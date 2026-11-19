Trading Idee: DAX — Kraftprobe an der Wolke, Ziel 26.400 Punkte
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Der DAX (ISIN: DE0008469008) hat seit dem Rekordhoch bei 27.001 Punkten in der Vorwoche knapp 5 Prozent verloren und ist auf eine wichtige Unterstützung zurückgefallen.
Anthropic hat mit seinem Börsengang in den USA mehr als 81 Milliarden Dollar eingesammelt, so viel wie kein Unternehmen zuvor, und im vorbörslichen Handel lagen die Aktien rund 20 Prozent über dem Ausgabepreis. Viele Anleger hoffen, dass der Erfolg dem angeschlagenen Technologiesektor wieder Schwung verleiht. Die Landesbank Baden-Württemberg sieht die KI-Hausse allen Unkenrufen zum Trotz nicht am Ende. Im DAX zählten der Chipkonzern Infineon und der Energietechnikkonzern Siemens Energy zu den Gewinnern, im MDAX legten die Halbleiterwerte Aixtron, Siltronic und Elmos zu.
Die Erholung verlief allerdings kraftlos. Nach einem Plus von zeitweise rund 0,8 Prozent am Vormittag rutschte der DAX bis zum Nachmittag wieder leicht ins Minus, und der europäische Branchenindex für Technologiewerte notierte zuletzt so tief wie seit dem Sommer nicht mehr. Unsicherheit bringen zudem das Dreiertreffen von Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin im chinesischen Shenzhen, bei dem auch die Zukunft der Waffenruhe im Handelsstreit zwischen den USA und China Thema sein dürfte, sowie die Erwartung einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank im Dezember.
Charttechnisch hat der Index den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt bei rund 25.820 Punkten unterschritten und liegt nun knapp über der Oberkante der Ichimoku-Wolke bei gut 25.650 Punkten. Der Relative-Stärke-Index der vergangenen fünf Tage ist unter 30 gefallen, und saisonal legte der DAX von Anfang Oktober bis Mitte Dezember in acht der vergangenen zehn Jahre zu. Um nicht in einen fallenden Markt hineinzukaufen, ist der Einstieg erst bei einem Anstieg über 25.950 Punkte vorgesehen, also über dem bisherigen Tageshoch vom Donnerstag. Das Ziel bei 26.400 Punkten liegt knapp unter der Widerstandszone, an der der Index in der Vorwoche abprallte, der Stopp bei 25.700 Punkten knapp unter dem Tagestief.
Fazit:
Trader könnten bei einem Anstieg auf 25.950 Punkte eine Long-Position auf den DAX über einen Open-End-Turbo von HSBC mit der WKN HM5TUV in Betracht ziehen, um bei einem weiteren Anstieg des Basiswerts auf 26.400 Punkte eine Rendite von 32,40% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 25.700 Punkten platziert werden, was einem Verlust von 19,15% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,69. Der Hebel liegt bei 19,08 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 5,20 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 25.950 Punkten, aktuell notiert der Schein bei 1,10/1,11 Euro.
Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.
|DAX
|Basiswert
|DAX (ISIN: DE0008469008)
|Produktgattung
|Open-End-Turbo Long
|Emittent
|HSBC
|ISIN/WKN Hebelprodukt
|DE000HM5TUV9 / HM5TUV
|Laufzeit
|Open End
|Kurs K.-o.-Call (Datum)
|1,10/1,11€ (19.11.2026, 14:00 Uhr)
|Basispreis variabel
|24.601,30 Punkte
|Knock-out-Schwelle
|24.601,30 Punkte
|Hebel
|19,08
|Abstand zum Knock-out
|5,20%
|Stop-Loss Call
|1,10€ (-19,15%)
|Ziel Call
|1,80€ (+32,40%)
|
Risikohinweis:
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