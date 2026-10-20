Trading Idee: Docusign — KI-Verträge treiben den Kurs, Ziel 84 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von Docusign (ISIN: US2561631068) nehmen wieder Kurs auf ihr Jahreshoch. Am Montag stiegen sie an der Nasdaq um 2,7 Prozent auf 76,66 Dollar, nachdem sie in der Vorwoche bei 78,80 Dollar den höchsten Stand seit über einem Jahr markiert hatten. Seit dem Tief im Juni bei 41,36 Dollar summiert sich der Anstieg auf gut 85 Prozent, allein in den vergangenen drei Monaten auf rund 45 Prozent.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bekannt wurde der Konzern aus San Francisco mit seiner Software für elektronische Unterschriften. Inzwischen setzt das Management auf Intelligent Agreement Management, eine Plattform, die Verträge mit Hilfe künstlicher Intelligenz von der Erstellung über die Unterschrift bis zur späteren Auswertung verwaltet. Diese Plattform steht bereits für 15,1 Prozent der wiederkehrenden Jahreserlöse, nach 12,6 Prozent im Vorquartal. Bis zum Ende des Geschäftsjahres im Januar sollen es 18 bis 19 Prozent sein. Mitte Oktober kündigte Docusign an, seine Vertragswerkzeuge direkt in die Kundenverwaltungssoftware von Salesforce und in den Bürochat Slack einzubauen. Wenige Tage zuvor kam ein eigener PDF-Editor hinzu, mit dem Nutzer Dokumente vor der Unterschrift bearbeiten können.

In eigener Sache

Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende Juli wuchs der Umsatz um 9 Prozent auf 875,7 Millionen Dollar, je Aktie verdiente Docusign bereinigt 1,16 Dollar, erwartet waren 1,08 Dollar. Noch kräftiger stieg der freie Mittelzufluss, der um gut ein Drittel auf 296 Millionen Dollar zulegte. Das Umsatzziel für das Gesamtjahr hob der Vorstand auf 3,50 bis 3,51 Milliarden Dollar an. Zudem kaufte Docusign im Quartal für 307 Millionen Dollar eigene Aktien zurück, für weitere 2,1 Milliarden Dollar liegt noch eine Genehmigung vor.

Trotz des steilen Anstiegs sind die Papiere nicht teuer. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten einen Gewinn von 4,62 Dollar je Aktie, für die beiden Folgejahre 5,21 und 5,73 Dollar. Beim Schlusskurs vom Montag kommen die Titel damit auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,6, das bis zum Geschäftsjahr 2029 auf 13,4 sinkt. Die Softwarebranche wird im Schnitt mit einem KGV von gut 25 bewertet. Gemessen am freien Mittelzufluss liegt die Rendite bei rund 8 Prozent. Die Analysten bleiben dennoch zurückhaltend. Von 20 Experten raten 4 zum Kauf, 15 empfehlen Halten und einer rät zum Verkaufen, das mittlere Kursziel von rund 70 Dollar liegt sogar unter dem aktuellen Kurs. Die US-Bank Citizens sieht die Aktien dagegen bei 86 Dollar.

Nach oben stoßen die Papiere bei 80 Dollar auf einen ersten Widerstand, ein stärkerer Widerstand befindet sich bei 85 Dollar. Das Ziel von 84 Dollar liegt knapp darunter. Eine erste Unterstützung verläuft bei 72 Dollar, eine stärkere bei 65 Dollar. Weil der Relative-Stärke-Index nach dem schnellen Anstieg bereits hohe Werte zeigt, bietet sich ein Einstieg nach einem Rücksetzer an die erste Unterstützung an, statt dem Kurs direkt hinterherzulaufen.

Rückenwind könnte die Jahreszeit liefern. Vom 28. Oktober bis zum 25. November legten die Papiere in fünf der vergangenen acht Jahre zu, im Mittel um gut 3 Prozent. Ohne die starken Jahre 2023 und 2024 bliebe davon allerdings nichts übrig. Ein Risiko bleibt das Wachstum, das seit Längerem bei rund 9 Prozent verharrt. Zudem drängen Anbieter wie Adobe mit seiner Unterschriftensoftware Acrobat Sign und neue KI-Werkzeuge in den Markt für Vertragsverwaltung. Schwanken die Technologiewerte weiter so stark wie zuletzt, als die Angst vor überzogenen KI-Investitionen den Nasdaq 100 am Freitag um 2 Prozent drückte, dürften auch die Titel von Docusign nicht verschont bleiben. Neue Zahlen folgen am 3. Dezember.

Fazit:

Trader könnten mit einem Kauflimit bei 72 Dollar eine Long-Position auf die Titel von Docusign über einen Open-End-Turbo von Morgan Stanley mit der WKN MR4T88 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 84 Dollar eine Rendite von 56,02% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 66,50 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 25,65% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,18. Der Hebel liegt bei 3,36 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 29,24 Prozent. Die Werte sind auf einen Einstieg bei 72 Dollar und einen unveränderten Wechselkurs gerechnet, aktuell notiert der Schein bei 2,32/2,33 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Docusign-Aktien investiert.

Trading-Idee: Docusign Basiswert Docusign (ISIN: US2561631068) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt DE000MR4T883 / MR4T88 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 2,32/2,33€ (19.10.2026, 21:57 Uhr) Basispreis variabel 50,95$ Knock-out-Schwelle 50,95$ Hebel 3,36 Abstand zum Knock-out 29,24% Stop-Loss Call 1,42€ (-25,65%) Ziel Call 2,98€ (+56,02%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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