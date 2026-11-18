Trading Idee

Der DAX (ISIN: DE0008469008) hat seinen Rückzug seit unserer Analyse vom Dienstag fortgesetzt, die damals vorgestellte Short-Idee kam aber nicht zum Zug.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die starken Zahlen des Grafikchipkonzerns Nvidia brachten am Morgen nur kurz Entlastung. Der DAX stieg zunächst auf gut 26.130 Punkte, gab die Gewinne im Tagesverlauf aber wieder ab, nachdem er schon am Dienstag um 2,1 Prozent nachgegeben hatte. Die Consorsbank sieht bei Nvidia trotz des guten Geschäfts zu viele offene Fragen zur künftigen Entwicklung, und viele Anleger bleiben bei KI-nahen Technologiewerten vorsichtig. Erneut schwach zeigte sich die Deutsche Bank, deren Aktien nach dem Einbruch um 6 Prozent am Vortag weiter nachgaben. Ein von zahlreichen Medien ausgewertetes Datenleck mit mehr als 15 Millionen internen Dokumenten nährt Zweifel an den internen Kontrollen des Geldhauses.

In eigener Sache

Auch das Umfeld bleibt angespannt. Der Euro Stoxx 50 verlor am Dienstag mehr als 2 Prozent, und in den USA ist der SP500 erstmals seit März unter seine 200-Tage-Linie gefallen. Am Mittwochabend veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll ihrer Oktobersitzung, bei der bereits zwei Mitglieder für eine Zinserhöhung gestimmt hatten. Am Donnerstag folgen der Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic und ein Dreiertreffen der Präsidenten der USA, Chinas und Russlands im chinesischen Shenzhen, von dem Anleger Signale für den Handelsstreit erwarten.

Charttechnisch hat der DAX das hellblaue Rechteck nach unten verlassen und testet nun den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt bei rund 25.830 Punkten sowie die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke. Kurzfristig ist der Index nach dem Rutsch der vergangenen Tage überverkauft, eine Gegenbewegung wäre daher keine Überraschung. In diesem Bereich ist der Short-Einstieg nach einer Erholung bei 26.200 Punkten vorgesehen, der Stopp würde sich bei 26.500 Punkten befinden. Das Ziel bei 25.800 Punkten entspricht dem 50-Tage-Durchschnitt.

Fazit:

Trader könnten bei einem Anstieg auf 26.200 Punkte eine Short-Position auf den DAX über einen X-Turbo Short von ING mit der WKN NB6377 in Betracht ziehen, um bei einem Rückgang des Basiswerts auf 25.800 Punkte eine Rendite von 47,33% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 26.500 Punkten platziert werden, was einem Verlust von 35,71% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,33. Der Hebel liegt bei 31,08 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 3,14 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 26.200 Punkten, aktuell notiert der Schein bei 12,32/12,33 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Open-End-Turbo Short Emittent ING ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NB63774 / NB6377 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 12,32/12,33€ (18.11.2026, 16:50 Uhr) Basispreis variabel 27.023,10 Punkte Knock-out-Schwelle 27.023,10 Punkte Hebel 31,08 Abstand zum Knock-out 3,14 Stop-Loss Put 5,42€ (-35,71%) Ziel Put 12,42€ (+47,33%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer: