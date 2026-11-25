Trading Idee

Der DAX (ISIN: DE0008469008) kommt nach dem Kursrutsch der Vorwoche nicht zur Ruhe. Unsere Long-Idee vom 20.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Medienberichten zufolge bereitet Washington neue Zölle gegen China, die EU und 14 weitere Volkswirtschaften vor. Sie sollen die Einfuhrabgaben ersetzen, die der Oberste Gerichtshof der USA gekippt hatte, und sich auf eine Untersuchung der US-Handelsbehörde zu staatlichen Industriesubventionen stützen. Höhe und Zeitpunkt der Zölle sind noch offen, an den asiatischen Börsen verlor der japanische Nikkei 225 aber bereits fast 3 Prozent. Für die stark exportabhängigen DAX-Konzerne kommt die Drohung zur Unzeit, denn das Allzeithoch bei 27.001 Punkten liegt erst gut zwei Wochen zurück.

In eigener Sache

Zusätzlich lastet die Schwäche der Technologiewerte auf der Stimmung. Der Nasdaq 100 hat seit dem Oktoberbeginn bis zum vergangenen Freitag rund 20 Prozent eingebüßt, und die Führungskrise beim US-Chipkonzern Nvidia sorgt für weitere Unruhe. Im DAX markierte der Halbleiterhersteller Infineon am Dienstag den niedrigsten Kurs seit April, und auch der Turbinen- und Netztechnikspezialist Siemens Energy gab erneut nach. Am Nachmittag folgen mit dem PCE-Preisindex, dem bevorzugten Inflationsmaß der US-Notenbank, und dem Wachstum der US-Wirtschaft im dritten Quartal wichtige Daten, bevor der US-Handel zum Feiertag Thanksgiving am Donnerstag ruht.

Für eine Erholung bis zum Jahresende spricht die Saisonalität. In 14 der vergangenen 20 Jahre legte der DAX im Dezember zu, im Median um 2,6 Prozent. Auffällig ist allerdings, dass zwei der schwächsten Dezembermonate in diese Reihe auf 2018 und 2022 fielen, als die US-Notenbank ihre Zinsen jeweils im Dezember anhob. Da die Märkte auch diesmal fest mit einer Zinsanhebung zum Jahresende rechnen, dürfte der Rückenwind schwächer ausfallen als im Durchschnitt.

Auf Tagesbasis notiert der Index erneut unter der 200-Tage-Linie bei rund 25.140 Punkten, und das Kursbarometer RSI auf Fünf-Tage-Basis liegt bei gut 30 Punkten. Darunter liegen die Oktobertiefs knapp unter 24.800 Punkten und eine breite Unterstützungszone von 24.300 bis 24.600 Punkten, in der der Index am vergangenen Freitag im nachbörslichen Handel bis 24.538 Punkte fiel. Der Einstieg ist erst bei einem Rücklauf in diese Zone bei 24.400 Punkten vorgesehen, der Stopp sitzt knapp unterhalb der runden 24.000 Punkte. Das Ziel von 26.000 Punkten liegt am unteren Rand des Bereichs, aus der der DAX vor einer Woche nach unten wegbrach. Anders als ein Open-End-Turbo hat der Schein eine feste Laufzeit bis zum 19. März 2027, das Aufgeld von rund 2 Euro baut sich bis dahin schrittweise ab.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 24.400 Punkte eine Long-Position auf den DAX über einen Turbo von Vontobel mit der WKN VY1YTG in Betracht ziehen. Steigt der Basiswert auf das Ziel bei 26.000 Punkten, ein Plus von 6,6 Prozent, entspräche das einem Gewinn von 99,75% im Schein. Der Stopp-Loss könnte bei 24.000 Punkten platziert werden, 1,6 Prozent unter dem Einstieg, was einem Verlust von 25,02% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 3,99. Der Hebel liegt bei 15,22 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 5,74 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 24.400 Punkten, aktuell notiert der Schein bei 20,46/20,47 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VY1YTG9 / VY1YTG Laufzeit 19.03.2027 Kurs K.-o.-Call (Datum) 20,46/20,47€ (25.11.2026, 14:30 Uhr) Basispreis variabel 23.000,00 Punkte Knock-out-Schwelle 23.000,00 Punkte Hebel 15,22 Abstand zum Knock-out 5,74% Stop-Loss Call 12,02€ (-25,02%) Ziel Call 32,02€ (+99,75%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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