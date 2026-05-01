Trading Idee: DAX - Gegenbewegung läuft weiter

Trading Idee

Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei rund 24.576 Punkten und hat sich nach dem Rücksetzer auf 23.635 Punkte am Vortag deutlich erholt. Der Index nähert sich nun der markanten Widerstandszone bei 24.700 Punkten, die bereits mehrfach als Hürde fungierte. Mehr dazu und wie Trader mit einem Short-Trade davon profitieren könnten, erfahren Sie in der folgenden Analyse.

Der DAX hat nach dem Rücksetzer auf 23.635 Punkte eine dynamische Erholung gestartet und notiert aktuell bei rund 24.576 Punkten. Damit hat der Index den 10er-EMA bei 24.285 Punkten und den 50er-EMA bei 24.085 Punkten zurückerobert, was kurzfristig ein bullishes Signal darstellt. Der 200er-EMA verläuft bei 23.866 Punkten deutlich tiefer und bestätigt den übergeordneten Aufwärtstrend. Allerdings befindet sich der DAX aktuell wahrscheinlich nur in einer Gegenbewegung in der laufenden Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend und sollte nochmal tiefer nachgeben. Bisher wird weiterhin mit einem Kursrückgang Richtung 24.000 Punkte und 23.400 Punkte gerechnet.

In eigener Sache

Fazit:

Der DAX nähert sich nach der dynamischen Erholung der Widerstandszone bei 24.700 Punkten und zeigt erste Anzeichen nachlassender Dynamik. Bei einem Anstieg in den Bereich um 24.700 Punkte und einer Abweisung an dieser Zone könnten Trader eine Short-Position im DAX in Betracht ziehen. Als Kursziel dient die Marke von 24.000 Punkten am 50er-EMA. Ein Stopp-Loss bei 25.000 Punkten oberhalb der Widerstandszone sichert den Trade ab. Das CRV beträgt 2,32. Als Instrument bietet sich ein Turbo-Optionsschein Short von Vontobel an (WKN: VH7APT).

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

Trading Idee: DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Turbo-Optionsschein Short Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VH7APT8 / VH7APT Laufzeit 18.09.2026 Kurs K.-o.-Put (Datum) 10,85/10,86€ (19.05.2026, 14:10 Uhr) Basispreis variabel 25.700 Punkte Knock-out-Schwelle 25.700 Punkte Hebel 22,98 Abstand zum Knock-out 4,47% Stop-Loss Put 6,72€ Ziel Put 16,73€ (+71,80%)

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