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Trading Idee: DAX - Rücklauf nach Kursrakete als Long-Chance

09.04.26 11:30 Uhr

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Trading Idee: DAX - Rücklauf nach Kursrakete als Long-Chance | finanzen.net

Der Deutsche Aktienindex DAX notiert aktuell bei 23.784,50 Punkten (Open: 23.990 / High: 24.002 / Low: 23.742) und hat nach dem Absturz auf das Verlaufstief bei 21.860 Punkten wie zuvor vermutet eine heftige Erholung durchgeführt. Damit ist das Verlaufstief der Korrektur wahrscheinlich drin, der DAX steht vor einem Trendwechsel von Short auf Long.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.794,7 PKT -285,9 PKT -1,19%
Charts|News|Analysen

Das Marktsentiment hat sich etwas aufgehellt, allerdings dominiert weiterhin die Angst im Markt. Der Fear-and-Greed-Index stieg von 18 Punkten (Quantil: Extreme Fear) vor einer Woche auf aktuell 31 Punkte (Fear). Die wöchentliche AAII-Sentimentumfrage weist für die Woche zum 8. April mit 43 Prozent Bären eine deutlich überdurchschnittliche Skepsis aus, der historische Schnitt liegt bei 31 Prozent. Beide Sentiment-Signale deuten als Kontraindikator auf eher weiter steigende Kurse unter normalen temporären Korrekturen hin.

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Sollte der DAX unter den 200er-EMA um 23.750 Punkte fallen, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zum unteren offenen Gap bei 23.408 Punkten zu rechnen. Wahrscheinlich wird sich der DAX aber im Bereich um den 200er- und 50er-EMA fangen, weiter ansteigen und erst dann eine tiefere Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend durchführen, die dann auch das Gap um 23.408 Punkte schließen wird.

Trading Idee: DAX Tageschart

Fazit:

Trader könnten auf eine weitere Erholung Richtung 24.570 Punkte spekulieren und um 23.780 Punkte einsteigen. Dazu könnte ein Open End Turbo Long (WKN: MF8R7U) von Morgan Stanley erwogen werden. Das Kursziel liegt bei 24.570 Punkten (Ziel Call: 134,66€, +6,22%), der Stopp könnte bei 23.000 Punkten (Stopp Call: 118,95€) platziert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) beträgt 1,01.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

Trading Idee: DAX
BasiswertDAX (ISIN: DE0008469008)
ProduktgattungOpen End Turbo Long (Call)
EmittentMorgan Stanley
ISIN/WKN HebelproduktDE000MF8R7U4 / MF8R7U
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)126,80/126,81€ (09.04.2026, 11:30 Uhr)
Basispreis variabel11.102,80 Punkte
Knock-out-Schwelle11.102,80 Punkte
Hebel1,88
Abstand zum Knock-out53,36%
Stop-Loss Call118,95€
Ziel Call134,66€ (+6,22%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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