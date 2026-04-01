Trading Idee: DAX - Nach Konsolidierung weiterer Hochlauf erwartet

Trading Idee

Der deutsche Leitindex DAX konsolidiert seit Tagen seitwärts, nachdem er seit dem Verlaufshoch bei 24.799 Punkten eine Korrektur durchgeführt hatte. Dabei wurde der DAX vom EMA-Cluster mit dem 10er-, 50er- und 200er-EMA aufgefangen, die im Bereich von 24.100 bis 23.800 Punkte verlaufen. Wahrscheinlich wird der DAX in diesem Bereich ein Verlaufstief bilden bzw. hat dies bereits gebildet und steigt dann in einer erneuten Aufwärtsbewegung Richtung 25.000 Punkte an.

Mit dem erwarteten erneuten Hochlauf könnte eventuell auch das noch offene Gap bei 25.149 Punkten angelaufen und geschlossen werden. Die mittelfristige Zielzone um 25.500 Punkte dürfte aber wahrscheinlich noch nicht erreicht werden. Zuvor sollte es im Bereich um 25.000 Punkte wohl noch zu einer erneuten tieferen Korrektur im DAX kommen, die ihr Verlaufstief aber noch über der Ichimoku-Wolke im Tageschart erreichen sollte. Erst in der Folge dürfte der DAX weiter Richtung 25.500 Punkte zum Zielbereich ansteigen und damit das lila Rechteck, die Zielzone, erreichen. Der Trend bleibt aufwärts gerichtet und Korrekturen sollten nur temporär ausfallen und bieten sich nicht zum Shorten an.

In eigener Sache

Fazit:

Der DAX sollte weiter Richtung 25.000 Punkte zulegen können, vielleicht sogar das offene Gap bei 25.149 Punkte erreichen. Trader könnten diesen Trade mit einem Open End Turbo Long auf den DAX von Lang und Schwarz (WKN: LX8R7B) begleiten. Der Einstieg bietet sich bei 24.000 Punkten an, das Kursziel liegt bei 25.000 Punkten und der Stopp-Loss bei 23.790 Punkten.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

Trading Idee: DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Endlos-Turbo-Zertifikat (Long) Emittent L&S ISIN/WKN Hebelprodukt LX8R7B / DE000LX8R7B9 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 3,10/3,11 € (28.04.2026, 13:24 Uhr) Basispreis variabel 23.780,80 Punkte Knock-out-Schwelle 23.780,80 Punkte Hebel 61,06 Abstand zum Knock-out 1,53% Stop-Loss Call 0,72€ Ziel Call 12,82€ (+353,00%)

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