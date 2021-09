Trading Idee Deutsche Bank: Hilfe von der EZB

Wenn die Europäische Zentralbank heute zu ihrer Sitzung zusammenkommt, wird gemäß einem vierteljährlichen Turnus auch über die Ankaufprogramme für europäische Anleihen diskutiert. Vor dem Hintergrund der pandemischen Lage in Europa rechnen Marktteilnehmer hier mit einem anhaltend expansiven Kurs der EZB.

Starkes Investmentbanking

Für die Finanzinstitute im Allgemeinen - und die Deutschen Bank im Speziellen - wäre das eine gute Nachricht. Das stark aufgestellte Investmentbanking der Deutschen Bank könnte weiteren Rückenwind bekommen. Schon bei Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal 2021 stand das Frankfurter Geldhaus den führenden US-Investmentbanken in nichts nach.

Erfreuliches Q2

Doch nicht nur im Investmentbanking brummte das Geschäft. Im zweiten Quartal 2021 berichtete das Kreditinstitut zudem von einem Gewinnwachstum in allen Geschäftsbereichen. Die Analysten der DZ Bank haben die Aktie der Deutschen Bank folglich auf „Kaufen“ (zuvor: „Halten“) hochgestuft. Den fairen Wert beziffern die Analysten nun mit 13,00 Euro (zuvor: 11,80 Euro).

Fazit:

Mit etwas Rückenwind der EZB könnte der Widerstand bei rund 11 Euro geknackt werden. Spekulativ orientierte Anleger setzen mit einem Open End Turbo Optionsschein der HSBC auf kurzfristig steigende Kurse. Dabei halten wir einen Anstieg der Aktie bis in den Bereich um 12,50 Euro für möglich. Für den Optionsschein sehen wir ein Kurspotenzial von etwa 40 Prozent mit einem Kursziel von 2,80 Euro und einem Stop-Loss bei 1,50 Euro.

Trading Idee Deutsche Bank Basiswert Deutsche Bank Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent HSBC ISIN DE000TT508B7 / TT508B Laufzeit Open end Stand 09.09.2021 11:07 Uhr Kurs Hebelprodukt 1,99 Euro Basispreis variabel 8,66 Euro Knock-out-Schwelle 8,66 Euro Hebel 5,3 Abstand zum Knock-out 18,4 Prozent Stop-Loss 1,50 Euro Ziel 2,80 Euro (+41 %)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc-consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt), die dazugehörigen endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com