der deutsche Leitindex DAX zeigt sich am heutigen Montag in guter Verfassung und notiert bei rund 25.150 Punkten. Das technische Bild bleibt bullisch, und saisonale Muster stützen die Aufwärtsbewegung. Mit einem Endlos-Turbo-Zertifikat Long von Lang und Schwarz lässt sich an steigenden Kursen partizipieren.
Der deutsche Leitindex DAX notiert am heutigen Montag bei rund 25.147 Punkten (Lang und Schwarz-Daten, Eröffnung: 25.065 Punkte, Tageshoch bisher: 25.199,50 Punkte, Tagestief bisher: 24.882,00 Punkte) und hat sich damit weiter über seinen wichtigsten gleitenden Durchschnitten etabliert. Der kurzfristige 10er-EMA liegt bei 25.032,83 Punkten, der mittelfristige 50er-EMA bei 24.729,69 Punkten sowie der langfristige 200er-EMA bei 23.836,25 Punkten. Der DAX notiert zudem komfortabel oberhalb der Ichimoku-Wolke. Auf der Oberseite fungiert der Widerstandsbereich um 25.300 bis 25.400 Punkte als nächste relevante Hürde, gefolgt vom Januarhoch bei 25.510 Punkten. Unterstützung bietet die Zone um 24.900 bis 25.000 Punkte. Es ist mit Kursrücksetzern in diesen Bereich zu rechnen, übergeordnet aber mit einem weiteren Kursanstieg Richtung 25.300 bis 25.400 Punkte. Rutscht der DAX nachhaltig unter die 24.900-Punkte-Marke ab, würde dies ein Warnsignal für die Bullen darstellen. Saisonale Daten zeigen auf Basis von 25 Jahren eine klare Aufwärtstendenz des DAX im Februar. Da 2026 auf die Bundestagswahl im Februar 2025 folgt, profitiert der Leitindex zusätzlich von einem historisch besonders starken ersten Quartal in deutschen Nachwahljahren. Wahrscheinlich wird der DAX unter normalen Rücksetzern weiter Richtung 25.300 und darüber Richtung 25.500 Punkte zulegen.
Fazit:
Trader könnten auf einen weiteren Hochlauf Richtung 25.350 Punkte spekulieren und um 25.150 Punkte einsteigen. Dazu könnte ein Endlos-Turbo-Zertifikat Long (LX71Z6) von Lang und Schwarz erwogen werden. Das Kursziel liegt bei 25.350 Punkten (Kursziel Call: 7,50 €), der Stopp könnte bei 24.950 Punkten (Stopp Call: 3,50 €) platziert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) beträgt 0,99.
Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.
|Trading Idee: DAX
|Basiswert
|DAX (ISIN: DE0008469008)
|Produktgattung
|Open End Turbo-Optionsschein
|Emittent
|Lang und Schwarz
|ISIN/WKN Hebelprodukt
|DE000LX71Z60 / LX71Z6
|Laufzeit
|Open End
|Kurs K.-o.-Call (Datum)
|5,50€/5,51€ (23.02.2026, 12:40 Uhr)
|Basispreis variabel
|24.638,70 Punkte
|Knock-out-Schwelle
|24.638,70 Punkte
|Hebel
|45,41
|Abstand zum Knock-out
|1,98%
|Stop-Loss Call
|3,50€
|Ziel Call
|7,50€ (+36,15%)
Hier finden Sie weitere Trading Ideen.
Disclaimer:
Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.
Weitere News
Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com