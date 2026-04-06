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Trading Idee: DAX - Blick auf ISM-Daten und Fed Beige Book

03.06.26 12:45 Uhr

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Der DAX ging am Vortag bei 24.875 Punkten aus dem Handel und wird aktuell am Mittwochmittag bei rund 24.900 Punkten gehandelt.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.887,4 PKT -236,7 PKT -0,94%
Charts|News|Analysen

Solange der 10er-EMA um aktuell 24.957 Punkte oder spätestens die Marke um 24.800 Punkte hält, ist ein erneuter Anlauf auf die Zielzone zwischen 25.300 und 25.400 Punkten wahrscheinlich. Ein erstes Stärkesignal würde generiert werden, sobald der 10er-EMA bei 24.960 Punkten wieder nachhaltig nach oben durchbrochen werden würde. In diesem Fall würde die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Hochlauf bis zum Widerstand um 25.300 Punkte deutlich steigen. Beachtet werden sollte, dass ab Beginn nächster Woche saisonal verstärkt mit einer Juni-Korrektur zu rechnen ist, die durchaus bis Ende Juni laufen könnte.

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Auf der Konjunkturseite stehen heute die ADP-Beschäftigungszahlen aus den USA um 14:15 Uhr, der ISM-Dienstleistungsindex um 16:00 Uhr sowie das Fed Beige Book um 20:00 Uhr im Fokus. Diese Daten und Events könnten im weiteren Tagesverlauf für erhöhte Kursschwankungen sorgen. Auf der Unternehmensseite werden nach US-Börsenschluss Quartalszahlen von Broadcom und Crowdstrike erwartet.

Trading Idee: DAX Tageschart

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf den DAX über einen Open-End Turbo-Optionsschein von Vontobel mit der WKN VY2DCC in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg auf 25.300 Punkte eine Rendite von +37,05% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 24.600 Punkten platziert werden, was einem Verlust von -27,95% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,33.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

Trading Idee: DAX
BasiswertDAX (ISIN: DE0008469008)
ProduktgattungEndlos-Turbo-Zertifikat (Long)
EmittentVontobel
ISIN/WKN HebelproduktDE000VY2DCC6 / VY2DCC
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)10,75/10,76€ (03.06.2026, 12:30 Uhr)
Basispreis variabel23.855,70 Punkte
Knock-out-Schwelle23.855,70 Punkte
Hebel23,70
Abstand zum Knock-out4,10%
Stop-Loss Call7,76€
Ziel Call14,76€ (+37,05%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

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