Trading Idee: DAX erreicht Unterstützung bei 15.150 Punkten

In der vorherigen DAX-Analyse hieß es: "Solange der DAX weitgehend unter dem 10er-EMA im Tageschart bleibt, ist eher von weiter fallenden Kursen auszugehen. Die nächste Anlaufmarke wäre dabei erneut die Unterstützung um 15.150 Punkten, die dem Abwärtstrend folgend aber im nächsten Anlauf unterschritten werden sollte. Darunter wäre dann zunächst mit einem weiteren Rücklauf bis zur Marke von 15.000 Punkten zu rechnen." Die Unterstützung um 15.150 Punkte wurde punktgenau erreicht, dann prallte der DAX wieder nach oben ab. Aktuell zeigt sich der DAX um 15.240 Punkte höher und könnte noch etwas weiter hochlaufen. In der Folge sollte der DAX aber spätestens im Bereich um den 10er-EMA bei aktuell 15.340 Punkten wieder nach unten abdrehen und erneut Kurs auf die Unterstützung bei 15.150 Punkten nehmen. Unter 15.150 Punkten bleibt die Marke von 15.000 Punkten das nächste Kursziel.

Fazit:

Trader könnten eine Short-Position auf den DAX im Bereich von 15.320 Punkten um den 10er-EMA erwägen. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Open End Turbo Optionsschein (HR6S9C) der HVB an. Das Kursziel wäre erneut im Bereich von 15.150 Punkten zu sehen. Der Stopp könnte bei 15.550 Punkten platziert und sollte schnell auf Einstand und nach Möglichkeit in den Gewinn nachgezogen werden.

Trading Idee: DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Turbo Bear Open End Emittent HVB ISIN/WKN Hebelprodukt DE000HR6S9C4 / HR6S9C Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 12,36€/12,37€ (02.03.2023, 14:30 Uhr) Basispreis variabel 16.457,16 Punkte Knock-out-Schwelle 15.457,16 Punkte Hebel 12,55 Abstand zum Knock-out 7,90% Stop-Loss Put 9,44€ Ziel Put 13,15€ (+14,72%)

