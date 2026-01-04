Trading Idee: DAX - Durchbruch und Long-Signal?
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Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 22.737 Punkten (Open: 22.570 / High: 22.851 / Low: 22.482) und steht kurz vor dem Ende eines historisch schwachen ersten Quartals 2026. Seit dem Allzeithoch bei 25.510 Punkten Mitte Januar hat der deutsche Leitindex rund 11 Prozent eingebüßt, getrieben von der Eskalation im Iran-Krieg, neuen US-Zöllen und der daraus resultierenden Wachstumsangst für die exportabhängige deutsche Wirtschaft.
Nach dem Tief bei 21.860 Punkten Mitte März versucht der DAX nun, eine Basis aufzubauen. Der Kurs hat sich von den Tiefs erholt und kämpft aktuell um den 10er-EMA bei 22.772 Punkten, der als erste dynamische Hürde unmittelbar über dem DAX liegt. Die im Chart eingezeichneten blauen Projektionspfeile skizzieren zwei mögliche Szenarien. Im optimistischeren Fall gelingt direkt der Anstieg Richtung 23.200 Punkte und darüber in die grüne Zone bei 22.400 Punkten.
Das vorsichtigere Szenario sieht hingegen ein nur kurzfristiges Verlaufshoch und in der Folge einen erneuten Rücklauf unter das Verlaufstief bei 21.860 Punkten vor. Dabei könnte auch das tiefe offene Gap bei 21.490 Punkte angelaufen und geschlossen werden. Die Nachrichtenlage rund um den Iran-Krieg und die täglichen Trump-Tweets bleibt dabei unberechenbar und kann jederzeit für abrupte Richtungswechsel sorgen.
Fazit:
Trader könnten auf eine Erholung Richtung 23.400 Punkte spekulieren und um 22.850 Punkte einsteigen. Dazu könnte ein Open End Turbo Long (WKN: NB52KF) von ING erwogen werden. Das Kursziel liegt bei 23.400 Punkten (Ziel Call: 13,35€, +69,85%), der Stopp könnte bei 22.450 Punkten (Stopp Call: 3,85€) platziert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) beträgt 1,37.
Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.
|Trading Idee: DAX
|Basiswert
|DAX (ISIN: DE0008469008)
|Produktgattung
|Open-End-Turbo-Optionsschein (Long)
|Emittent
|ING
|ISIN/WKN Hebelprodukt
|DE000NB52KF5 / NB52KF
|Laufzeit
|Open End
|Kurs K.-o.-Call (Datum)
|7,16/7,17€ (31.03.2026, 14:00 Uhr)
|Basispreis variabel
|22.071,80 Punkte
|Knock-out-Schwelle
|22.071,80 Punkte
|Hebel
|32,72
|Abstand zum Knock-out
|3,00%
|Stop-Loss Call
|3,85€
|Ziel Call
|13,35€ (+69,85%)
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