Trading Idee: DAX — Erholung mit Ziel 25.600 Punkte?
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Der DAX (ISIN: DE0008469008) ist am heutigen Donnerstag mit einem Plus von rund 2 Prozent in eine Erholung gestartet. Unsere Analyse vom gestrigen Mittwoch wollte den Index erst bei 24.400 Punkten kaufen, der Index drehte jedoch schon bei 24.698 Punkten, sodass die Kauforder nicht ausgeführt wurde. Mit 24.702 Punkten hatte er am Mittwoch so tief geschlossen wie seit Ende Juni nicht mehr, ehe eine späte Wende an der Wall Street die Stimmung drehte.
Erst nach dem Ende des europäischen Handels kam der Umschwung in New York. Der Nasdaq 100 lag zeitweise fast 5 Prozent im Minus, schloss aber nur 0,6 Prozent tiefer, und der Dow Jones Industrial drehte sogar mit 0,3 Prozent ins Plus. Viele Anleger nutzen die deutlich gesunkenen Kurse nun zum Einstieg, offen bleibt allerdings, ob sich die gewaltigen und zunehmend mit Schulden finanzierten KI-Ausgaben der Tech-Konzerne bei steigenden Zinsen rechnen. Auch die angekündigten neuen US-Zölle gegen die EU sind noch nicht vom Tisch.
Der heutige Handel dürfte allerdings ruhig verlaufen. Weil die US-Börsen zu Thanksgiving geschlossen bleiben, fehlen Impulse von dort, am Freitag endet der US-Handel bereits um 19 Uhr deutscher Zeit, und die Umsätze dürften entsprechend gering ausfallen. In Europa stehen heute das Protokoll der jüngsten Sitzung der Europäischen Zentralbank und ein EU-Gipfel im Blickpunkt. In dünnen Märkten können schon kleinere Orders den Kurs stärker bewegen als üblich.
Mit dem Kurssprung hat der DAX die 200-Tage-Linie um 25.140 Punkte zurückerobert. Erste Hürden sind das Wochenhoch bei gut 25.390 Punkten und die 10-Tage-Linie (10er-EMA) bei rund 25.490 Punkten. Angepeilt werden 25.600 Punkte kurz vor dem 50-Tage-Durchschnitt (50er-EMA), abgesichert wird eng mit 24.900 Punkten.
Fazit:
Trader könnten auf dem aktuellen Niveau um 25.200 Punkte eine Long-Position auf den DAX über einen Open-End-Turbo von Lang und Schwarz mit der WKN LX8R65 in Betracht ziehen. Steigt der Basiswert auf das Ziel bei 25.600 Punkten, ein Plus von 1,6 Prozent, entspräche das einem Gewinn von 47,90% im Schein. Der Stopp-Loss könnte bei 24.900 Punkten platziert werden, 1,2 Prozent unter dem Einstieg, was einem Verlust von 36,13% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,33. Der Hebel liegt bei 30,25 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 3,31 Prozent.
Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.
|DAX
|Basiswert
|DAX (ISIN: DE0008469008)
|Produktgattung
|Open-End-Turbo Long
|Emittent
|L&S
|ISIN/WKN Hebelprodukt
|DE000LX8R659 / LX8R65
|Laufzeit
|Open End
|Kurs K.-o.-Call (Datum)
|8,33/8,34€ (26.11.2026, 14:35 Uhr)
|Basispreis variabel
|24.367,00 Punkte
|Knock-out-Schwelle
|24.367,00 Punkte
|Hebel
|30,25
|Abstand zum Knock-out
|3,31%
|Stop-Loss Call
|5,32€ (-36,13%)
|Ziel Call
|12,32€ (+47,90%)
Risikohinweis:
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