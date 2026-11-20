Trading Idee

Der DAX (ISIN: DE0008469008) steuert auf den sechsten Verlusttag in Folge zu und rutschte am Freitag zeitweise unter 25.000 Punkte. Unsere Long-Idee vom Donnerstag wurde nicht ausgelöst, denn der Index verfehlte die Kaufmarke von 25.950 Punkten um wenige Punkte und gab am Nachmittag deutlich nach. Ein Muster spricht nun für eine Gegenbewegung, denn nach sechs Verlusttagen am Stück hat der DAX seit 2007 fast immer zumindest kurz nach oben gedreht.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Den jüngsten Schub nach unten lieferte ausgerechnet der Handelsstart der Anthropic-Aktien in New York. Die Papiere des KI-Unternehmens, das die Sprachmodelle der Claude-Reihe entwickelt, eröffneten am Donnerstag mit 111,50 Dollar weit über dem Ausgabepreis von 83 Dollar, schlossen aber nur bei 97,17 Dollar. Danach verloren der SP500, der Dow Jones und der Nasdaq Composite jeweils gut 2 Prozent, und der Nasdaq 100 fiel auf den tiefsten Stand seit April. Zudem setzen die Chipauftragsfertiger TSMC aus Taiwan und Samsung aus Südkorea bestimmte Lieferungen nach China aus, bis US-Exportlizenzen vorliegen.

In eigener Sache

Zu den Zweifeln am KI-Geschäft gesellen sich Zinssorgen. Laut dem Protokoll ihrer jüngsten Sitzung halten fast alle Mitglieder der US-Notenbank weitere Erhöhungen für nötig, einige sogar einen großen Schritt um einen halben Prozentpunkt im Dezember. Die Schweizer Großbank UBS sieht darin vor allem eine Last für Technologiewerte, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen. Im DAX gerieten daher erneut der Halbleiterhersteller Infineon und der Kraftwerks- und Netzausrüster Siemens Energy unter Druck, gefragt waren dagegen Nahrungsmittel- und Gesundheitswerte. Die Landesbank Baden-Württemberg spricht von einer stark angeknacksten Stimmung, und das Jahresplus des Index, das vor gut einer Woche beim Rekordhoch von 27.001 Punkten noch knapp 10 Prozent betrug, ist auf weniger als 2 Prozent geschrumpft.

Für einen Rückprall spricht die Statistik. Seit 2007 hat der DAX 24 Mal sechs Handelstage in Folge im Minus geschlossen. In 21 dieser Fälle stieg er in den folgenden fünf Tagen zumindest zeitweise über den Schlusskurs des sechsten Verlusttags, im Mittel (Median) um gut 2,5 Prozent. Nachhaltig war die Erholung allerdings nicht immer, zehn Tage später stand der Index nur in 15 Fällen höher, und im Februar 2020 sowie im Februar 2022 begann der eigentliche Ausverkauf erst danach.

Im Tageschart ist der Index unter die 200-Tage-Linie gerutscht, die als Gradmesser des langfristigen Trends gilt. Der kurzfristige RSI, der die Kraft der Kursbewegungen der letzten fünf Tage misst, steht bei knapp 17 Punkten und damit tief im überverkauften Bereich. Gekauft wird erst, wenn der DAX das Freitagshoch bei 25.229 Punkten überwindet und damit auch die 200-Tage-Linie zurückerobert. Als Ziel dienen 25.700 Punkte kurz vor dem 50-Tage-Durchschnitt um 25.770 Punkte, abgesichert wird unterhalb des Freitagstiefs bei 24.900 Punkten.

Scheitert die Erholung, liegen die nächsten Auffangmarken bei den Oktobertiefs um 24.800 Punkte und darunter in der Zone zwischen 24.300 und 24.600 Punkten. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen des Feiertags Thanksgiving geschlossen, was die Umsätze in der kommenden Woche dämpfen und einzelne Ausschläge verstärken kann.

Fazit:

Trader könnten bei einem Anstieg auf 25.229 Punkte eine Long-Position auf den DAX über einen Open-End-Turbo von Morgan Stanley mit der WKN MG3FVX in Betracht ziehen. Steigt der Basiswert auf das Ziel bei 25.700 Punkten, ein Plus von 1,9 Prozent, entspräche das einem Gewinn von 6,31% im Schein. Der Stopp-Loss könnte bei 24.900 Punkten platziert werden, 1,3 Prozent unter dem Einstieg, was einem Verlust von 4,43% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,42. Der Hebel liegt bei 3,39 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 29,52 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 25.229 Punkten, aktuell notiert der Schein bei 71,51/71,52 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000MG3FVX8 / MG3FVX Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 71,51/71,52€ (20.11.2026, 13:10 Uhr) Basispreis variabel 17.781,30 Punkte Knock-out-Schwelle 17.781,30 Punkte Hebel 3,39 Abstand zum Knock-out 29,52% Stop-Loss Call 71,14€ (-4,43%) Ziel Call 79,14€ (+6,31%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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