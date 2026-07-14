Trading Idee: DEUTZ AG - Transformation als Kurstreiber?

Trading Idee

Die Aktien von DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006), des traditionsreichen Herstellers von Diesel- und Gasmotoren für Off-Highway-Anwendungen mit Sitz in Köln, notieren im Bereich von 9,50 Euro.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die DEUTZ-Aktien verlaufen aktuell eingeklemmt zwischen dem 10er-EMA bei 9,22 Euro und dem 50er-EMA um 9,50 Euro hin und her. Wichtig ist, dass es nicht zu einem nachhaltigen Kursrückgang unter den 10er-EMA kommt. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Kursrutsch zur Unterstützungszone um 8,50 bis 8,80 Euro zu rechnen. Aber solange der 10er-EMA weiter hält, sollte auch bald ein Durchbruch über den 50er-EMA auf der Oberseite stattfinden, womit auch ein weiteres Stärkesignal generiert werden würde. Gelingt dann auch noch ein Durchbruch über die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke, deren obere Begrenzung aktuell um 10,10 Euro verläuft, würde ein langfristiges Kaufsignal für die DEUTZ-Aktien entstehen.

In eigener Sache

Die operativen Zahlen belegen, dass der Umbau des Unternehmens greift. Im Geschäftsjahr 2025 stieg der Umsatz um 12,7% auf 2,04 Mrd. Euro, das bereinigte EBIT legte um 46,4% auf 112,3 Mio. Euro zu und der Auftragseingang wuchs um 13,7% auf 2,08 Mrd. Euro. Das erste Quartal 2026 bestätigte die Dynamik: Der Umsatz erreichte 530 Mio. Euro (+8,4% gegenüber dem Vorjahresquartal), das EBITDA verbesserte sich auf 52,6 Mio. Euro gegenüber 18,8 Mio. Euro im Vorjahr und das Nettoergebnis drehte von einem Verlust von 10 Mio. Euro auf einen Gewinn von 21,5 Mio. Euro. Besonders bemerkenswert ist der Auftragseingang im ersten Quartal, der um 41,2% nach oben sprang und auf eine anhaltend hohe Nachfrage hindeutet.

Am 9. Juli 2026 kündigte DEUTZ mit der Übernahme des Verteidigungsunternehmens FFG für 1,6 Mrd. Euro die grösste Akquisition in der über 160-jährigen Unternehmensgeschichte an. Zusammen mit der Übernahme des Drohnenherstellers Sobek und einer Partnerschaft mit ARX Robotics positioniert sich der Konzern als Zulieferer und Systemanbieter in einem europäischen Verteidigungsmarkt, der durch steigende Rüstungsbudgets strukturell wächst. Im Bereich dezentrale Energieversorgung wurde Frerk Aggregatebau übernommen, um Off-Grid-Lösungen unter anderem für Rechenzentren und Industriestandorte anzubieten. Die strategische Allianz mit der indischen TAFE-Gruppe eröffnet zusätzlich den Zugang zum wachsenden Agrarmaschinensektor auf dem Subkontinent. Das Kostensenkungsprogramm "Future Fit" lieferte im Geschäftsjahr 2025 Einsparungen von über 25 Mio. Euro und zielt auf 50 Mio. Euro bis Ende 2026. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine bereinigte EBIT-Marge von 6,5% bis 8,0% angestrebt.

Die Aktie weist eine Dividendenrendite von rund 2% auf (0,18 Euro je Aktie) bei einer Ausschüttungsquote von 27,7%. Das Beta von 1,85 reflektiert die überdurchschnittliche Volatilität des Papiers, die mit der Zyklizität der Kernmärkte und der laufenden Transformation einhergeht. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,45 Mrd. Euro bei 152,6 Mio. ausstehenden Aktien. Die nächsten Quartalszahlen werden am 6. August 2026 veröffentlicht.

Die Bewertungskennzahlen zeichnen das Bild einer deutlich unterbewerteten Aktie. Das KGV sinkt von 10,26 (2026e) über 8,31 (2027e) auf 7,07 (2028e) und liegt damit markant unter dem Branchendurchschnitt von 24,95. Die PEG-Ratio von 0,12 signalisiert, dass das prognostizierte Gewinnwachstum im aktuellen Kurs bei weitem nicht eingepreist ist. Der Gewinn je Aktie soll von 0,92 Euro (2026e) über 1,14 Euro (2027e) auf 1,33 Euro (2028e) steigen, was einer Steigerung von rund 140% gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 (0,37 Euro) entspricht. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,11 unterstreicht die moderate Bewertung. Der faire Wert wird mit 12,71 Euro angegeben und das mittlere Analystenkursziel liegt bei 12,94 Euro (Spanne 12 bis 14 Euro). Alle vier Analysten bewerten die Aktie einstimmig mit "Buy", kein Analyst empfiehlt "Hold" oder "Sell".

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die DEUTZ AG über ein Endlos-Turbo-Zertifikat von Lang und Schwarz mit der WKN LX451D in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 10,50 Euro eine Rendite von +17,61% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 8,50 Euro platziert werden, was einem Verlust von 17,61% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,00. Der Einstieg bei 9,48 Euro liegt knapp unterhalb des aktuellen Kursniveaus, ein Rücksetzer bietet somit die Gelegenheit zum Aufbau der Position.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in DEUTZ investiert.

DEUTZ AG Basiswert DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006) Produktgattung Endlos-Turbo-Zertifikat Emittent Lang und Schwarz ISIN/WKN Hebelprodukt DE000LX451D8 / LX451D Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 5,55/5,57€ (15.07.2026, 16:35 Uhr) Basispreis variabel 3,92€ Knock-out-Schwelle 3,92€ Hebel 4,68 Abstand zum Knock-out 57,99% Stop-Loss Call 1,73€ Ziel Call 6,68€ (+17,61%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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