DAX24.273 -0,3%Est505.885 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,27 +2,2%Nas26.265 +0,1%Bitcoin68.896 -1,3%Euro1,1786 +0,1%Öl103,4 +3,2%Gold4.733 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Intel 855681 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX unsicher -- Wall Street wenig verändert -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Ölpreis, Barrick Mining, Moderna, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie fester: Kooperation mit Rheinmetall bei Drohnenabwehr Deutsche Telekom-Aktie fester: Kooperation mit Rheinmetall bei Drohnenabwehr
Sandoz-Aktie leichter: Generikahersteller startet Testlauf für Semaglutid-Generika - Angriff auf Novo Nordisk? Sandoz-Aktie leichter: Generikahersteller startet Testlauf für Semaglutid-Generika - Angriff auf Novo Nordisk?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Trading Idee

Trading Idee: DAX - Hochlauf bis 25.000 Punkte erwartet

11.05.26 14:45 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Trading Idee: DAX - Hochlauf bis 25.000 Punkte erwartet | finanzen.net

Der deutsche Leitindex DAX notiert zum Wochenstart bei 24.275 Punkten und konsolidiert nach dem jüngsten Anstieg auf 25.155 Punkte. Die übergeordnete Aufwärtsstruktur bleibt intakt, sodass der Rücksetzer als Einstiegsgelegenheit genutzt werden könnte. Es wird weiterhin ein Hochlauf Richtung 25.000 Punkte erwartet, bevor es erst in der Folge zu einer tieferen Korrektur kommen sollte.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.275,3 PKT -63,3 PKT -0,26%
Charts|News|Analysen

Der Tageschart des DAX zeigt eine normale Konsolidierung nach dem starken Hochlauf vom März-Tief bei 21.860 Punkten vom 23 März bis auf 25.155 Punkte am 06. Mai. Aktuell notiert der Index bei 24.275 Punkten knapp unterhalb des 10er-EMA bei 24.309 Punkten, aber deutlich oberhalb des 50er-EMA bei 24.044 Punkten und des 200er-EMA bei 23.844 Punkten. Der Aufwärtstrend ist also noch klar intakt und der Rücklauf lediglich als normale Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend zu werten. Der RSI (5) notiert bei 47,84 im neutralen Bereich und signalisiert weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation, hat damit also erneut deutlich Raum nach oben. Das präferierte Szenario ist nun, dass der DAX erneut Richtung 25.000 Punkte ansteigt, eventuell sogar das Verlaufshoch bei 25.155 Punkten erobert. In der Folge sollten sich Trader aber auf eine tiefere Korrektur einstellen, die aber wiederum nichts am übergeordneten Aufwärtstrend ändern sollte. Die Aktienmärkten sind im großen Bild zwar bereits stark überbewertet, aber noch ist das Aufwärtsmomentum zu stark. Der Hochlauf sollte noch deutlich länger dauern, erst später im Jahresverlauf wird mit einer größeren Korrektur, vielleicht sogar einem längeren Trendwechsel gerechnet. Neben verschiedenen Bewertungsmethoden deutet auf eine größere Korrektur im laufenden Jahr 2026 auch der Benner-Zyklus hin, der für Ende 2026 ein langfristiges Verlaufshoch an den Aktienmärkten erwartet. Trading Idee: DAX Tageschart

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position im DAX in Betracht ziehen. Als Einstieg bietet sich das Niveau bei 24.270 Punkten an, mit einem Kursziel bei 25.000 Punkten. Der Stopp-Loss könnte bei 23.580 Punkten platziert werden. Für die Umsetzung eignet sich der Open End Turbo von HSBC (WKN: HT4EEG). Das CRV beträgt 1,05.

In eigener Sache
NEU: Trading-Idee sofort per E-Mail erhalten!

Erhalte die Trading-Idee künftig sofort bei Erscheinen in Dein Postfach! Jetzt kostenlos anmelden und keine Trading-Chance mehr verpassen!

Informationen zur Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten, insbesondere zu Verantwortlichem, Versanddienstleister, Speicherdauer sowie deinen Rechten, findest du in unserer Datenschutzerklärung.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

Trading Idee: DAX
BasiswertDAX (ISIN: DE0008469008)
ProduktgattungOpen End Turbo (Long)
EmittentHSBC
ISIN/WKN HebelproduktHT4EEG / DE000HT4EEG2
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)28,29€/28,33€ (11.05.2026, 14:40 Uhr)
Basispreis variabel21.439,30 Punkte
Knock-out-Schwelle21.439,30 Punkte
Hebel8,67
Abstand zum Knock-out11,55%
Stop-Loss Call21,39€
Ziel Call35,59€ (+25,72%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images, Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

16:15Fortschritte in Nahost lassen auf sich warten: DAX zwischen Nulllinie und Abgaben
15:57Montagshandel in Frankfurt: DAX schwächelt
15:23German energy group Eon seals takeover of UK supplier Ovo
15:01Aktien Frankfurt: Moderate Verluste - Iran-Krieg weiter ohne Verhandlungserfolg
14:56Eon will britischen Energieversorger Ovo übernehmen
14:45Trading Idee: DAX - Hochlauf bis 25.000 Punkte erwartet
14:42Hot Stocks heute: INTEL am Limit? Trade der Woche setzt auf Short-Chance nach KI- und FOMO-Rallye
14:20Commerzbank: EZB-Vize kritisiert deutsche Regierung
mehr