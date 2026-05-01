Trading Idee: DAX - Hochlauf bis 25.000 Punkte erwartet

Trading Idee

Der deutsche Leitindex DAX notiert zum Wochenstart bei 24.275 Punkten und konsolidiert nach dem jüngsten Anstieg auf 25.155 Punkte. Die übergeordnete Aufwärtsstruktur bleibt intakt, sodass der Rücksetzer als Einstiegsgelegenheit genutzt werden könnte. Es wird weiterhin ein Hochlauf Richtung 25.000 Punkte erwartet, bevor es erst in der Folge zu einer tieferen Korrektur kommen sollte.

Der Tageschart des DAX zeigt eine normale Konsolidierung nach dem starken Hochlauf vom März-Tief bei 21.860 Punkten vom 23 März bis auf 25.155 Punkte am 06. Mai. Aktuell notiert der Index bei 24.275 Punkten knapp unterhalb des 10er-EMA bei 24.309 Punkten, aber deutlich oberhalb des 50er-EMA bei 24.044 Punkten und des 200er-EMA bei 23.844 Punkten. Der Aufwärtstrend ist also noch klar intakt und der Rücklauf lediglich als normale Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend zu werten. Der RSI (5) notiert bei 47,84 im neutralen Bereich und signalisiert weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation, hat damit also erneut deutlich Raum nach oben. Das präferierte Szenario ist nun, dass der DAX erneut Richtung 25.000 Punkte ansteigt, eventuell sogar das Verlaufshoch bei 25.155 Punkten erobert. In der Folge sollten sich Trader aber auf eine tiefere Korrektur einstellen, die aber wiederum nichts am übergeordneten Aufwärtstrend ändern sollte. Die Aktienmärkten sind im großen Bild zwar bereits stark überbewertet, aber noch ist das Aufwärtsmomentum zu stark. Der Hochlauf sollte noch deutlich länger dauern, erst später im Jahresverlauf wird mit einer größeren Korrektur, vielleicht sogar einem längeren Trendwechsel gerechnet. Neben verschiedenen Bewertungsmethoden deutet auf eine größere Korrektur im laufenden Jahr 2026 auch der Benner-Zyklus hin, der für Ende 2026 ein langfristiges Verlaufshoch an den Aktienmärkten erwartet.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position im DAX in Betracht ziehen. Als Einstieg bietet sich das Niveau bei 24.270 Punkten an, mit einem Kursziel bei 25.000 Punkten. Der Stopp-Loss könnte bei 23.580 Punkten platziert werden. Für die Umsetzung eignet sich der Open End Turbo von HSBC (WKN: HT4EEG). Das CRV beträgt 1,05.

In eigener Sache

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

Trading Idee: DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Open End Turbo (Long) Emittent HSBC ISIN/WKN Hebelprodukt HT4EEG / DE000HT4EEG2 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 28,29€/28,33€ (11.05.2026, 14:40 Uhr) Basispreis variabel 21.439,30 Punkte Knock-out-Schwelle 21.439,30 Punkte Hebel 8,67 Abstand zum Knock-out 11,55% Stop-Loss Call 21,39€ Ziel Call 35,59€ (+25,72%)

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