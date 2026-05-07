Trading Idee: DAX - Bullisches Signal am 10er-EMA

Trading Idee

Der deutsche Leitindex DAX zeigt sich am heutigen Handelstag robust und notiert aktuell bei 25.050 Punkten. Nach einer volatilen Phase und einem jüngsten Rücksetzer vom Verlaufshoch bei 25.436 Punkten stabilisiert sich der Index zunehmend. Das übergeordnete Marktumfeld ist derzeit von einer tiefen Skepsis geprägt, was antizyklischen Marktteilnehmern oft als verlässlicher Indikator dient. Es ist zunächst mit eher weiter steigenden Kursen im DAX zu rechnen.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der viel beachtete Angst- und Gierindex steht aktuell bei 26 Punkten und signalisiert damit deutliche Angst im Markt, nachdem am Vortag sogar extreme Angst gemessen wurde. Diese defensive Haltung der Marktteilnehmer wird durch das aktuelle AAII-Sentiment gestützt, bei dem die bullischen Stimmen zwar bei 44,9 Prozent liegen, das bearische Lager mit 36,1 Prozent aber weiterhin ein hohes Maß an Absicherungsbedarf und Skepsis widerspiegelt.

In eigener Sache

Im Chartbild zeigt der DAX eine gesunde Aufwärtsstruktur seit dem markanten Korrekturtief im April bei 21.860 Punkten. Die jüngste Konsolidierung führte den Index an seinen kurzfristig impulsgebenden 10er-EMA heran, der aktuell bei 24.880 Punkten verläuft. Dieser Bereich wurde im heutigen Handelsverlauf erfolgreich verteidigt, was das anhaltende Kaufinteresse der Bullen unterstreicht. Dass der Kurs sich wieder über die runde Marke von 25.000 Punkten schieben konnte ist bullisch zu sehen und könnte den Weg zur Zielmarke um 25.500 Punkte ebnen. Die heutigen positiven US-Wirtschaftsdaten und die erwartete bullische Saisonalität im kommenden Monat Juli, sollten dem DAX weiteren Rückenwind geben.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position direkt auf dem aktuellen Niveau bei 25.000 Punkten erwägen, um auf eine Bewegung in Richtung des Kursziels bei 25.500 Punkten zu setzen. Zur Hebelung bietet sich der Open End Turbo Long von ING Markets mit der WKN NB6XBL mit einem Hebel von 51,39 an. Bei Erreichen des Zielkurses im Basiswert erzielt das Hebelprodukt eine Rendite von +114,45 Prozent (Ziel Call: 9,35 €). Ein Stopp-Loss zur Verlustbegrenzung sollte konsequent bei 24.800 Punkten im Basiswert verankert werden, was einem Stopp-Kurs im Zertifikat von 2,35 € (-46,10 Prozent) entspricht. Daraus resultiert ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) von 2,48.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Open End Turbo (Long / Call) Emittent ING Markets ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NB6XBL5 / NB6XBL Laufzeit open end Kurs K.-o.-Call (Datum) 4,83 / 4,84 € (25.06.2026, 18:30 Uhr) Basispreis variabel 24.584,00 Punkte Knock-out-Schwelle 24.584,00 Punkte Hebel 51,39 Abstand zum Knock-out 1,86% Stop-Loss Call 2,35€ Ziel Call 9,35 € (+114,45%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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