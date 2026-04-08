Trading Idee: DAX - Rücklauf nach Kursrakete als Long-Chance

Trading Idee

Der Deutsche Aktienindex DAX notiert aktuell bei 23.784,50 Punkten (Open: 23.990 / High: 24.002 / Low: 23.742) und hat nach dem Absturz auf das Verlaufstief bei 21.860 Punkten wie zuvor vermutet eine heftige Erholung durchgeführt. Damit ist das Verlaufstief der Korrektur wahrscheinlich drin, der DAX steht vor einem Trendwechsel von Short auf Long.

Das Marktsentiment hat sich etwas aufgehellt, allerdings dominiert weiterhin die Angst im Markt. Der Fear-and-Greed-Index stieg von 18 Punkten (Quantil: Extreme Fear) vor einer Woche auf aktuell 31 Punkte (Fear). Die wöchentliche AAII-Sentimentumfrage weist für die Woche zum 8. April mit 43 Prozent Bären eine deutlich überdurchschnittliche Skepsis aus, der historische Schnitt liegt bei 31 Prozent. Beide Sentiment-Signale deuten als Kontraindikator auf eher weiter steigende Kurse unter normalen temporären Korrekturen hin.

In eigener Sache

Sollte der DAX unter den 200er-EMA um 23.750 Punkte fallen, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zum unteren offenen Gap bei 23.408 Punkten zu rechnen. Wahrscheinlich wird sich der DAX aber im Bereich um den 200er- und 50er-EMA fangen, weiter ansteigen und erst dann eine tiefere Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend durchführen, die dann auch das Gap um 23.408 Punkte schließen wird.

Fazit:

Trader könnten auf eine weitere Erholung Richtung 24.570 Punkte spekulieren und um 23.780 Punkte einsteigen. Dazu könnte ein Open End Turbo Long (WKN: MF8R7U) von Morgan Stanley erwogen werden. Das Kursziel liegt bei 24.570 Punkten (Ziel Call: 134,66€, +6,22%), der Stopp könnte bei 23.000 Punkten (Stopp Call: 118,95€) platziert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) beträgt 1,01.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

Trading Idee: DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Open End Turbo Long (Call) Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt DE000MF8R7U4 / MF8R7U Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 126,80/126,81€ (09.04.2026, 11:30 Uhr) Basispreis variabel 11.102,80 Punkte Knock-out-Schwelle 11.102,80 Punkte Hebel 1,88 Abstand zum Knock-out 53,36% Stop-Loss Call 118,95€ Ziel Call 134,66€ (+6,22%)

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Disclaimer: