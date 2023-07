Trading Idee: DAX steigt vor US-Verbraucherpreisdaten über 15.900 Punkte an

Trading Idee

Der DAX zeigt sich auch am heutigen Mittwoch weiterhin stark und kann bereits über den Widerstand um 15.900 Punkte ansteigen. Aktuell zeigt sich der DAX im Bereich von 15.910 Punkten. Allerdings ist dieser Widerstandsbereich um 15.900 Punkte sehr stark und wird durch den 50er-EMA Tageschart und die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals verstärkt. Im Fokus stehen zudem die US-Verbraucherpreisdaten um 14:30 Uhr.

Der DAX könnte vor den wichtigen US-Verbraucherpreisdaten im Bereich um 15.900 Punkte herum pendeln und in der Folge der Daten kurzfristig bis 15.950/15.980 Punkte hochziehen, um dann ein Verlaufshoch zu bilden und in der Folge wieder nachzugeben. Am heutigen Mittwoch könnte ein bärische Tageskerze folgen und der DAX den übergeordneten Abwärtstrend wieder aufnehmen. Aufhellen würde sich die Lage hingegen bei einem deutlichen Durchbruch über den Widerstand um 16.000 Punkte. In diesem Fall wäre ein weiterer Anstieg bis 16.100 und 16.200 Punkte zu erwarten. Nach den US-Verbraucherpreisdaten könnte nach einem möglichen Kurshochlauf auf Short-Signale um 15.980/16.030 Punkte geachtet werden.

Trader könnten eine Short-Position auf den DAX erwägen. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Put Turbo Optionsschein (VU5TVT) der Bank Vontobel an. Das Kursziel wäre im Bereich von 15.700 Punkten zu sehen. Der Stopp könnte um 16.150 Punkte platziert und sollte schnell auf Einstand und nach Möglichkeit in den Gewinn nachgezogen werden.

Trading Idee: DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Turbo Bear Open End Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VU5TVT3 / VU5TVT Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 5,05€/5,06€ (12.07.2023, 11:40 Uhr) Basispreis variabel 16.475,00 Punkte Knock-out-Schwelle 16.475,00 Punkte Hebel 31,27 Abstand zum Knock-out 3,60% Stop-Loss Put 2,68€ Ziel Put 7,18€ (+71,20%)

