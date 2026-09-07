Trading Idee: Dell - Rücklauf für Long-Einstieg abwarten

Trading Idee

Die Aktien von Dell Technologies (ISIN: US24703L2025), des in Round Rock, Texas, ansässigen Anbieters von KI-Servern, Rechenzentrum, Speicher und PCs, notieren bei 521,50 Dollar, knapp unter dem Verlaufshoch bei 534,99 Dollar.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach unten bleiben der 10er-EMA die erste Anlaufzone bei Rückläufen, darunter der 50er-EMA um 435 Dollar. Sollte der Kurs direkt weiter hochziehen, sollte trotzdem ein Rücklauf vor einem Long-Einstieg abgewartet werden. Sollte es zu einer tieferen Korrektur oder zu einem Trendwechsel kommen, wäre das untere offene Gap um 327,73 Dollar die wahrscheinliche Korrekturmarke, zusammen mit dem tiefen 200er-EMA der sich nur leicht darunter befindet und weiter ansteigend ist.

In eigener Sache

Saisonal zählt die kurze Spanne vom 1. bis zum 14. September zu den verlässlichsten Fenstern des Jahres, denn in den vergangenen zehn Jahren legten die Aktie von Dell in diesem Zeitraum ausnahmslos zu, im Schnitt um 3,03%. Das sind allerdings Durchschnittswerte und kein automatischer Verlauf für 2026.

Fundamental befeuert der KI-Serverboom das Geschäft. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das im August 2026 endete, steigerte Dell den Umsatz um 58% auf einen Rekord von 47 Milliarden Dollar und den bereinigten Gewinn je Aktie um 203% auf 7,04 Dollar, womit der Konzern den Konsens von rund 4,87 Dollar um 2,17 Dollar übertraf. Die Infrastruktursparte legte um 89% auf 31,8 Milliarden Dollar zu, wobei die KI-optimierten Server mit 16,4 Milliarden Dollar ihren Umsatz verdoppelten. Besonders auffällig ist das Auftragspolster, denn Dell verbuchte im Quartal einen Rekord von 60,9 Milliarden Dollar an KI-Serverbestellungen und ging mit einem Auftragsbestand von 95 Milliarden Dollar aus dem Quartal. Entsprechend hob das Management die Jahresprognose deutlich an und stellt nun 192 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn von 25,50 Dollar je Aktie in Aussicht, ein Plus von 69% beim Umsatz und 148% beim Gewinn. Die nächsten Zahlen legt Dell am 1. Dezember 2026 vor.

Der Wachstumsmotor bringt allerdings eine Kehrseite mit sich, denn die Marge der KI-optimierten Server liegt strukturell unter der klassischer Hardware und drückt die Mischmarge. Das Betriebsergebnis der Infrastruktursparte stieg dennoch um 225% auf 4,8 Milliarden Dollar. Neben dem KI-Servergeschäft legten die klassischen Server und das Netzwerkgeschäft um 122% auf 10,5 Milliarden Dollar zu, die Speichersparte wuchs um 26% und das Geschäft mit Endgeräten um 20%, was die breite Aufstellung unterstreicht. Konzernweit führte Dell 4,3 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurück und erhöhte die Dividende im fünften Jahr in Folge, die mit einer Rendite von rund 0,5% aber nur eine Nebenrolle spielt.

Die Analysten sind mehrheitlich zuversichtlich, das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Erhebung zwischen 561 und 586 Dollar und damit über dem aktuellen Kurs, während die höchsten Ziele bis 735 Dollar reichen und in den vergangenen 90 Tagen 19 Häuser ihre Gewinnschätzungen anhoben, ohne dass eines sie senkte. Das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis fällt von 20,42 für 2027 über 17,08 für 2028 auf 14,44 für 2029, gerechnet auf erwartete Gewinne von 25,63, 30,64 und 36,23 Dollar je Aktie, sodass das explosive Gewinnwachstum die auf den ersten Blick hohe Notierung relativiert.

Fazit:

Für die Umsetzung der Long-Idee bietet sich ein Open-End-Turbo-Long von HSBC mit der WKN HM9W0Z mit einem Hebel von 4,88 an. Da der Einstieg bei 460 Dollar unter dem aktuellen Kurs liegt, sollten Trader zunächst einen Rücksetzer im Aufwärtstrend abwarten. Und klettert der Basiswert von dort auf das Kursziel bei 500 Dollar, winkt im Schein ein Plus von 94,19%. Der Stopp-Loss ist bei 430 Dollar (Schein: ca. 0,70€) und damit knapp oberhalb der Knock-out-Schwelle von 423,68 Dollar angesiedelt.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Dell-Aktien investiert.

Trading Idee: Dell Technologies Basiswert Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025) Produktgattung Turbo Long Emittent HSBC ISIN/WKN Hebelprodukt DE000HM9W0Z6 / HM9W0Z Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 9,16/9,18€ (08.09.2026, 17:17 Uhr) Basispreis variabel 423,68$ Knock-out-Schwelle 423,68$ Hebel 4,88 Abstand zum Knock-out 19,43% Stop-Loss Call 0,70€ Ziel Call 7,05€ (+94,19%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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