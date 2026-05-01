Trading Idee: DAX - Verlaufshoch um 24.900 Punkte und nocheinmal runter?

Trading Idee

Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei rund 24.900 Punkten und damit in unmittelbarer Nähe der Widerstandszone zwischen 25.000 und 25.150 Punkten.

Der DAX befindet sich aktuell direkt im Bereich des oberen Bollinger-Bandes und ist seit Tagen nur gestiegen, obwohl sich der Index noch in einer Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend befindet. Aktuell wird noch mit einem baldigen Verlaufshoch und in der Folge mit einer erneuten Korrektur gerechnet. Zu beachten ist auch das bevorstehende lange Wochenende sowohl in Deutschland (Pfingsten) als auch in den USA (Memorial Day). Daher könnten im heutigen Tageshandel noch Verkäufe einsetzen, um das Risiko vor dem Wochenende herauszunehmen. Zumal US-Präsident Donald Trump in der Vergangenheit erkennen ließ, dass er große marktbewegende Ankündigungen oft nach US-Börsenschluss oder an Wochenenden über die sozialen Medien verkünden ließ.

In eigener Sache

Saisonal liefert die Midterm-Jahr-Analyse ein klar bearishes Signal. In den vergangenen sieben Midterm-Jahren des US-Präsidentschaftszyklus (2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) zeigt der DAX ab Mai eine ausgeprägte Schwächephase, die sich typischerweise bis September und Oktober erstreckt. Allerdings muss auch gesagt werden, dass Midterm-Jahre mit einem Präsidenten in seiner zweiten Amtszeit deutlich besser ausfallen. Generell ist zunächst eher mit einer normalen Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend zu rechnen und erst in der Folge später im Jahr mit einer tieferen Korrektur oder einem Trendwechsel von Long auf Short ab Ende Juli/August.

Fazit:

Trader könnten eine Short-Position mit dem Einstieg bei 24.820 Punkten, dem Kursziel bei 23.600 Punkten und einem Stopp-Loss bei 25.200 Punkten in Betracht ziehen. Als Hebelprodukt bietet sich das Endlos-Turbo-Zertifikat auf den DAX von Lang und Schwarz (WKN: LX6E0R) an. Das CRV beträgt 3,20.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

Trading Idee: DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Open End Turbo (Short) Emittent L&S ISIN/WKN Hebelprodukt DE000LX6E0R7 / LX6E0R Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 6,34/6,35€ (22.05.2026, 14:10 Uhr) Basispreis variabel 25.426,90 Punkte Knock-out-Schwelle 25.426,90 Punkte Hebel 37,59 Abstand zum Knock-out 2,42% Stop-Loss Put 2,54€ Ziel Put 18,54€ (+191,82%)

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Disclaimer: