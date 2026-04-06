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Trading Idee

Trading Idee: DAX - Nächstes Kursziel 23.700 Punkte?

07.04.26 13:30 Uhr

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Trading Idee: DAX - Nächstes Kursziel 23.700 Punkte? | finanzen.net

Der deutsche Leitindex DAX ging am Gründonnerstag bei 23.195 Punkten aus dem Handel und notiert am Dienstagnachmittag bei 23.170 Punkten, ein moderates Minus von 25 Punkten nach dem viertägigen Osterwochenende.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.108,5 PKT -59,6 PKT -0,26%
Charts|News|Analysen

Der nächste Widerstandsbereich befindet sich aktuell um 23.400 Punkte, darüber notieren der 200er- und 50er-EMA im Tageschart eng beieinander und bilden um 23.750/23.800 Punkte ebenfalls einen wichtigen Widerstand. Das dominierende Thema bleibt weiterhin der Iran-Krieg. Trumps Ultimatum an den Iran - Angriffe auf Brücken und Energieinfrastruktur, sollte kein Deal zustande kommen - läuft nach europäischer Zeit am Mittwochmorgen um 2:00 Uhr aus.

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Pakistan legte beiden Seiten einen Friedensplan vor (unter anderem sofortige Waffenruhe für 45 Tage), den der Iran jedoch ablehnte und stattdessen ein dauerhaftes Ende des Kriegs forderte. Der Iran-Krieg eskaliert also weiter, wobei jetzt die Gefahr massivster Schäden an der Energieinfrastruktur der gesamten Region sowie einer möglichen Ausweitung des Krieges auf weitere Länder im Raum steht. Der IWF warnt, dass der Irankrieg das Wachstum schwächen und die Preise hochtreiben wird. Zu beachten ist auch der jüngste Trump-Tweet auf TruthSocial, in dem der US-Präsident ein Farbvideo postet mit der Überschrift: „New York City, 1929!. Was ein diskreter Hinweis sein könnte.

Trading Idee: DAX Tageschart

Fazit:

Trader könnten auf eine weitere Erholung Richtung 23.700 Punkte spekulieren und um 23.100 Punkte einsteigen. Dazu könnte ein Turbo Optionsschein (Call) (WKN: HM48CA) der HSBC erwogen werden. Das Kursziel liegt bei 23.700 Punkten (Ziel Call: 13,94€, +75,13%), der Stopp könnte bei 22.600 Punkten (Stopp Call: 2,94€) platziert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) beträgt 1,19. Solange der 10er-EMA weitgehend hält, sind steigende Kurse wahrscheinlicher.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

Trading Idee: DAX
BasiswertDAX (ISIN: DE0008469008)
ProduktgattungOpen-End-Turbo-Optionsschein (Long)
EmittentHSBC
ISIN/WKN HebelproduktDE000HM48CA0 / HM48CA
Laufzeit28.05.2026
Kurs K.-o.-Call (Datum)8,54/8,56€ (07.04.2026, 13:25 Uhr)
Basispreis variabel22.450,00 Punkte
Knock-out-Schwelle22.450,00 Punkte
Hebel27,39
Abstand zum Knock-out3,00%
Stop-Loss Call2,94€
Ziel Call13,94€ (+75,13%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

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