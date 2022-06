Trading Idee: Deutsche Post - Weiterer Kursrutsch

Erholungen in einem übergeordneten Abwärtstrend laufen oft im Bereich des 10er-EMA aus, womit die übergeordnete Abwärtsdynamik bestätigt wird. Dehnt sich die Erholung aus, kommt es oft zu einem weiteren Kursanstieg bis zum 50er-EMA. Mit dem Abprall am 10er-EMA haben die Aktien der Deutsche Post den übergeordneten Abwärtstrend bestätigt. Die heutige lange schwarze Tageskerze deutet eine Fortsetzung des Abwärtstrends und einen Kursrutsch unter das Verlaufstief vom 13. Juni bei 33,44 EUR an. Die nächste Zielmarke wäre dann der Bereich um 31 EUR.

Fazit:

Trader könnten auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends und einen Kursrückgang bis 31 EUR bei den Deutsche-Post-Aktien spekulieren. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Best Unlimited Turbo (UK0RJ4) der UBS an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 31,00 Euro, der Stopp bei 36,50 Euro.

Trading Idee: Deutsche Post Basiswert Deutsche Post (ISIN: DE0005552004) Produktgattung Open End Turbo Put Emittent UBS ISIN/WKN Hebelprodukt DE000UK0RJ44 / UK0RJ4 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 0,64€/0,65€ (16.06.2022, 12:10 Uhr) Basispreis variabel 40,75€ Knock-out-Schwelle 40,75€ Hebel 5,34 Abstand zum Knock-out 18,19% Stop-Loss Put 0,53€ Ziel Put 0,98€ (+55,56%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer: