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Trading Idee: DAX - Durchbruch und Long-Signal?

31.03.26 14:00 Uhr

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Trading Idee: DAX - Durchbruch und Long-Signal? | finanzen.net

Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 22.737 Punkten (Open: 22.570 / High: 22.851 / Low: 22.482) und steht kurz vor dem Ende eines historisch schwachen ersten Quartals 2026. Seit dem Allzeithoch bei 25.510 Punkten Mitte Januar hat der deutsche Leitindex rund 11 Prozent eingebüßt, getrieben von der Eskalation im Iran-Krieg, neuen US-Zöllen und der daraus resultierenden Wachstumsangst für die exportabhängige deutsche Wirtschaft.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
22.795,9 PKT 233,0 PKT 1,03%
Charts|News|Analysen

Nach dem Tief bei 21.860 Punkten Mitte März versucht der DAX nun, eine Basis aufzubauen. Der Kurs hat sich von den Tiefs erholt und kämpft aktuell um den 10er-EMA bei 22.772 Punkten, der als erste dynamische Hürde unmittelbar über dem DAX liegt. Die im Chart eingezeichneten blauen Projektionspfeile skizzieren zwei mögliche Szenarien. Im optimistischeren Fall gelingt direkt der Anstieg Richtung 23.200 Punkte und darüber in die grüne Zone bei 22.400 Punkten.

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Das vorsichtigere Szenario sieht hingegen ein nur kurzfristiges Verlaufshoch und in der Folge einen erneuten Rücklauf unter das Verlaufstief bei 21.860 Punkten vor. Dabei könnte auch das tiefe offene Gap bei 21.490 Punkte angelaufen und geschlossen werden. Die Nachrichtenlage rund um den Iran-Krieg und die täglichen Trump-Tweets bleibt dabei unberechenbar und kann jederzeit für abrupte Richtungswechsel sorgen.

Trading Idee: DAX Tageschart

Fazit:

Trader könnten auf eine Erholung Richtung 23.400 Punkte spekulieren und um 22.850 Punkte einsteigen. Dazu könnte ein Open End Turbo Long (WKN: NB52KF) von ING erwogen werden. Das Kursziel liegt bei 23.400 Punkten (Ziel Call: 13,35€, +69,85%), der Stopp könnte bei 22.450 Punkten (Stopp Call: 3,85€) platziert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) beträgt 1,37.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

Trading Idee: DAX
BasiswertDAX (ISIN: DE0008469008)
ProduktgattungOpen-End-Turbo-Optionsschein (Long)
EmittentING
ISIN/WKN HebelproduktDE000NB52KF5 / NB52KF
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)7,16/7,17€ (31.03.2026, 14:00 Uhr)
Basispreis variabel22.071,80 Punkte
Knock-out-Schwelle22.071,80 Punkte
Hebel32,72
Abstand zum Knock-out3,00%
Stop-Loss Call3,85€
Ziel Call13,35€ (+69,85%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: viewimage / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

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